"Тренер запрещала общаться с родными": 16-летнюю фигуристку, которую искали по всей Москве, нашли в кинотеатре

Бабушка девочки рассказала порталу kp.ru, что последние семь лет Алина жила с тренером, несмотря на то, что мать девочки тоже живёт в Москве. В побеге внучки бабушка обвинила тренера, которая "перепрошила ей мозги":

Внучка поругалась с тренером и ушла. Из-за чего ссора с тренером была, мы не знаем.

Тренер три года запрещала Алине общаться с нами. Мы молчали, чтобы ребенку карьеру не портить. Внучка же сама никогда не жаловалась.

Тренер перепрошила все мозги ребенку. Но депрессивного состояния у нее никогда не было. Она была более выдержанная. Все было хорошо. У Алины есть карта. При этом карта была привязана к телефону тренера. После ссоры внучка взяла деньги 20-30 тысяч рублей и паспорт. И ушла она из квартиры от тренера.