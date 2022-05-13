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Любительские снимки, сделанные в СССР, в 80-е годы

Любительские снимки, сделанные в СССР, в 80-е годы

Автор:
13 мая 2022 16:42
Сообщество : RealFishki
Метки: Время   Жизнь   СССР   интересное   ностальгия   снимки   фото   
827
16
Подобных фотографий наверняка много в архивах каждого из нас. Они как мостик в прошлое.
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Источник:

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Метки: Время   Жизнь   СССР   интересное   ностальгия   снимки   фото   
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3  комментария
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21k
Альберт 18 минут назад
Это я - студент пятого курса мединститута.
1981 год.
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−20
nonstandard Полчаса назад
Классное было время!!
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minimalism

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