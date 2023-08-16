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Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
После странного падения на сцене Анну Седокову отправляют в наркологическую клинику

После странного падения на сцене Анну Седокову отправляют в наркологическую клинику

Автор:
16 августа 2023 12:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Концерт   алкоголизм   анна седокова   интересное   сцена   фото   шоу бизнес   
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В своих социальных сетях Анна Седокова рассказывает о здоровом образе жизни и публикует фотографии с надутым животом (пельмешек переела, наверное). Однако зрители на концерте видят совершенно другую картину - как пьяная певица валяется на сцене.

В социальных сетях распространяется видео, на котором Анна Седокова падает на своём концерте. Судя по всему, перед выступлением певица употребляла алкоголь. Неловкие попытки встать не увенчались успехом и Анну поднимали работники её команды. С композицией певица в итоге не справилась, но сцену покидать не спешила.

В своих социальных сетях Анна никак не комментирует ролик с недавнего концерта. Она продолжает убеждать подписчиков в том, что ведёт здоровый образ жизни, не пьёт вино и посещает спортзал. Как известно, объявившая на днях об отказе от алкоголя Анна сейчас еще и борется с лишним весом.

Судя по видео, Анна терпит поражение на всех фронтах: она имеет лишний вес и явно выпивает перед концертами. Подписчики сравнили Анну Седокову с певицей МакSим, которая призналась, что проходит лечение от алкогольной зависимости в реабилитационной клинике.

Пора Анну отправлять к Максим, пускай подружки вместе отдыхают!

Что за проблема? Откуда столько алкоголиков на сцене?

Хоть бы перед выступлениями не бухала!


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Метки: Концерт   алкоголизм   анна седокова   интересное   сцена   фото   шоу бизнес   
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11  комментариев
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29k
Serg2001 57 минут назад
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1k
liveevil 4 минуты назад
Наверно это круто - платить бешеные бабки за то, чтобы посмотреть на еле стоящую на ногах пьяную морду
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152
Eric Cartman 8 минут назад
Минус 3.5 кг. Видать посрала хорошо перед взвешиванием
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53k
smakido 12 минут назад
Без бокала нет вокала !
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1k
Mikhail 15 минут назад
интересно, Байден тоже пьет?
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574
ruslan d 43 минуты назад
Лет 10 назад общался с ней , была нормальная ...
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10k
Juli 47 минут назад
гнать этих шаболд ссаными тряпками.
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865
АлоКин Час назад
Без трусов.... Хмммм.... Удобненько для ее продюсера однако
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16k
Shtoppi Час назад
<<Она продолжает убеждать подписчиков в том, что ведёт здоровый образ жизни, не пьёт вино и посещает спортзал.>>
-----------
наверное перед концертом с весом поднимаемых стопок не подрасчитала в "спортзале", вот ее и валит от усталости ))))))))))))
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11k
Мафусаил Час назад
Ваще па...ю...
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34k
АнтонПолднев Час назад
Вопрос риторический. Всё артисты бухают, или употребляют. Это давно известный факт.
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