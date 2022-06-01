Как сложилась судьба первой мисс СССР Юлии Сухановой

Москвичка Юлия Суханова стала первой Мисс СССР в далеком 1989-м году. И надолго оказалось для всей страны идеалом женской красоты и очарования.
Как же сложилась судьба Юлии? Почему она так быстро пропала с экранов радаров? Чем сейчас занимается и где живет?
Итак, наша белокурая героиня появилась на свет в 1972-м году - в обычной многодетной московской семье. Окончила музыкальную школу, увлекалась изучением иностранных языков и спортом.
В 1988-м году в юные шестнадцать Юлия приняла участие в конкурсе "Московская красавица-88".
- Поучаствовать мне предложила старшая сестра Людмила. Когда я увидела длинную очередь из девушек на входе во Дворец Спорта, то, признаться, очень испугалась, - вспоминала впоследствии Юлия. - Но, признаться, все же решилась зайти...
В итоге, десятиклассница Юлия заняла на конкурсе второе место, уступив лишь знаменитой Маше Калининой. А после победы попробовала свои силы в модельном бизнесе, некоторое время работала в Польше.
В 1989-м в Советском Союзе прошел первый общенациональный конкурс красоты "Мисс СССР-89", организованный популярным продюсером Юрием Кушнеревым и его другом, иранским миллиардером Бабеком Серушем. 35 главных претенденток устроители тщательно отбирали по всем городам и весям страны.
Вел конкурс сам Александр Масляков, в жюри пребывали Леонид Якубович и Муслим Магомаев, актриса Ирина Скобцева.
Юлия Суханова приняла участие в конкурсе без кастинга - как финалистка "Московской красавицы-88". Финал "Мисс СССР-89" в течение шести часов транслировали по ТВ. Юлия Суханова взяла первое место... Хотя, как признается, очень стеснялась - особенно во время дефиле в купальниках.
- Помню, как мне предлагали на выбор купальник, я взяла тот, что самым закрытым показался, - вспоминала Юлия. - Может этой своей почти детской невинностью я тогда и взяла первое место.
Любопытно, что особых призов за победу в конкурсе не полагалось. Юлии выдали лишь большую корону с драгоценностями. Из которой в суматохе еще и кто-то умудрился вытащить самый большой камень - аквамарин. Говорят, одна из недовольных соперниц Юлии постаралась.
На нашу героиню словно из рога изобилия посыпались предложения от топовых домов моды Японии, США, Западной Европы.
Юлия после скандала разорвала контракт с продюсером. Уехала за границу, где продолжила карьеру фотомодели, а также демонстрировала одежду на подиуме. Работала для Haute Coture, Ральфа Лорена, Донны Каран.
Параллельно Юлию окружила и волна слухов - никто не мог понять, как школьница стала первой красавицей СССР. Говорили, что брат ее старшей сестры, якобы тайный бизнесмен, дал огромную взятку самому Горбачеву.
В конце концов Юлия обосновалась в США. Куда улетела с огромной помпой, в одном самолете с президентом России Борисом Ельциным во время его первого официального визита в Америку.
- Я полностью сломала американских стереотип о русских красавицах, - рассказывала затем Юля. - В США наших девушек представляли исключительно как пышных и розовощеких асфальтоукладчиц. - Я же вот не такой оказалась...
За океаном наша героиня принимала участие в местных ток-шоу, рекламе. Появлялась на обложках гламурных журналов. Посещала светские рауты и модные тусовки. Интерес к персоне Юлии оказался среди американцев столь огромен, что ей пришлось нанять телохранителя.
В 2000-е годы первая "Мисс СССР" попробовала свои силы уже в бизнесе - занялась продажами спортивной одежды и медицинского оборудования, в том числе так называемых "генераторов горного воздуха". Стала успешной бизнес-леди, в клиентах у фирмы которой Дэвид Бэкхем и Стинг.
В Россию вернуться Юлия не решилась - дело в том, что в начале лихих 1990-х была с особой жестокостью убита мама девушки. Дело так и осталось нераскрытым. И возвращаться домой Мисс СССР не решилась.
Отметим, что и сегодня, спустя более тридцати лет, все также живущая в Америке Юлия выглядит не менее прекрасно, чем в юные годы, когда признана была первой красавицей СССР. Сохранила отличную фигуру, говорит, что ни разу не прибегала к услугам пластических хирургов.
Любопытно, что несмотря на множество романов с влиятельными мужчинами, большее число состоятельных воздыхателей, включая арабского шейха и богатейшего американского брокера, уже 50-летняя Юлия так замуж и не вышла. Детей у нашей героини тоже нет.
- Вереница поклонников была - от голливудских плейбоев до европейских миллиардеров. И любовь сумасшедшая была, - признается первая Мисс-СССР. - Однако вот не сложилось... Дело в том, что финансовые средства меня не интересовали. А вот искренней духовной близости я так и не отыскала среди мужчин.
- Я очень горжусь своей победой на конкурсе красоты, - признается сама Юлия. - Но точно скажу: была у меня дочь, никогда б ее на такое шоу не отпустила бы.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Как живут дети и внуки первого и единственного президента СССР?
- Татьяна Самойлова: от музы Пабло Пикассо — до пропавшей без вести одинокой пенсионерки
- Исторические фото, на которые стоит взглянуть
- Бонни Энн: как богатая аристократка стала карибским пиратом?
- Любительские снимки, сделанные в СССР, в 80-е годы