Как этот американский журнал шокировал СССР

В редакционном предисловии к первому выпуску журнала «Америка» изложены цель публикации и редакционная политика:

«Этот журнал [...] об американском народе — о том, как американцы живут, работают и развлекаются. Их настроения и желания, их заботы и стремления, их минуты отдыха и досуга – все это мы постараемся запечатлеть на страницах журнала […]

Мы постараемся показать, что думают и делают американцы, что читают и о чем говорят. В этом и следующих номерах журнала «Америка» читатель найдет множество статей, перепечатанных из самых распространенных журналов, которые читают миллионы американцев».