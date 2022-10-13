Джо Байден забыл, от чего и где умер его сын

Американский президент Джо Байден снова оказался в неловкой ситуации перед камерами. На этот раз президент США забыл, от чего умер его сын Бо Байден.
Во время своего выступления Джо Байден заявил, что его старший сын Бо Байден «потерял свою жизнь в Ираке».
«Я говорю это как отец человека, который получил Бронзовую звезду — медаль за выдающуюся службу — и расстался с жизнью в Ираке», — сказал он.
Это было бы очень трогательной речью, если бы было правдой. На самом деле Бо умер при других обстоятельствах.
Старший сын Джо Байдена с 2007 по 2015 год занимал пост генерального прокурора штата Делавэр. Он действительно служил в Ираке, но вернулся живым. Погиб Бо от опухоли головного мозга весной 2015-го в возрасте 46 лет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Даже идиоты рейган и клинтон у него выигрывают.
Был у них нормальный Трамп, да и того сожрали
А судя по тому как часто он это делает, то здоровается он даже в Линкольном и Джефферсоном