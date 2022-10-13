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Джо Байден забыл, от чего и где умер его сын

Джо Байден забыл, от чего и где умер его сын

Автор:
13 октября 2022 10:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бо   Израиль   байден   интересное   политика   рак   сын   умер   фото   
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Американский президент Джо Байден снова оказался в неловкой ситуации перед камерами. На этот раз президент США забыл, от чего умер его сын Бо Байден.

Во время своего выступления Джо Байден заявил, что его старший сын Бо Байден «потерял свою жизнь в Ираке».

«Я говорю это как отец человека, который получил Бронзовую звезду — медаль за выдающуюся службу — и расстался с жизнью в Ираке», — сказал он.

Это было бы очень трогательной речью, если бы было правдой. На самом деле Бо умер при других обстоятельствах.

Старший сын Джо Байдена с 2007 по 2015 год занимал пост генерального прокурора штата Делавэр. Он действительно служил в Ираке, но вернулся живым. Погиб Бо от опухоли головного мозга весной 2015-го в возрасте 46 лет.

Источник:

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Метки: Бо   Израиль   байден   интересное   политика   рак   сын   умер   фото   
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18  комментариев
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964
Lexx 2 часа назад
Зато ему никогда не скучно, с невидимыми друзьями.
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Meta Jen 43 секунды назад
Байден руководит страной, у которой самый большой ядерный арсенал и самая большая армия в мире.
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10k
♚ Мрачный Жнец ♚ 14 минут назад
Похоже, что опухоль мозга - это наследственное заболевание этой семейки...
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20k
ЦСКА 51 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
krivsan Час назад
жалко что у них мавзолея нет,с которого можно приветствовать трудящиеся коллективы на 1 мая,он подходит уже по всем параметрам
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10k
Vacony Час назад
нам вот было стыдно за Ельцина ... и то он был еще норм в сравнении с этим.. а за этого - американцам не стыдно ? интересно
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6k
GROMOZEKA Час назад
Не припомню у америки более жалкого президента.
Даже идиоты рейган и клинтон у него выигрывают.
Был у них нормальный Трамп, да и того сожрали
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27k
Levyathan 2 часа назад
Интересно, мне одному кажется, что Байден все больше и больше напоминает вот этого типчика?
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
надеюсь у этой мумии пиндоской забрали Красную кнопку.
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