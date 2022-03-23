20 ностальгических фото о том, как раньше выглядели дворы

Еще не так давно дворы были настоящим центром жизни многоквартирных домов. Здесь играли в домино, ремонтировали машины, гуляли с детьми. Молодые люди устраивали свидания, а бабушки на лавочках судачили о соседках и обменивались рецептами домашних блюд. Сегодня нам остается лишь вспоминать об этом и ностальгировать по ушедшим временам.
Дворы многоквартирных домов — детища градостроительной политики СССР. Первые такие пространства со сквериками стали появляться еще в 1920-х годах. Огороженные от улиц они были почти одинаковыми, но все-таки разными. Своего расцвета дворы достигли в период массовой застройки в хрущевскую эпоху.
На этих старых фотографиях запечатлены советские дворы с их неповторимой жизнью и удивительной атмосферой.
Детская площадка и двор в одном из микрорайонов Саратова
Посмотрите, какими просторными и большими были дворы
Возле каждого дома обязательно высаживались деревья, а на клумбах - цветы. Весной и осенью всем двором проводили субботники.
Двор на улице Гримау в Москве, 1961 год
Для детей строились специальные площадки
Конечно, на них не было современных игровых комплексов, но грибок с песочницей, качели, карусели и скамейки, а то и беседки имелись всегда.
В некоторых дворах было место для настоящей спортивной площадки
Летом на ней мальчишки играли в футбол, а зимой площадку заливали - получался каток, на котором бегали на коньках и сражались в хоккей.
Любимые бабушками лавочки
Вид из окна на зимний двор на Чистопрудном бульваре
И никаких парковок!
Светло и зелено, а как просторно!
Широкие площадки и узкие подъездные дороги
Могли ли архитекторы прошлого, проектировавшие дворы, представить, что в будущем это станет настоящей проблемой для владельцев машин?
Детская площадка в одном из дворов Минска в восьмидесятых
Жизнь кипела
Двор замирал лишь поздно вечером, когда домой уходили самые стойкие и непослушные мальчишки и девчонки.
А это картина «Наш двор» И. А. Попова, которая прекрасно передает атмосферу советского двора
Источник:
АНТИФИШКИ
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И я даже не виню автолюбителей, они являются заложниками похеренной инфраструктуры, общественного транспорта и неразумного планирования городов.