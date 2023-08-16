После странного падения на сцене Анну Седокову отправляют в наркологическую клинику

В своих социальных сетях Анна никак не комментирует ролик с недавнего концерта. Она продолжает убеждать подписчиков в том, что ведёт здоровый образ жизни, не пьёт вино и посещает спортзал. Как известно, объявившая на днях об отказе от алкоголя Анна сейчас еще и борется с лишним весом.