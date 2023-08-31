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"Ноль эмоций!": фигуристка, которую искали по всей Москве, записала видео с извинениями

"Ноль эмоций!": фигуристка, которую искали по всей Москве, записала видео с извинениями

Автор:
31 августа 2023 13:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алина Горбачёва   Спорт   извинения   интересное   пропажа   фигуристка   фото   шоу бизнес   
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Ни для кого не секрет, что фигурное катание — жестокий спорт. Фигуристка Алина Горбачёва с 7 лет жила у своего тренера, тренировалась каждый день и соблюдала диету. Что-то произошло и 28 августа Алина вышла с тренировки и пропала на сутки. Её искали в реке и по всей Москве.

Как оказалось, девушка ночевала в подъезде, гуляла по торговым центрам и ходила в кино, пока Алину искали волонтёры и полиция по всей Москве. Нашли фигуристку случайно: она попала на камеры видеонаблюдения в кафе. Полицейские спустя несколько часов нашли девушку в кинотеатре и отправили на допрос. На допросе Алина рассказала, что её побег никак не связан со спортом и с тренером, но причину побега так и не раскрыла.

30 августа девушка опубликовала на своей странице видео, на котором извинилась перед поклонниками и всеми, кто занимался её поисками.

Только сейчас я начинаю понимать, что на самом деле произошло. Что мой поступок совершенно не вписывается в понятие ''нормально''. Ведь пока я переживала и пыталась разобраться в себе, своих мыслях и чувствах, вы все тратили время и силы на мои поиски.

Подписчики заметили, что на видео Алина совсем не выражает никаких эмоций, а текст произносит так, как будто недавно его выучила. Многие решили, что Алину заставили записать этот ролик и до сих пор гадают, побег — это крик о помощи или просто подростковая выходка?

Масло в огонь подлила бабуля, которая рассказала порталу kp.ru о том, что тренер "прошила ей мозги":

Внучка поругалась с тренером и ушла. Из-за чего ссора с тренером была, мы не знаем.

Тренер три года запрещала Алине общаться с нами. Мы молчали, чтобы ребенку карьеру не портить. Внучка же сама никогда не жаловалась.

Тренер перепрошила все мозги ребенку. Но депрессивного состояния у нее никогда не было. Она была более выдержанная. Все было хорошо. У Алины есть карта. При этом карта была привязана к телефону тренера. После ссоры внучка взяла деньги 20-30 тысяч рублей и паспорт. И ушла она из квартиры от тренера.

Теперь пользователи сети гадают, что скрывает Алина?

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Метки: Алина Горбачёва   Спорт   извинения   интересное   пропажа   фигуристка   фото   шоу бизнес   
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32  комментария
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64k
Александр Ломовицкий Час назад
у ребенка нет детства , нет родных (ей нельзя с родными общаться и родные согласились с этим) что вы хотите от несформировавшегося человечка у которого кроме спорта ничего в жизни нет . абсолютно асоциальная и равнодушная ко всему .
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10k
Игорь 3 минуты назад
странная история
9- летнюю девочку отдают 21-летнему "тренеру" и они вместе проживают 7 лет. Мать живет так же в Москве. Отдельно и с дочерью практически не общается. .
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1k
Максим Макашев 21 минуту назад
У девчонки что то с психикой. И неизвестно - ЧТО она сможет , вдруг, "выкинуть", попадя на соревнования.
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7k
Умница-красавица 22 минуты назад
Ну порадуемся за всех участников этой истории. Если в спорте не повезло - серия токшоу с полосканием трусов все окупит
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1k
Kra 23 минуты назад
Бедный ребенок...
Какой-то "раб на галерах"
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3k
Едондер пуп Полчаса назад
Бабушка прям ясновидящая: с внучкой не общается, но все подробности про ссору, про карту, про сумму денег и т.д. - знает))
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Полчаса назад
с 7 лет девочка по сути в концлагере, тут не только мозгами поедешь....
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11k
ScorpionDS Полчаса назад
Девочка сама себе не принадлежит, ее сдали в 7 лет чужому человеку в качестве ресурса, что бы тренер записала себе ее достижения, после лет 25 ее бы списали, с убитым здоровьем и без цели в жизни, уже никому не нужной ей придется получать нормальное образование или просто лечь под кого-то, кто будет ее содержать.

Девушку конечно жаль, но в таком спорте это ничего нового, даже кто просто танцами занимается или модельным бизнесом находятся примерно в таком положении. Тренер тратила на нее свое время, а она ее сильно подставила, так что девушке сейчас вообще не позавидовать, по сути она рабыня.
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12k
Copycat 46 минут назад
Бедные девочки, у них просто отбирают детство что бы после 16ти лет они остались практически никому не нужны
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340
Алексей Бляйбтрой 48 минут назад
бабка выдала базу
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5k
Димка Смола/67 49 минут назад
Тут виноваты все!!!! И тренер епло который такую дичь в уши льёт и родители слепые + возрост девчули переходный, вот и нашла коса на камень!!! Дай бог тебе сил все это пережить нормально, не сломаться, не закрыться и радовать всех нас победами !!!!!
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17k
Shtoppi 50 минут назад
какие могут быть эмоции, когда психика уже поломана как у спока из звездного пути.
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5k
Горожанин 53 минуты назад
Рабство 21 века. Только деньги. Ничего кроме денег. Даже собственных детей не жалко. Это лицо либерального мира.
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3k
poбт Час назад
честно не понял каких эмоций ждали от спортсменки которая и не должна испытывать никаких эмоций иначе просто не выиграет
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115k
parallax Час назад
Родители отдали ребёнка тренеру в личное пользование.
За это их надо распять на дыбе.
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489
Илья Час назад
Ну хотя бы карьеру ребёнку не испортили .
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207
Korallexx Илья Полчаса назад
Это же ирония да?
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5k
Горожанин Час назад
"Теперь пользователи сети гадают, что скрывает Алина?"
-----------------
Педофилию тренера она скрывает. Никаких случайностей в обстоятельствах жизни ребенка с 9 лет с тренером быть не может. Любому специалисту это понятно. Если государственные органы не обратят на это внимание и не начнут серьезно разбираться - жизнь человека может быть покалечена навсегда.
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9k
Antonium Час назад
Я бы девочку с такой фамилией не стал искать.
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519
ruslan d Час назад
Поздравляю родителей , вы угробили ребенку жизнь ...
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5k
Rubiroid_47 Час назад
Ссылка www.youtube.com
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