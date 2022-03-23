20 ностальгических фото о том, как раньше выглядели дворы

Дворы многоквартирных домов — детища градостроительной политики СССР. Первые такие пространства со сквериками стали появляться еще в 1920-х годах. Огороженные от улиц они были почти одинаковыми, но все-таки разными. Своего расцвета дворы достигли в период массовой застройки в хрущевскую эпоху.





На этих старых фотографиях запечатлены советские дворы с их неповторимой жизнью и удивительной атмосферой.





Детская площадка и двор в одном из микрорайонов Саратова