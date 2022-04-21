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Исторические фото, на которые стоит взглянуть

Исторические фото, на которые стоит взглянуть

Автор:
21 апреля 2022 20:13
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Жизнь   СССР   интересное   история   факты   фото   фоторепортаж   
844
8
Хорошо, что придумали фото - можно увидеть свидетельства прошлого, уникальные лица людей, которых уже нет. За полтора века существования явления фотографии были сделаны миллионы снимков.
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Источник:

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Метки: Жизнь   СССР   интересное   история   факты   фото   фоторепортаж   
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АнтонПолднев 45 минут назад
Чёт маловато
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9k
Бритва 14 минут назад
На фишках, наверное, тоже есть схимники, давшие обет не спорить в интернете. Я пытался, но не смог и меня поразила молния.
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3k
Frank Borman Полчаса назад
Схимники

Когда у человека едет крыша на почве религии, он становится монахом. Когда крыша сьезжает окончательно, он становится монахом-схимником.
Когда крышу сносит со свистом, он слышит голос Иисуса, делает чудеса и становится святым. После смерти его тушку высушивают, а мумию выставляют в церкви напоказ, чтобы веруны целовали ее.
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