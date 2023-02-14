Идеальные кадры со случайными совпадениями, которые нарочно не сделаешь

Некоторые предметы словно созданы друг для друга. Возьмёшь так в руки коробку - а она идеально помещается на полку, или диван, случайно купленный в магазине, вписывается в проём. Особенно приятны таки е совпадения, когда специально их не планируешь и не вымеряешь. Пользователи поделились подобными примерами, которые их невероятно порадовали.