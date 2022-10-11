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Российская мастерица делает чудесных животных из шерсти

Российская мастерица делает чудесных животных из шерсти

Автор:
11 октября 2022 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: животные   искусство   красиво   креатив   мило   творчество   фото   фотографии   художники   шерсть   
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Художница из Санкт-Петербурга Татьяна Баракова мастерит милейшие игрушки животных из шерсти. Она занимается валянием шерсти с 2006 года, и ее главный источник вдохновения в работе - любовь к братьям нашим меньшим. Её животные выглядят очень реалистично и очаровательно, а еще - каждая работа уникальна, и сделана с душой. Оцените работы художницы!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   искусство   красиво   креатив   мило   творчество   фото   фотографии   художники   шерсть   
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7  комментариев
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71k
Viktor 2 часа назад
Ну что тут сказать - талант!
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−44
есть_кто-дома? 42 минуты назад
Чилавеков нет. С сиськами.
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38k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 58 минут назад
хороший подарок если кому то дарить.
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 59 минут назад
Милота)
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11k
Ivan Час назад
Российская мастерица делает чудесных животных из шерстиПосмотреть
Российская мастерица делает чудесных животных из шерсти
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46k
Прораб 2 часа назад
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4k
Дмитрий ! 2 часа назад
Милейшие работы.
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