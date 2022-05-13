Любительские снимки, сделанные в СССР, в 80-е годы

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Подобных фотографий наверняка много в архивах каждого из нас. Они как мостик в прошлое.
Они не такие качественные и яркие, как фото профессионалов, однако они наполнены жизнью и неподдельными эмоциями.
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"Вид с Костомаровского моста на Спасо-Андроников монастырь". 2 мая 1981 - 4 сентября 1982 года
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Время Жизнь СССР интересное ностальгия снимки фото
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1981 год.