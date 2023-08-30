"Тренер запрещала общаться с родными": 16-летнюю фигуристку, которую искали по всей Москве, нашли в кинотеатре

16-летняя Алина Горбачёва 28 августа вышла с тренировки и пропала на сутки. Девушка ночевала в подъезде и в кинотеатре.
Алина покинула каток, на котором тренировалась под руководством Софьи Федченко, и пропала. Она не выходила на связь с родными и те забили тревогу. Волонтёры сутки искали фигуристку. Носки девочки обнаружили на пляже Покровской набережной, после чего водолазы искали тело в Москве-реке. После стало известно, что тренировку Алина покинула после ссоры с тренером.
Бабушка девочки рассказала порталу kp.ru, что последние семь лет Алина жила с тренером, несмотря на то, что мать девочки тоже живёт в Москве. В побеге внучки бабушка обвинила тренера, которая "перепрошила ей мозги":
Внучка поругалась с тренером и ушла. Из-за чего ссора с тренером была, мы не знаем.
Тренер три года запрещала Алине общаться с нами. Мы молчали, чтобы ребенку карьеру не портить. Внучка же сама никогда не жаловалась.
Тренер перепрошила все мозги ребенку. Но депрессивного состояния у нее никогда не было. Она была более выдержанная. Все было хорошо. У Алины есть карта. При этом карта была привязана к телефону тренера. После ссоры внучка взяла деньги 20-30 тысяч рублей и паспорт. И ушла она из квартиры от тренера.
К поискам девочки подключилась полиция и Следственный комитет. К счастью, спустя сутки девушку нашли.
На следующий день обнаружили видеозапись из кафе на Волоколамском шоссе, где Горбачёва что-то покупает. Тогда полицейские свернули спасательную операцию на набережной. Спустя два часа стало известно, что фигуристку нашли в кинотеатре ТЦ "Вегас" с мороженым в руке. Девушку отвезли на допрос, где она рассказала, почему сбежала.
"Сказала, что ушла и гуляла. Ночь провела на лестнице в жилом доме. А утром ходила по магазинам и кафе. После этого дошла до ТЦ «Вегас», зашла в кинотеатр, где хотела немного поспать", — сообщил источник РИА Новости.
Сотрудники СК передали Алину её матери и тренеру. В социальных сетях Горбачёва извинилась перед поклонниками и рассказала, что её поступок не связан ни со спортом, ни с тренером.
В мире фигурного катания обсуждают поступок Алины. Заслуженный тренер страны Татьяна Тарасова раскритиковала спортсменку:
Нужно спросить у нее про такую выходку. Разве она не знала, что ее вся Москва ищет?! Как так можно? Новое поколение показывает всем, как они плевать хотели на все и на всех. Она не подумала про своего тренера, с которой живет, не подумала про родителей, не подумала о своих болельщиках.
Надеюсь, что в будущем она это поймет. Хорошо, что с ней все в порядке. Мы все этого хотели сегодня. Но отношение к окружающим с ее стороны ужасное. Это первый подобный случай за всю мою карьеру. Никогда еще такого не видала!
Источник:
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Тарасова набросиласть на девочку, а про тренера ничего не сказала?
Все мы были подростками, и проходили через переходный возраст.. понятно что у спортсменов всё жёстче, графики, тренировки, диеты.. но я б не стал в этой ситуации винить исключительно тренера. Дети в нормальных семьях, часто убегают из дому, чтоб сходить на ночную дискотеку. или потусить с друзьями, или потому что "меня никто не понимает, и я тонкая и ранимая личность"..
Может спорт это не её.. если талант есть, тренер есть , а самодисциплины нет. А может, погуляла и за ум возьмётся. В конце концов, все мы совершали ошибки и необдуманные поступки, о которых потом сожалели. И естественно, мы всегда в том возрасте находили вокруг виноватых, кроме себя любимых.
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"....Семья захотела забрать из фигурного катания нашедшуюся после исчезновения 16-летнюю спортсменку Алину Горбачеву. Об этом KP.RU рассказала бабушка чемпионки России.
«Я теперь против ее карьеры и спорта. Пережитые сутки не стоят никаких Олимпийских медалей», сообщила родственница девушки. Она добавила, что будет решатся вопрос о том, чтобы Горбчева переехала от своего тренера Софьи Федченко обратно к матери...."
Хотя судя по поступкам девочки ее просто все зае&ало.
Психологу следовало бы ее обязательно показать.
Тем более что возраст непростой.
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Это секта какая то ,а не спорт.По хорошему тренершу на кол посадить надо.Чистейший садизм.
тем, кто стал известным спортсменом, еще повезло (хотя как сказать), а остальные остаются зачастую с покалеченным здоровьем и душой.
16 лет. Посчитала себя взрослой. Хотя, по правде поступок сугубо детский.
Мне больше другое не понятно: почему она жила не с семьёй, а с тренером????
Утешает что всё закончилось хорошо!
Просто мое скромное мнение.
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Эта нарциссцистка вечно лезет со своими эмоциональными манипуляциями. Надоели всем её не экспертные, а тупые блогерские, односторонние высказывания, чтобы только ей публично засветиться.