Лайма Вайкуле в Израиле не собрала и тысячи человек на своём концерте

Ранее Вайкуле заявляла, что вместе с Пугачёвой кормила Советский Союз.

«Посчитайте, кто кого содержал, и кто кому платил? Я отработала, и я содержала весь Советский Союз. Мы столько денег заработали для СССР, что стыдно говорить», — рассуждала она в интервью.

После своих высказываний она покинула Россию и обосновалась в Израиле. Там она выступает не так часто, да и концерты уже не собирают аншлаги. Последнее выступление прошло в зале на 900 человек, и там ещё оставались свободные места.

Судя по всему, на концерты ходит какая-то группка людей, которые устраивают провокации. Этот концерт тоже не обошёлся без них.