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Как этот американский журнал шокировал СССР

Как этот американский журнал шокировал СССР

Автор:
29 ноября 2022 09:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Жизнь   СССР   америка   американский журнал   люди   фото   шок   
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Журнал был пропагандой американского образа жизни, что очень раздражало советское руководство.

В самом конце Второй мировой войны посольство США в Москве лоббировало выпуск журнала, рассказывающего советским читателям о жизни в США. После того как американцы получили разрешение на выпуск для публикации.

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В редакционном предисловии к первому выпуску журнала «Америка» изложены цель публикации и редакционная политика:

«Этот журнал [...] об американском народе — о том, как американцы живут, работают и развлекаются. Их настроения и желания, их заботы и стремления, их минуты отдыха и досуга – все это мы постараемся запечатлеть на страницах журнала […]

Мы постараемся показать, что думают и делают американцы, что читают и о чем говорят. В этом и следующих номерах журнала «Америка» читатель найдет множество статей, перепечатанных из самых распространенных журналов, которые читают миллионы американцев».

Не имея доступа к Интернету, Голливуду и другим атрибутам американской поп-культуры, журнал был единственным способом заглянуть в жизнь по ту сторону «железного занавеса» — для тех советских граждан, которые могли получить редкий экземпляр, конечно.

Однако с самого начала советское правительство скептически отнеслось к американской инициативе и настаивало на том, что единственной целью журнала является пропаганда роли и значения Соединенных Штатов во Второй мировой войне, а также американских традиций и институтов.

Действительно, картина жизни в США, которую изображал журнал, была поразительно хороша по сравнению с тем, что советские люди переживали в СССР.

Журнал мастерски рекламировал изобилие товаров и возможностей в капиталистическом мире. Например, центральной темой одного из номеров журнала стала занятость молодежи в США.

«Работать на стадионе одно удовольствие. Вы можете смотреть все игры бесплатно», — цитирует журнал 17-летнего Майкла Бурмана, который зарабатывал 3,35 доллара в час, заявила редакция. Колби Рейнольдс, еще один подросток, фигурировавший в выпуске, работал на ранчо и сумел накопить достаточно денег, чтобы купить мотоцикл, о котором мечтал каждый подросток в СССР.

Иногда в журнале «Америка» публиковались статьи, перепечатанные в других американских журналах. Например, статья «Лучшие дома и сады», перепечатанная в «Америке», должно быть, шокировала советских домохозяйств, поскольку в ней были представлены роскошные интерьеры, неслыханные в Советском Союзе.

Журнал «Америка» также славился своими фоторепортажами. Они освещали все аспекты жизни в США в фотографиях и давали советским гражданам редкое представление о том, как выглядели американские города.

В целом в журнале публиковались истории в основном о людях. Каждая тема была представлена ​​через призму простых американцев, подростков, студентов, рабочих, фермеров, политиков и жителей больших и малых городов.

Редколлегия уделяла большое внимание иллюстрациям. Они публиковали исключительные фоторепортажи, которые оказали большое влияние на советских людей, читавших журнал.

Со временем тираж журнала вырос с 10 до 50 тысяч экземпляров номера. Статус союзной нации помог американцам защитить и расширить единственный путь доступа к советской читательской аудитории в условиях железной хватки советской цензуры.

Когда началась холодная война, советское правительство рассматривало возможность либо полностью запретить тираж журнала, либо конфисковать 80 процентов тиража каждого номера и компенсировать убытки советского издательства из государственного бюджета.

В 1952 году США прекратили издание журнала в СССР в знак протеста против давления, с которым журнал столкнулся в Советском Союзе.

Однако США возобновили распространение журнала в СССР в 1965 году, поскольку правительства СССР и США согласились разрешить друг другу издавать журнал в двух соответствующих странах ограниченным тиражом в 30 тысяч экземпляров.

Тем не менее советские власти стремились нейтрализовать влияние журнала, настроив контрпропаганду и обеспечив опровержение цифр и фактов, представленных в «американском» журнале, и разоблачение «американского образа жизни».

Когда Михаил Горбачев начал политику перестройки во второй половине 1980-х годов, все ограничения, связанные с тиражом журнала «Америка» в СССР, были сняты, и его экземпляры свободно продавались в киосках.

Журнал продолжал издаваться до 1994 года — через три года после распада Советского Союза — когда он был вынужден закрыться из-за финансовых трудностей.

Сегодня в России по-прежнему можно купить лимитированную коллекцию журнала «Америка» примерно за 300 долларов.

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Метки: Жизнь   СССР   америка   американский журнал   люди   фото   шок   
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Совранский Час назад
"Дело" говорит больше, чем "слово"! Остальное нюансы
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7k
Zhora 24 минуты назад
Ну так это же пропаганда. Она показывает всё только с одной стороны. А вот другую сторону - целые районы-бомжатники в американских городах, толпы безработных негров, норкоманию и т.д. - про это пропаганда всегда молчала.

Они и в фильмах показывали, как там все живут в большом доме в пригороде, в семье несколько машин и т.д. А поехать посмотреть своими глазами - было нельзя. Поэтому в СССР и укоренилось мнение, что Америка - это рай на земле. Хотя в реальности никакого рая там нет
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Frank Borman Час назад
Пропаганда - главное оружие Госдепа и ЦРУ.
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