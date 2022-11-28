Гендиректор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов сделал замечание игрокам "Зенита" и "Спартака".

"Зато это показывает, с какой страстью, с какими эмоциями ребята боролись за победу", - заявил Зотов.

Он отметил, что к инциденту относится с понимаем: "Без эмоций, без страстей — нет футбола".

Несмотря на это, санкции спортсменом всё же ждут, уточняют "Известия".