Исторические фото, на которые стоит взглянуть

1939 год. Лайнер "Сент-Луис" возвращается обратно в Европу после долго путешествия в Канаду и США. На его борту - еврейские беженцы, которые пытались остаться в Северной Америке после начала Второй Мировой войны и им было отказано.

Две девочки смотрят в иллюминатор, как лайнер причаливает в порту Антверпена. Девочки ещё не знают, что ждёт их в Европе...