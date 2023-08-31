"Ноль эмоций!": фигуристка, которую искали по всей Москве, записала видео с извинениями

Как оказалось, девушка ночевала в подъезде, гуляла по торговым центрам и ходила в кино, пока Алину искали волонтёры и полиция по всей Москве. Нашли фигуристку случайно: она попала на камеры видеонаблюдения в кафе. Полицейские спустя несколько часов нашли девушку в кинотеатре и отправили на допрос. На допросе Алина рассказала, что её побег никак не связан со спортом и с тренером, но причину побега так и не раскрыла.

30 августа девушка опубликовала на своей странице видео, на котором извинилась перед поклонниками и всеми, кто занимался её поисками.