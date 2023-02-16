"Градус повышался!": психолог Сатья попытался оправдаться за избиение поклонницы, у которой были причины вести себя неадекватно

Он также подчеркнул, что за 17 лет публичных выступлений по всему миру такое случается впервые.

В конце Сатья всё же извинился:

«Это не оправдывает меня, в любых обстоятельствах подобное недопустимо. Я сожалею о случившемся. Я и моя команда приносим извинения. Это будет точкой роста для нас», — подытожил Сатья.

Пострадавшей оказалась 33-летняя кондитер Евгения. Женщина пришла на семинар с мужем и сначала всё было хорошо. Но когда началась перепалка, мужчина отвернулся от жены, сказал, что хочет развестись и обозвал Евгению инфоцыганкой (тот человек, который продаёт всякие курсы, не имеющие ценности), сообщает Mash.