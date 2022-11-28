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"Стенка на стенку": футболисты "Зенита" и "Спартака"устроили массовую драку на поле

"Стенка на стенку": футболисты "Зенита" и "Спартака"устроили массовую драку на поле

Автор:
28 ноября 2022 08:13
Сообщество : Спорт
Метки: видео   драка   зенит   интересное   спартак   фото   футбол   
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Основное время матча закончилась со счётом 0:0. Сразу из-за этого игроки обеих команд устроили массовую драку.

Всё началось со стычки игрока красно-белых Шамара Николсона и игрока петербуржцев Лукаса Барриоса. После того как игроки начали драться, на поле высыпали запасные игроки, тренеры и другие работники обеих команд, сообщает Life.

По итогам красные карточки получили сразу шестеро футболистов - по трое от каждой команды.

Судья Владимир Москалёв удалил с поля Николсона, форварда "Спартака" Александра Соболева и вратаря москвичей Александа Селихова, а также игроков "Зенита" Малкома, Барриоса и Родригао.

Основное время завершилось со счетом 0:0, по пенальти победу одержал "Зенит". Из группы в итоге вышли обе команды - петербуржцы с третьего места, "Спартак" - с первого.

Гендиректор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов сделал замечание игрокам "Зенита" и "Спартака".

"Зато это показывает, с какой страстью, с какими эмоциями ребята боролись за победу", - заявил Зотов.

Он отметил, что к инциденту относится с понимаем: "Без эмоций, без страстей — нет футбола".

Несмотря на это, санкции спортсменом всё же ждут, уточняют "Известия".


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Метки: видео   драка   зенит   интересное   спартак   фото   футбол   
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8  комментариев
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2k
Saplus 41 минуту назад
"На матче Кубка России красные карточки получили знаменитые русские игроки Николсон, Малком, Барриос и Родригао"
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32k
ACU900 Минуту назад
Мальчик. Трибуны. Большой стадион.
Громко он крикнул "Зенит чемпион"
Сломаны череп и два позвонка.
Много болельщиков у СПАРТАКА!
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3k
Pechenegiatakuyt 43 минуты назад
И главное никто не притворялся не корчился, нормально помахались и пошли в следующий этап
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16k
сеньор Леонсио 53 минуты назад
Спонсор драки Фонбет!
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 55 минут назад
Послематчевое шоу удалось...
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10k
MakDag 57 минут назад
Да какая же это драка, без кастетов, цепей и бит. Девочки немного поссорились.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
317329



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