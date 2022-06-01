Как сложилась судьба первой мисс СССР Юлии Сухановой

Итак, наша белокурая героиня появилась на свет в 1972-м году - в обычной многодетной московской семье. Окончила музыкальную школу, увлекалась изучением иностранных языков и спортом.

В 1988-м году в юные шестнадцать Юлия приняла участие в конкурсе "Московская красавица-88".

Поучаствовать мне предложила старшая сестра Людмила. Когда я увидела длинную очередь из девушек на входе во Дворец Спорта, то, признаться, очень испугалась, - вспоминала впоследствии Юлия. - Но, признаться, все же решилась зайти...

В итоге, десятиклассница Юлия заняла на конкурсе второе место, уступив лишь знаменитой Маше Калининой. А после победы попробовала свои силы в модельном бизнесе, некоторое время работала в Польше.