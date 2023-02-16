"Градус повышался!": психолог Сатья попытался оправдаться за избиение поклонницы, у которой были причины вести себя неадекватно

Семейный психолог Сатья Дас в выходные на своём семинаре в Великом Новгороде ударил женщину по голове её же сумкой. Пользователи Фишек разделились на два лагеря: кто-то ругал психолога за рукоприкладство, а кто-то считал, что любое терпение не безгранично. Сатья — публичный человек, поэтому оставить без внимания инцидент, который разлетелся по всем СМИ, не смог.
После случившегося Сатья на своём следующем семинаре (который прошёл без драк, кстати) объяснил своё поведение
"Что же было на самом деле? В течение двух часов слушательница пыталась сорвать лекцию. Не помогали никакие средства успокоения. Градус повышался, и произошло то, что произошло. Сыграли роль и накопленная усталость, и напряжение от беседы со слушательницей, и переживания за тех людей, которые пришли получать ответы на вопросы, а не слушать словесные перебранки", — объяснил он.
Простыми словами: просто психанул
Он также подчеркнул, что за 17 лет публичных выступлений по всему миру такое случается впервые.
В конце Сатья всё же извинился:
«Это не оправдывает меня, в любых обстоятельствах подобное недопустимо. Я сожалею о случившемся. Я и моя команда приносим извинения. Это будет точкой роста для нас», — подытожил Сатья.
Пострадавшей оказалась 33-летняя кондитер Евгения. Женщина пришла на семинар с мужем и сначала всё было хорошо. Но когда началась перепалка, мужчина отвернулся от жены, сказал, что хочет развестись и обозвал Евгению инфоцыганкой (тот человек, который продаёт всякие курсы, не имеющие ценности), сообщает Mash.
Как оказалось, у Евгении проблемы со здоровьем. На своей странице она рассказывала, что боится не дожить до лета из-за диагностированного рака, поэтому вся на нервах. Как следствие возникли проблемы в семье. Именно за этим она пришла на семинар.
Сама Евгения отказалась от комментариев, так что нельзя сказать точно, что так спровоцировало женщину.
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