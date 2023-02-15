«Лучше никак, чем так»: фигуристка Алина Загитова выступила на сцене с певицей Zivert

На шоу «Влюбленные в фигурное катание», которое прошло в Москве, фигуристка Алина Загитова дебютировала на сцене, спев под фонограмму вместе с Zvert. Несмотря на то, что это всего лишь шоу, не всем понравился дебют спортсменки.
В праздник 14 февраля российские фигуристы выступили на шоу «Влюбленные в фигурное катание». Хэдлайнерами шоу стали певица Zivert и Алина Загитова, вместе исполнившие песню Credo.
Zivert пела сама, а вот фигуриста Алина Загитова под фонограмму.
Фигуристка смогла за час переодеться, сменить причёску и после выступления на льду выйти ещё и на сцену.
Вот только не всем понравилось выступление фигуристки. Дмитрий Губерниев в своём Telegram-канале посоветовал Алине "чуть лучше попадать в фонограмму".
Заместитель генпродюсера «Матч ТВ» Василий Конов тоже оказался возмущён фонограммой.
Ранее Алина сообщала, что два месяца ходила на вокал. Но стало понятно, что доверить ей дебют в режиме live организаторы не решились.
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И швец, и жнец, и на дуде игрец...
А почему Бузову третьей к себе не позвали?
Хотя Киркоров бы тут поспорил. Впрочем как и многие "звезды".