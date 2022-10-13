Джо Байден забыл, от чего и где умер его сын

Во время своего выступления Джо Байден заявил, что его старший сын Бо Байден «потерял свою жизнь в Ираке».

«Я говорю это как отец человека, который получил Бронзовую звезду — медаль за выдающуюся службу — и расстался с жизнью в Ираке», — сказал он.

Это было бы очень трогательной речью, если бы было правдой. На самом деле Бо умер при других обстоятельствах.