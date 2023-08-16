После странного падения на сцене Анну Седокову отправляют в наркологическую клинику

В своих социальных сетях Анна Седокова рассказывает о здоровом образе жизни и публикует фотографии с надутым животом (пельмешек переела, наверное). Однако зрители на концерте видят совершенно другую картину - как пьяная певица валяется на сцене.
В социальных сетях распространяется видео, на котором Анна Седокова падает на своём концерте. Судя по всему, перед выступлением певица употребляла алкоголь. Неловкие попытки встать не увенчались успехом и Анну поднимали работники её команды. С композицией певица в итоге не справилась, но сцену покидать не спешила.
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В своих социальных сетях Анна никак не комментирует ролик с недавнего концерта. Она продолжает убеждать подписчиков в том, что ведёт здоровый образ жизни, не пьёт вино и посещает спортзал. Как известно, объявившая на днях об отказе от алкоголя Анна сейчас еще и борется с лишним весом.
Судя по видео, Анна терпит поражение на всех фронтах: она имеет лишний вес и явно выпивает перед концертами. Подписчики сравнили Анну Седокову с певицей МакSим, которая призналась, что проходит лечение от алкогольной зависимости в реабилитационной клинике.
Пора Анну отправлять к Максим, пускай подружки вместе отдыхают!
Что за проблема? Откуда столько алкоголиков на сцене?
Хоть бы перед выступлениями не бухала!
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наверное перед концертом с весом поднимаемых стопок не подрасчитала в "спортзале", вот ее и валит от усталости ))))))))))))