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"Тренер запрещала общаться с родными": 16-летнюю фигуристку, которую искали по всей Москве, нашли в кинотеатре

"Тренер запрещала общаться с родными": 16-летнюю фигуристку, которую искали по всей Москве, нашли в кинотеатре

Автор:
30 августа 2023 15:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   Спорт   интересное   пропажа   фигуристка   фигурное катание   фото   
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16-летняя Алина Горбачёва 28 августа вышла с тренировки и пропала на сутки. Девушка ночевала в подъезде и в кинотеатре.

Алина покинула каток, на котором тренировалась под руководством Софьи Федченко, и пропала. Она не выходила на связь с родными и те забили тревогу. Волонтёры сутки искали фигуристку. Носки девочки обнаружили на пляже Покровской набережной, после чего водолазы искали тело в Москве-реке. После стало известно, что тренировку Алина покинула после ссоры с тренером.

Бабушка девочки рассказала порталу kp.ru, что последние семь лет Алина жила с тренером, несмотря на то, что мать девочки тоже живёт в Москве. В побеге внучки бабушка обвинила тренера, которая "перепрошила ей мозги":

Внучка поругалась с тренером и ушла. Из-за чего ссора с тренером была, мы не знаем.

Тренер три года запрещала Алине общаться с нами. Мы молчали, чтобы ребенку карьеру не портить. Внучка же сама никогда не жаловалась.

Тренер перепрошила все мозги ребенку. Но депрессивного состояния у нее никогда не было. Она была более выдержанная. Все было хорошо. У Алины есть карта. При этом карта была привязана к телефону тренера. После ссоры внучка взяла деньги 20-30 тысяч рублей и паспорт. И ушла она из квартиры от тренера.

К поискам девочки подключилась полиция и Следственный комитет. К счастью, спустя сутки девушку нашли.

На следующий день обнаружили видеозапись из кафе на Волоколамском шоссе, где Горбачёва что-то покупает. Тогда полицейские свернули спасательную операцию на набережной. Спустя два часа стало известно, что фигуристку нашли в кинотеатре ТЦ "Вегас" с мороженым в руке. Девушку отвезли на допрос, где она рассказала, почему сбежала.

"Сказала, что ушла и гуляла. Ночь провела на лестнице в жилом доме. А утром ходила по магазинам и кафе. После этого дошла до ТЦ «Вегас», зашла в кинотеатр, где хотела немного поспать", — сообщил источник РИА Новости.

Сотрудники СК передали Алину её матери и тренеру. В социальных сетях Горбачёва извинилась перед поклонниками и рассказала, что её поступок не связан ни со спортом, ни с тренером.

В мире фигурного катания обсуждают поступок Алины. Заслуженный тренер страны Татьяна Тарасова раскритиковала спортсменку:

Нужно спросить у нее про такую выходку. Разве она не знала, что ее вся Москва ищет?! Как так можно? Новое поколение показывает всем, как они плевать хотели на все и на всех. Она не подумала про своего тренера, с которой живет, не подумала про родителей, не подумала о своих болельщиках.

Надеюсь, что в будущем она это поймет. Хорошо, что с ней все в порядке. Мы все этого хотели сегодня. Но отношение к окружающим с ее стороны ужасное. Это первый подобный случай за всю мою карьеру. Никогда еще такого не видала!

