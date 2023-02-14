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Пёс лишился ушей — но ветеринар связал ему очаровательный подарок

Пёс лишился ушей — но ветеринар связал ему очаровательный подарок

Автор:
14 февраля 2023 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   любимцы   мило   собака   собаки   фото   
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Невинный пёсик серьёзно пострадал во время атаки соседских собак. К сожалению, бедняга лишился ушей, а хозяин позже сдал его в приют... Но этот мальчик не отчаивался.

Пёс по кличке Вилли Вонка (Willy Wonka) пережил немало за два года своей жизни. Беднягу атаковали соседские собаки, когда невинный пёс просто гулял в саду, а хозяина не оказалось рядом. Несмотря на серьезность полученных травм, слуховые проходы Вилли не пострадали, и он может всё слышать. Вот только ушек он лишился.

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К сожалению, хозяин Вилли не мог оплатить его лечение, поэтому пса сдали в приют SPCA. Там о нём начали чутко заботиться, помогли восстановиться после операции и пережитого стресса. Сотрудники всем сердцем полюбили этого мальчика, который стойко проходил через все трудности.

Вскоре историю Вилли узнали тысячи людей, а ещё больше - после того, как один из ветеринаров связал для него специальные ушки! "Ушки" идут вместе с вязаной повязкой, поэтому пёсику удобно носить их на голове. Все вокруг были очарованы этим подарком - и тем, как он подошёл Вилли.

А ещё - песик набрал большую популярность в сети после фотографий с ушками. Чуть позже для него нашлись и новые хозяева! Его забрали в семью, где живёт ещё одна собачка, и сейчас Вилли счастливо живёт в новой семье, забыв печали прошлого.

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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   любимцы   мило   собака   собаки   фото   
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5  комментариев
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53
Александр 2 часа назад
Что там с нападавшими? Такие пёсики редко "невинны" бывают.
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7k
soar Полчаса назад
Хорошо, что там гуляли соседские собаки, а не соседские дети.
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444
Flint 46 минут назад
Невинный пёс просто гулял по саду а хозяина не оказалось рядом... И тут ребёнок - как кинется этому невинному псу в пасть, вот засада! Пёс бросился убегать, но его, невинного вдруг догнали другие дети и все как один стали кидаться ему в пасть, пёс пытался от них скрыться, но его догнала пенсионерка - колясочница, и тоже начала кидаться ему в пасть - пёс реально испугался! Автор - жги есчо!
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21k
ЦСКА Час назад
"Невинный пёсик серьёзно пострадал во время атаки соседских собак." "Невинный песик"-это Стаффордширский терьер, одна из самых свирепых бойцовских пород! Скорее всего очередной бой, стал неудачным и гнидливый хозяин избавился от него, как от отработанной гильзы....

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3k
lekha-fil 2 часа назад
Это действительно невинный пёс? А это не бойцовская порода? Уж больно похож.
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