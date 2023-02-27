Лайма Вайкуле в Израиле не собрала и тысячи человек на своём концерте

Пару лет назад Лайма Вайкуле была желанным гостем на российском ТВ: её приглашали на «Песню года», «Золотой граммофон» и новогодние огоньки. В прошлом году Вайкуле, как и многие российские знаменитости, покинула страну и обосновалась в Израиле. Там она даёт концерты, но залы пустуют.
Ранее Вайкуле заявляла, что вместе с Пугачёвой кормила Советский Союз.
«Посчитайте, кто кого содержал, и кто кому платил? Я отработала, и я содержала весь Советский Союз. Мы столько денег заработали для СССР, что стыдно говорить», — рассуждала она в интервью.
После своих высказываний она покинула Россию и обосновалась в Израиле. Там она выступает не так часто, да и концерты уже не собирают аншлаги. Последнее выступление прошло в зале на 900 человек, и там ещё оставались свободные места.
Судя по всему, на концерты ходит какая-то группка людей, которые устраивают провокации. Этот концерт тоже не обошёлся без них.
«Мы всегда будем к вам приезжать. Поверьте нам, мы никогда вас не будем обманывать, будем петь в живую, будем менять костюмы, делать пластические операции. И много чего будем вытворять…», — заявила Вайкуле женщине с флагом Украины.
На концерт также пришёл Галкин* с Пугачёвой. Так они развлекаются, ходят друг к другу на концерты.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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Что значит "покинула Россию"? Завершились гастроли!....