Идеальные кадры со случайными совпадениями, которые нарочно не сделаешь

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Некоторые предметы словно созданы друг для друга. Возьмёшь так в руки коробку - а она идеально помещается на полку, или диван, случайно купленный в магазине, вписывается в проём. Особенно приятны таки е совпадения, когда специально их не планируешь и не вымеряешь. Пользователи поделились подобными примерами, которые их невероятно порадовали.
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10. "Изначально сюда планировали установить вешалки, но потом оказалось, что холодильник подходит лучше"
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