Российская мастерица делает чудесных животных из шерсти

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Художница из Санкт-Петербурга Татьяна Баракова мастерит милейшие игрушки животных из шерсти. Она занимается валянием шерсти с 2006 года, и ее главный источник вдохновения в работе - любовь к братьям нашим меньшим. Её животные выглядят очень реалистично и очаровательно, а еще - каждая работа уникальна, и сделана с душой. Оцените работы художницы!
Татьяна Баракова - художница из Санкт-Петербурга. Она создает мягкие игрушки из шерсти с 2006 года, с использованием техники игольного валяния из шерсти (фелтинг). "Мои игрушки сделаны из 100% натуральной овечьей шерсти, а в качестве дополнения я прикрепляю стеклянные глазки. Это довольно сложная работа. На изготовление одной игрушки уходит около двух недель," - пишет художница. Взгляните на её милейшие работы:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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