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«Лучше никак, чем так»: фигуристка Алина Загитова выступила на сцене с певицей Zivert

«Лучше никак, чем так»: фигуристка Алина Загитова выступила на сцене с певицей Zivert

Автор:
15 февраля 2023 14:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Концерт   Спорт   загитова   интересное   фигуристка   фото   чемпионка   шоу бизнес   
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На шоу «Влюбленные в фигурное катание», которое прошло в Москве, фигуристка Алина Загитова дебютировала на сцене, спев под фонограмму вместе с Zvert. Несмотря на то, что это всего лишь шоу, не всем понравился дебют спортсменки.

В праздник 14 февраля российские фигуристы выступили на шоу «Влюбленные в фигурное катание». Хэдлайнерами шоу стали певица Zivert и Алина Загитова, вместе исполнившие песню Credo.

Zivert пела сама, а вот фигуриста Алина Загитова под фонограмму.

Фигуристка смогла за час переодеться, сменить причёску и после выступления на льду выйти ещё и на сцену.

Вот только не всем понравилось выступление фигуристки. Дмитрий Губерниев в своём Telegram-канале посоветовал Алине "чуть лучше попадать в фонограмму".

Заместитель генпродюсера «Матч ТВ» Василий Конов тоже оказался возмущён фонограммой.

Ранее Алина сообщала, что два месяца ходила на вокал. Но стало понятно, что доверить ей дебют в режиме live организаторы не решились.

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Метки: Концерт   Спорт   загитова   интересное   фигуристка   фото   чемпионка   шоу бизнес   
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14  комментариев
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25k
Serg2001 Час назад
Знаю одну "певицу", которая гораздо хуже на сцене выглядит... И не смущается, не комплексует. У людей кровь из ушей идёт, а она ничего. Прёт как танк...)
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6k
Компьютер DELL монитором 10 минут назад
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1k
Lenusya 38 минут назад
карьера фигуристки закончилась,что ей дальше делать? идти тренером? хороший фигурист не равно хороший тренер. Можно получить какую-нибудь специальность и пойти работать, как нормальные люди за скромную зарплату, а можно хайповать на былых заслугах, глядишь папика найдёт или в госдуму пристроят
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813
KoteBasilio 40 минут назад
в сравнении с киркоровым и лепсом так тут еще и непонятно кто лучше поет
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9k
Бритва 49 минут назад
всего 2 месяца вокала и можно одеваться, как примадонна
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 54 минуты назад
"два месяца ходила на вокал" и уже "певица???????????
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1k
Максим Макашев 57 минут назад
Ну надо же!
И швец, и жнец, и на дуде игрец...
А почему Бузову третьей к себе не позвали?
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4k
Vlad Час назад
А она ещё не в думе что ли? В России же спортивные способности, вокальные данные, актёрское мастерство и талант руководителя/политика включены в один пакет.
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91k
sapér Vodička Час назад
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6k
Дмитрий Час назад
Как "по...й" пишется?
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10k
Б.Касторский Час назад
Не быть, а казаться. Зачем? Она же замечательная спортсменка. Не умеешь петь? Так не пой!
Хотя Киркоров бы тут поспорил. Впрочем как и многие "звезды".
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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