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Метки: Девушка   Спорт   интересное   пропажа   фигуристка   фигурное катание   фото   
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36  комментариев
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5k
Тамара 2 часа назад
Ну, то есть запрет на общение с родными - это в порядке вещей?
Тарасова набросиласть на девочку, а про тренера ничего не сказала?
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40k
Example 6.2.6 54 секунды назад
Если ей запрещали общаться с родственниками три года, то почему родственники к этому спокойно отнеслись, и если она наконец таки "сбежала", то почему сразу к родственникам не пошла, а попёрлась гулять и кушать мороженку? Мне кажется, тут просто психические взбрыки малолетки, которая такая "вся звезда", а эти взрослые "её личность угнетают".
Все мы были подростками, и проходили через переходный возраст.. понятно что у спортсменов всё жёстче, графики, тренировки, диеты.. но я б не стал в этой ситуации винить исключительно тренера. Дети в нормальных семьях, часто убегают из дому, чтоб сходить на ночную дискотеку. или потусить с друзьями, или потому что "меня никто не понимает, и я тонкая и ранимая личность"..
Может спорт это не её.. если талант есть, тренер есть , а самодисциплины нет. А может, погуляла и за ум возьмётся. В конце концов, все мы совершали ошибки и необдуманные поступки, о которых потом сожалели. И естественно, мы всегда в том возрасте находили вокруг виноватых, кроме себя любимых.
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9k
Oleg 9 минут назад
Тарасова никогда не видела срывов у спортсменов? Правда?
Ах, ах, ах, глазки ничего не видят...
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−18
устал я от вас 21 минуту назад
хана пучеглазой...
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7k
Marlboro Полчаса назад
Вот, родители рожают детей и вместо того, чтобы дать им нормальное детство, из них пытаются сделать проект. Давай, жми, сильней... ну будет может быть чемпионкой.. а детство, психику - это не вернуть. Из 1000 таких может быть выстрелит пару. Хорошего надо понемножку и в меру.
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177
Patiot Полчаса назад
Я так понимаю, спортивная карьера этой девочки накрылась медным тазом...
_______________________
"....Семья захотела забрать из фигурного катания нашедшуюся после исчезновения 16-летнюю спортсменку Алину Горбачеву. Об этом KP.RU рассказала бабушка чемпионки России.
«Я теперь против ее карьеры и спорта. Пережитые сутки не стоят никаких Олимпийских медалей», сообщила родственница девушки. Она добавила, что будет решатся вопрос о том, чтобы Горбчева переехала от своего тренера Софьи Федченко обратно к матери...."
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17k
Toxictofa Полчаса назад
Тарасова сразу накинулась на девчонку с обвинениями.
Хотя судя по поступкам девочки ее просто все зае&ало.
Психологу следовало бы ее обязательно показать.
Тем более что возраст непростой.
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30k
БамбарбияКиргуду 36 минут назад
Бабушка девочки рассказала порталу kp.ru, что последние семь лет Алина жила с тренером, несмотря на то, что мать девочки тоже живёт в Москве. В побеге внучки бабушка обвинила тренера, которая "перепрошила ей мозги":
------
Это секта какая то ,а не спорт.По хорошему тренершу на кол посадить надо.Чистейший садизм.
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46k
Соломей 38 минут назад
ну вообще то это не такая уж новость, что спорт и тренеры прокатывают катком по сотням и тысячам детских жизней,при этом делается вид что этой проблемы нет.
тем, кто стал известным спортсменом, еще повезло (хотя как сказать), а остальные остаются зачастую с покалеченным здоровьем и душой.
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1k
Vergüenza Ajena 39 минут назад
Да задолбали ребёнка запретами, вот та и сорвалась.
16 лет. Посчитала себя взрослой. Хотя, по правде поступок сугубо детский.
Мне больше другое не понятно: почему она жила не с семьёй, а с тренером????
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383
guess 42 минуты назад
Спорт и детство понятия не совместимые, если ты выбираешь спорт, то будь готов распрощаться с беззаботным детством, так как тебя превратят в ломовую лошадь, на которой можно заработать деньги. В принципе Тарасова это подтвердила.
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7k
Умница-красавица 51 минуту назад
Слава Богу, что ребенок нашелся живым и невредимым!
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348
Александр Богомолов 55 минут назад
Подростковый возраст дело серьезное. Хочется свободы, отдыха. Да те же вкусняшки покушать. А тебе диета, тренировка, школа и уроки.
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34k
koleos72 Час назад
Как то она на шестнадцать лет не выглядит! Да и по уму ещё ребёнок! Сорвалась просто, расслабилась. Как ребёнок и не думала о таких последствиях! Живут в постоянном тонусе, в режиме! Жалко их конечно...
Утешает что всё закончилось хорошо!
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1k
КАКАнгел Час назад
Тут всё хорошо. Во первых хороша что жива и здорова . Во вторых что не случилось не чего серьезного. А в еще , что немаловажно полиция показала что если надо , они могут найти человека. Это тоже хорошо и вселяет некоторое спокойствие и уверенность.
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17k
Голос Вселенной Час назад
Профи спортсмены себе не принадлежат. Во всяком случае во время карьеры. Такая участь очень тяжела для ребенка. Хочется на свободу, хочется насладиться, тем более, что возжелаемое так рядом, вот оно, только руку протяни... Все равно, что то же мороженое перед ребенком поставить, а брать его запретить. Вот девочка и сорвалась, просто чтобы хоть на какое-то время вырваться из-под опеки и почувствовать себя свободной, как все подростки ее возраста.
Просто мое скромное мнение.
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3k
RaiJu Час назад
Бедный ребенок.
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30k
Serg2001 Час назад
Очень похоже на нервный срыв...
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5k
Горожанин 2 часа назад
"Заслуженный тренер страны Татьяна Тарасова раскритиковала спортсменку".
-------------
Эта нарциссцистка вечно лезет со своими эмоциональными манипуляциями. Надоели всем её не экспертные, а тупые блогерские, односторонние высказывания, чтобы только ей публично засветиться.
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5k
Горожанин 2 часа назад
Необходимо провести судебно-психологическую экспертизу тренера на предмет лесбийской педофилии.
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28k
Lehoia 2 часа назад
Я может скажу сейчас очевидную вещь. Но у девочки есть телефон? Геолокация на нем есть?
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