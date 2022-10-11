Российская мастерица делает чудесных животных из шерсти

Татьяна Баракова - художница из Санкт-Петербурга. Она создает мягкие игрушки из шерсти с 2006 года, с использованием техники игольного валяния из шерсти (фелтинг). "Мои игрушки сделаны из 100% натуральной овечьей шерсти, а в качестве дополнения я прикрепляю стеклянные глазки. Это довольно сложная работа. На изготовление одной игрушки уходит около двух недель," - пишет художница. Взгляните на её милейшие работы: