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Лайма Вайкуле в Израиле не собрала и тысячи человек на своём концерте

Лайма Вайкуле в Израиле не собрала и тысячи человек на своём концерте

Автор:
27 февраля 2023 08:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Израиль   Концерт   вайкуле   знаменитости   интересное   фото   шоу бизнес   
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Пару лет назад Лайма Вайкуле была желанным гостем на российском ТВ: её приглашали на «Песню года», «Золотой граммофон» и новогодние огоньки. В прошлом году Вайкуле, как и многие российские знаменитости, покинула страну и обосновалась в Израиле. Там она даёт концерты, но залы пустуют.

Ранее Вайкуле заявляла, что вместе с Пугачёвой кормила Советский Союз.

«Посчитайте, кто кого содержал, и кто кому платил? Я отработала, и я содержала весь Советский Союз. Мы столько денег заработали для СССР, что стыдно говорить», — рассуждала она в интервью.

После своих высказываний она покинула Россию и обосновалась в Израиле. Там она выступает не так часто, да и концерты уже не собирают аншлаги. Последнее выступление прошло в зале на 900 человек, и там ещё оставались свободные места.

Судя по всему, на концерты ходит какая-то группка людей, которые устраивают провокации. Этот концерт тоже не обошёлся без них.

«Мы всегда будем к вам приезжать. Поверьте нам, мы никогда вас не будем обманывать, будем петь в живую, будем менять костюмы, делать пластические операции. И много чего будем вытворять…», — заявила Вайкуле женщине с флагом Украины.

На концерт также пришёл Галкин* с Пугачёвой. Так они развлекаются, ходят друг к другу на концерты.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Метки: Израиль   Концерт   вайкуле   знаменитости   интересное   фото   шоу бизнес   
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20  комментариев
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1k
Alex 2 часа назад
Прибалтийская шл**шка докатилась до каких-то рыгаловок
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208
Человек Наблюдающий 11 минут назад
кому они там накуй нужны?
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33k
ACU900 15 минут назад
Секрет простой - в Израиле не очень любят концерты. Гораздо приятнее за те же деньги сходить на футбольный матч и поболеть за свою команду.
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28k
Ваня 15 минут назад
кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку... (с) и.крылов
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1k
Dimon 19 минут назад
Завидую израильтянам: концентрация использованных презервативов на 1 кв. км сегодня таково, что придя в любое кафе, пельменную или баню можно запросто попасть на концерт бывшей российской звёзды , а то и нескольких сразу
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9k
Juli 22 минуты назад
Кормилица наша...как же мы без тебя..
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846
RRR69 Полчаса назад
Кормилица...ёпта
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6k
heta 49 минут назад
Да что ж их на старости лет так штырит?... Стрелять себе в ногу - это какой-то вид прогрессирующего маразма у пенсионных пост-мадонн?
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26k
Федор 53 минуты назад
А что с лицом у Алки? Мумия возвращается?
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52k
smakido 54 минуты назад
Спесь у них "сбита", с публикой(наполовину, кстати, украинской) они заискивают, вспомните когда в России такое с ними было? Там было сплошное высокомерие и чванство !
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17k
Alex ASK Час назад
Да забудьте уже этих старых никому не нужных [мат]. Сдохнут скоро и не вспомнит никто.
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242
Мaximus Час назад
А зритель то покупной, даром никто не хочет на концерты старой клюшки. Я таки думаю скоро мы ее увидим на паперти.
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11k
Джон Уик Час назад
Максимум в Израиле 2 концерта и все. В Израиле на трусы денег не хватит от объедков с концертов.
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16k
Колька Валеркин сын Час назад
Скотрю галя начала под Филю косить)))
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6k
Алекс Крайчек Час назад
На сколько понимаю, Вайкуле - гражданка Латвии. Подозреваю, гражданкой России она никогда не была. (она даже не имеет звания в РФ. Только латвийские)

Что значит "покинула Россию"? Завершились гастроли!....
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31k
АнтонПолднев 2 часа назад
Где она была желанным гостем? Там, где неизвестные вспоминают забытых?
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31k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Старушка свой век доживает. Былой славы не вернуть. Да и хер с ней
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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