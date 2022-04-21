Исторические фото, на которые стоит взглянуть

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Хорошо, что придумали фото - можно увидеть свидетельства прошлого, уникальные лица людей, которых уже нет. За полтора века существования явления фотографии были сделаны миллионы снимков.
И какие-то из них стали по-настоящему легендарными. Какие-то стали известны на весь мир, став своего рода мемами, а есть те, которые не стали массовой культурой, однако отрицать их культурное значение не стоит.
Под солнцем
1970-е годы, город Клайпеда. Школьниц разморило на весеннем солнышке, одна даже прилегла на лавочку. Впереди у них выпускной и, хочется верить, прекрасное будущее.
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Горнистка
Жители СССР наверняка помнят эти длинные колонны автобусов с табличкой "Дети" на лобовом стекле. Они направлялись в загородные пионерские лагеря, раскиданные по всей стране.
На фото конца 80-х можно увидеть горнистку, которая отдыхает в одном из подмосковных лагерей. Должность горниста была ответственной и непростой - он должен был вставать раньше всех, выполнять строевые приёмы с горном, отдавать сигналы "На линейку", "На знамя", "Сбор", "Походный марш" и остальные.
На фото конца 80-х можно увидеть горнистку, которая отдыхает в одном из подмосковных лагерей. Должность горниста была ответственной и непростой - он должен был вставать раньше всех, выполнять строевые приёмы с горном, отдавать сигналы "На линейку", "На знамя", "Сбор", "Походный марш" и остальные.
Наручники на Золотых ручках
Фото 1881 года. Здесь мы видим преступницу Софью Ивановну Блювштейн, которая больше была известна как Сонька Золотая Ручка. Женщина греется на таком редком сибирском солнце в Лужках Иркутской губернии. Сослали ее в 1880 году, а сбежит Сонька уже в 1885, совершив несколько громких преступлений, в том числе и нашумевшую кражу драгоценностей ювелира Карла фон Меля.
Компьютерный класс
Здесь можно увидеть уроки информатики в советской школе. Фото 1980-х.
Компьютеры - это известные "Агат-4", которые поступили в серийное производство в 1983 году. "Агат-4" - восьмибитная система с памятью 64 кб и дисководом.
В софте, поставляемом в школы, входил клон электронных таблиц, текстовый редактор, несколько игр. А поздние модели были частично совмещены с "Apple II" и это сделало компьютеры одними из самых популярных в СССР.
Компьютеры - это известные "Агат-4", которые поступили в серийное производство в 1983 году. "Агат-4" - восьмибитная система с памятью 64 кб и дисководом.
В софте, поставляемом в школы, входил клон электронных таблиц, текстовый редактор, несколько игр. А поздние модели были частично совмещены с "Apple II" и это сделало компьютеры одними из самых популярных в СССР.
Схимники
Фото сделано в 1888 году возле Валаамского монастыря в Карелии.
Это схимники Игнатий и Трифон. Схимниками были те монахи, которые приняли схиму - клятву воздержания. Вот, например, Трифон и Игнатий, дали обет молчания на всю жизнь. Схима строгая, строже чем обет целомудрия, который довольно-таки сложно нарушить, живя на отдалённом острове.
Это схимники Игнатий и Трифон. Схимниками были те монахи, которые приняли схиму - клятву воздержания. Вот, например, Трифон и Игнатий, дали обет молчания на всю жизнь. Схима строгая, строже чем обет целомудрия, который довольно-таки сложно нарушить, живя на отдалённом острове.
Юная пастушка
Это фото было сделано 30 июля 1980 года. Девушка из села Онгудай (на Алтае) позирует фотографу. Село находится в межгорной Урсульской степи на берегу реки Урсул. В местности очень много пещер, а до ближайшего города - Горно-Алтайска - 210 км.
Обратно в Европу
1939 год. Лайнер "Сент-Луис" возвращается обратно в Европу после долго путешествия в Канаду и США. На его борту - еврейские беженцы, которые пытались остаться в Северной Америке после начала Второй Мировой войны и им было отказано.
Две девочки смотрят в иллюминатор, как лайнер причаливает в порту Антверпена. Девочки ещё не знают, что ждёт их в Европе...
Две девочки смотрят в иллюминатор, как лайнер причаливает в порту Антверпена. Девочки ещё не знают, что ждёт их в Европе...
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь СССР интересное история факты фото фоторепортаж
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Когда у человека едет крыша на почве религии, он становится монахом. Когда крыша сьезжает окончательно, он становится монахом-схимником.
Когда крышу сносит со свистом, он слышит голос Иисуса, делает чудеса и становится святым. После смерти его тушку высушивают, а мумию выставляют в церкви напоказ, чтобы веруны целовали ее.