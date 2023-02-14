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Идеальные кадры со случайными совпадениями, которые нарочно не сделаешь

Идеальные кадры со случайными совпадениями, которые нарочно не сделаешь

Автор:
14 февраля 2023 14:39
Метки: идеальные кадры   красиво   мило   случайное совпадение   совпадение   фото   
2696
15

Некоторые предметы словно созданы друг для друга. Возьмёшь так в руки коробку - а она идеально помещается на полку, или диван, случайно купленный в магазине, вписывается в проём. Особенно приятны таки е совпадения, когда специально их не планируешь и не вымеряешь. Пользователи поделились подобными примерами, которые их невероятно порадовали.

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Метки: идеальные кадры   красиво   мило   случайное совпадение   совпадение   фото   
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6  комментариев
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1k
Шапкин 2 часа назад
Вот только открываться такой холодильник будет хреново.
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17k
Топпер Харли 2 часа назад
Ссылка coub.com
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2k
Выхухоль (Нагайна) 2 часа назад
С софой - ух, шайтанама! Что говоришь? Рулетка??? Не, они дом вокруг софы построили!
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