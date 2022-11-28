Основное время матча закончилась со счётом 0:0. Сразу из-за этого игроки обеих команд устроили массовую драку.
Всё началось со стычки игрока красно-белых Шамара Николсона и игрока петербуржцев Лукаса Барриоса. После того как игроки начали драться, на поле высыпали запасные игроки, тренеры и другие работники обеих команд, сообщает Life.
По итогам красные карточки получили сразу шестеро футболистов - по трое от каждой команды.
Судья Владимир Москалёв удалил с поля Николсона, форварда "Спартака" Александра Соболева и вратаря москвичей Александа Селихова, а также игроков "Зенита" Малкома, Барриоса и Родригао.
Основное время завершилось со счетом 0:0, по пенальти победу одержал "Зенит". Из группы в итоге вышли обе команды - петербуржцы с третьего места, "Спартак" - с первого.
Гендиректор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов сделал замечание игрокам "Зенита" и "Спартака".
"Зато это показывает, с какой страстью, с какими эмоциями ребята боролись за победу", - заявил Зотов.
Он отметил, что к инциденту относится с понимаем: "Без эмоций, без страстей — нет футбола".
Несмотря на это, санкции спортсменом всё же ждут, уточняют "Известия".
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Громко он крикнул "Зенит чемпион"
Сломаны череп и два позвонка.
Много болельщиков у СПАРТАКА!