Пёс лишился ушей — но ветеринар связал ему очаровательный подарок

Вскоре историю Вилли узнали тысячи людей, а ещё больше - после того, как один из ветеринаров связал для него специальные ушки! "Ушки" идут вместе с вязаной повязкой, поэтому пёсику удобно носить их на голове. Все вокруг были очарованы этим подарком - и тем, как он подошёл Вилли.