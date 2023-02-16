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"Градус повышался!": психолог Сатья попытался оправдаться за избиение поклонницы, у которой были причины вести себя неадекватно

"Градус повышался!": психолог Сатья попытался оправдаться за избиение поклонницы, у которой были причины вести себя неадекватно

Автор:
16 февраля 2023 08:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Сатья Дас   драка   извинения   интересное   психолог   рак   фото   
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Семейный психолог Сатья Дас в выходные на своём семинаре в Великом Новгороде ударил женщину по голове её же сумкой. Пользователи Фишек разделились на два лагеря: кто-то ругал психолога за рукоприкладство, а кто-то считал, что любое терпение не безгранично. Сатья — публичный человек, поэтому оставить без внимания инцидент, который разлетелся по всем СМИ, не смог.

После случившегося Сатья на своём следующем семинаре (который прошёл без драк, кстати) объяснил своё поведение

"Что же было на самом деле? В течение двух часов слушательница пыталась сорвать лекцию. Не помогали никакие средства успокоения. Градус повышался, и произошло то, что произошло. Сыграли роль и накопленная усталость, и напряжение от беседы со слушательницей, и переживания за тех людей, которые пришли получать ответы на вопросы, а не слушать словесные перебранки", — объяснил он.

Он также подчеркнул, что за 17 лет публичных выступлений по всему миру такое случается впервые.

В конце Сатья всё же извинился:

«Это не оправдывает меня, в любых обстоятельствах подобное недопустимо. Я сожалею о случившемся. Я и моя команда приносим извинения. Это будет точкой роста для нас», — подытожил Сатья.

Пострадавшей оказалась 33-летняя кондитер Евгения. Женщина пришла на семинар с мужем и сначала всё было хорошо. Но когда началась перепалка, мужчина отвернулся от жены, сказал, что хочет развестись и обозвал Евгению инфоцыганкой (тот человек, который продаёт всякие курсы, не имеющие ценности), сообщает Mash.

Как оказалось, у Евгении проблемы со здоровьем. На своей странице она рассказывала, что боится не дожить до лета из-за диагностированного рака, поэтому вся на нервах. Как следствие возникли проблемы в семье. Именно за этим она пришла на семинар.

Сама Евгения отказалась от комментариев, так что нельзя сказать точно, что так спровоцировало женщину.

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Метки: Сатья Дас   драка   извинения   интересное   психолог   рак   фото   
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8  комментариев
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122
Obrval 57 минут назад
Чисто психологический приём. Удар сумкой по башке обычно хорошо отрезвляет при истерике. Психологи даже советуют, если по другому остановить истерику невозможно.
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−3
dUb 4 минуты назад
Вот собственно все эти тиктокеры не проф пригодны в реальной жизни
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225
fifa666 8 минут назад
Я женщина и как бы не странно это звучало, я бы на его месте тоже ей двинула. Даже муж женщины сказал, что у нее склочный характер, поэтому они и пошли к психологу. Только нужно было идти на индивидуальные занятия. Она с самого начала начала мешать, выкрикивая с места и оскорбляя Сатью и людей в зале. Сатья даже похлопал мужа женщины по плечу и сказал сочувствую вам. Просто момент в том, что ранее Сатья вещал, что женщин бить нельзя, они слабее, мужчина должен выбирать противника посильнее. А тут сам предал свои принципы.
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3k
VPJ 18 минут назад
Вот сука психолух....Медбратаны должны бить пациентов))))))Нарушил профсоюзную этику.....падла!!!!)))
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2k
Dmitry Tarasov 22 минуты назад
Хороший психолог должен уметь выводить из себя и заводить обратно, а не бить дамочек по голове.
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20k
Вишенка Крокодилова Час назад
Зачем мне это знать?
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PokemonKa
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