Пёс лишился ушей — но ветеринар связал ему очаровательный подарок

Невинный пёсик серьёзно пострадал во время атаки соседских собак. К сожалению, бедняга лишился ушей, а хозяин позже сдал его в приют... Но этот мальчик не отчаивался.
Пёс по кличке Вилли Вонка (Willy Wonka) пережил немало за два года своей жизни. Беднягу атаковали соседские собаки, когда невинный пёс просто гулял в саду, а хозяина не оказалось рядом. Несмотря на серьезность полученных травм, слуховые проходы Вилли не пострадали, и он может всё слышать. Вот только ушек он лишился.
К сожалению, хозяин Вилли не мог оплатить его лечение, поэтому пса сдали в приют SPCA. Там о нём начали чутко заботиться, помогли восстановиться после операции и пережитого стресса. Сотрудники всем сердцем полюбили этого мальчика, который стойко проходил через все трудности.
Вскоре историю Вилли узнали тысячи людей, а ещё больше - после того, как один из ветеринаров связал для него специальные ушки! "Ушки" идут вместе с вязаной повязкой, поэтому пёсику удобно носить их на голове. Все вокруг были очарованы этим подарком - и тем, как он подошёл Вилли.
А ещё - песик набрал большую популярность в сети после фотографий с ушками. Чуть позже для него нашлись и новые хозяева! Его забрали в семью, где живёт ещё одна собачка, и сейчас Вилли счастливо живёт в новой семье, забыв печали прошлого.
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