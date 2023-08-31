"Ноль эмоций!": фигуристка, которую искали по всей Москве, записала видео с извинениями

Ни для кого не секрет, что фигурное катание — жестокий спорт. Фигуристка Алина Горбачёва с 7 лет жила у своего тренера, тренировалась каждый день и соблюдала диету. Что-то произошло и 28 августа Алина вышла с тренировки и пропала на сутки. Её искали в реке и по всей Москве.
Как оказалось, девушка ночевала в подъезде, гуляла по торговым центрам и ходила в кино, пока Алину искали волонтёры и полиция по всей Москве. Нашли фигуристку случайно: она попала на камеры видеонаблюдения в кафе. Полицейские спустя несколько часов нашли девушку в кинотеатре и отправили на допрос. На допросе Алина рассказала, что её побег никак не связан со спортом и с тренером, но причину побега так и не раскрыла.
30 августа девушка опубликовала на своей странице видео, на котором извинилась перед поклонниками и всеми, кто занимался её поисками.
Только сейчас я начинаю понимать, что на самом деле произошло. Что мой поступок совершенно не вписывается в понятие ''нормально''. Ведь пока я переживала и пыталась разобраться в себе, своих мыслях и чувствах, вы все тратили время и силы на мои поиски.
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Подписчики заметили, что на видео Алина совсем не выражает никаких эмоций, а текст произносит так, как будто недавно его выучила. Многие решили, что Алину заставили записать этот ролик и до сих пор гадают, побег — это крик о помощи или просто подростковая выходка?
Масло в огонь подлила бабуля, которая рассказала порталу kp.ru о том, что тренер "прошила ей мозги":
Внучка поругалась с тренером и ушла. Из-за чего ссора с тренером была, мы не знаем.
Тренер три года запрещала Алине общаться с нами. Мы молчали, чтобы ребенку карьеру не портить. Внучка же сама никогда не жаловалась.
Тренер перепрошила все мозги ребенку. Но депрессивного состояния у нее никогда не было. Она была более выдержанная. Все было хорошо. У Алины есть карта. При этом карта была привязана к телефону тренера. После ссоры внучка взяла деньги 20-30 тысяч рублей и паспорт. И ушла она из квартиры от тренера.
Теперь пользователи сети гадают, что скрывает Алина?
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9- летнюю девочку отдают 21-летнему "тренеру" и они вместе проживают 7 лет. Мать живет так же в Москве. Отдельно и с дочерью практически не общается. .
Какой-то "раб на галерах"
Девушку конечно жаль, но в таком спорте это ничего нового, даже кто просто танцами занимается или модельным бизнесом находятся примерно в таком положении. Тренер тратила на нее свое время, а она ее сильно подставила, так что девушке сейчас вообще не позавидовать, по сути она рабыня.
Иногда - целиком.
За это их надо распять на дыбе.
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Педофилию тренера она скрывает. Никаких случайностей в обстоятельствах жизни ребенка с 9 лет с тренером быть не может. Любому специалисту это понятно. Если государственные органы не обратят на это внимание и не начнут серьезно разбираться - жизнь человека может быть покалечена навсегда.