Как этот американский журнал шокировал СССР

Журнал был пропагандой американского образа жизни, что очень раздражало советское руководство.
В самом конце Второй мировой войны посольство США в Москве лоббировало выпуск журнала, рассказывающего советским читателям о жизни в США. После того как американцы получили разрешение на выпуск для публикации.
В редакционном предисловии к первому выпуску журнала «Америка» изложены цель публикации и редакционная политика:
«Этот журнал [...] об американском народе — о том, как американцы живут, работают и развлекаются. Их настроения и желания, их заботы и стремления, их минуты отдыха и досуга – все это мы постараемся запечатлеть на страницах журнала […]
Мы постараемся показать, что думают и делают американцы, что читают и о чем говорят. В этом и следующих номерах журнала «Америка» читатель найдет множество статей, перепечатанных из самых распространенных журналов, которые читают миллионы американцев».
Не имея доступа к Интернету, Голливуду и другим атрибутам американской поп-культуры, журнал был единственным способом заглянуть в жизнь по ту сторону «железного занавеса» — для тех советских граждан, которые могли получить редкий экземпляр, конечно.
Однако с самого начала советское правительство скептически отнеслось к американской инициативе и настаивало на том, что единственной целью журнала является пропаганда роли и значения Соединенных Штатов во Второй мировой войне, а также американских традиций и институтов.
Действительно, картина жизни в США, которую изображал журнал, была поразительно хороша по сравнению с тем, что советские люди переживали в СССР.
Журнал мастерски рекламировал изобилие товаров и возможностей в капиталистическом мире. Например, центральной темой одного из номеров журнала стала занятость молодежи в США.
«Работать на стадионе одно удовольствие. Вы можете смотреть все игры бесплатно», — цитирует журнал 17-летнего Майкла Бурмана, который зарабатывал 3,35 доллара в час, заявила редакция. Колби Рейнольдс, еще один подросток, фигурировавший в выпуске, работал на ранчо и сумел накопить достаточно денег, чтобы купить мотоцикл, о котором мечтал каждый подросток в СССР.
Иногда в журнале «Америка» публиковались статьи, перепечатанные в других американских журналах. Например, статья «Лучшие дома и сады», перепечатанная в «Америке», должно быть, шокировала советских домохозяйств, поскольку в ней были представлены роскошные интерьеры, неслыханные в Советском Союзе.
Журнал «Америка» также славился своими фоторепортажами. Они освещали все аспекты жизни в США в фотографиях и давали советским гражданам редкое представление о том, как выглядели американские города.
В целом в журнале публиковались истории в основном о людях. Каждая тема была представлена через призму простых американцев, подростков, студентов, рабочих, фермеров, политиков и жителей больших и малых городов.
Редколлегия уделяла большое внимание иллюстрациям. Они публиковали исключительные фоторепортажи, которые оказали большое влияние на советских людей, читавших журнал.
Со временем тираж журнала вырос с 10 до 50 тысяч экземпляров номера. Статус союзной нации помог американцам защитить и расширить единственный путь доступа к советской читательской аудитории в условиях железной хватки советской цензуры.
Когда началась холодная война, советское правительство рассматривало возможность либо полностью запретить тираж журнала, либо конфисковать 80 процентов тиража каждого номера и компенсировать убытки советского издательства из государственного бюджета.
В 1952 году США прекратили издание журнала в СССР в знак протеста против давления, с которым журнал столкнулся в Советском Союзе.
Однако США возобновили распространение журнала в СССР в 1965 году, поскольку правительства СССР и США согласились разрешить друг другу издавать журнал в двух соответствующих странах ограниченным тиражом в 30 тысяч экземпляров.
Тем не менее советские власти стремились нейтрализовать влияние журнала, настроив контрпропаганду и обеспечив опровержение цифр и фактов, представленных в «американском» журнале, и разоблачение «американского образа жизни».
Когда Михаил Горбачев начал политику перестройки во второй половине 1980-х годов, все ограничения, связанные с тиражом журнала «Америка» в СССР, были сняты, и его экземпляры свободно продавались в киосках.
Журнал продолжал издаваться до 1994 года — через три года после распада Советского Союза — когда он был вынужден закрыться из-за финансовых трудностей.
Сегодня в России по-прежнему можно купить лимитированную коллекцию журнала «Америка» примерно за 300 долларов.
Источник:
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Они и в фильмах показывали, как там все живут в большом доме в пригороде, в семье несколько машин и т.д. А поехать посмотреть своими глазами - было нельзя. Поэтому в СССР и укоренилось мнение, что Америка - это рай на земле. Хотя в реальности никакого рая там нет