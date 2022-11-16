15 фото, на которых идеально всё, что аж не верится

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Бывало у вас такое, что смотрите на фото, предмет или природное явление и думаете: "Вот же идеально!". Фото из этой подборки как раз собраны по такому принципу: необычные, красивые, идеальные, но сделанные не специально.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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