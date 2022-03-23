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20 ностальгических фото о том, как раньше выглядели дворы

20 ностальгических фото о том, как раньше выглядели дворы (21 фото)

Автор:
23 марта 2022 11:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Двор   СССР   воспоминание   дети   ностальгия   фото   
2779
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Еще не так давно дворы были настоящим центром жизни многоквартирных домов. Здесь играли в домино, ремонтировали машины, гуляли с детьми. Молодые люди устраивали свидания, а бабушки на лавочках судачили о соседках и обменивались рецептами домашних блюд. Сегодня нам остается лишь вспоминать об этом и ностальгировать по ушедшим временам.

Дворы многоквартирных домов — детища градостроительной политики СССР. Первые такие пространства со сквериками стали появляться еще в 1920-х годах. Огороженные от улиц они были почти одинаковыми, но все-таки разными. Своего расцвета дворы достигли в период массовой застройки в хрущевскую эпоху.


На этих старых фотографиях запечатлены советские дворы с их неповторимой жизнью и удивительной атмосферой.


Детская площадка и двор в одном из микрорайонов Саратова

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Посмотрите, какими просторными и большими были дворы

Возле каждого дома обязательно высаживались деревья, а на клумбах - цветы. Весной и осенью всем двором проводили субботники.

Двор на улице Гримау в Москве, 1961 год

Для детей строились специальные площадки

Конечно, на них не было современных игровых комплексов, но грибок с песочницей, качели, карусели и скамейки, а то и беседки имелись всегда.

В некоторых дворах было место для настоящей спортивной площадки

Летом на ней мальчишки играли в футбол, а зимой площадку заливали - получался каток, на котором бегали на коньках и сражались в хоккей.

Любимые бабушками лавочки

Вид из окна на зимний двор на Чистопрудном бульваре

И никаких парковок!

Светло и зелено, а как просторно!

Широкие площадки и узкие подъездные дороги

Могли ли архитекторы прошлого, проектировавшие дворы, представить, что в будущем это станет настоящей проблемой для владельцев машин?


Детская площадка в одном из дворов Минска в восьмидесятых

Жизнь кипела

Двор замирал лишь поздно вечером, когда домой уходили самые стойкие и непослушные мальчишки и девчонки.


А это картина «Наш двор» И. А. Попова, которая прекрасно передает атмосферу советского двора

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Двор   СССР   воспоминание   дети   ностальгия   фото   
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8  комментариев
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16
Алексей Коротков 3 часа назад
На первом фото явно снимок детского сада, это видно по верандам и забору на заднем плане.
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34k
Растрелли Z V Ø 36 минут назад
Сука, ни одной машины. 20 век, вся страна в забитых автобусах передвигается. Проклятый совок!
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36k
Aleksandr Час назад
Ссылка youtu.be
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7k
Regerald 2 часа назад
Сейчас всё свободное место колымагами завалено. А насколько приятнее было бы жить в городах без автомобилей...
И я даже не виню автолюбителей, они являются заложниками похеренной инфраструктуры, общественного транспорта и неразумного планирования городов.
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5k
Wadim 4 часа назад
Уже скоро вернётся, такими-то темпами :))
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