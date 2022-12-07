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В Новосибирске чиновница отчиталась о ремонте туалета для водителей и "протестировала" его

В Новосибирске чиновница отчиталась о ремонте туалета для водителей и "протестировала" его

Автор:
07 декабря 2022 14:52
Сообщество : Юмор
Метки: Новосибирск   благоустройство   видео   интересное   туалет   фото   чиновница   
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Как оказалось, на одной из конечных остановок в Новосибирске стоял туалет для водителей. В деревянной кабинке не было двери и всё это время им не пользовались. Но теперь, благодаря доблестным депутатам, дверь поставили!

На своей странице в ВК чиновница Светлана Каверзина отчиталась о проделанных работах.

«Туалет на конечной остановке ОРМЗ (23 автобус) отремонтировали. А то без дверей ветерок задувал. Еще до этого отмыли и обработали септиком», - написала женщина.

Подписчики чиновницы посмеялись над туалетом. Весь ремонт заключается в том, что в деревянном сортире установили отсутствующую дверь. Причем выглядит она так, будто сделали её из найденных где-то на помойке досок.

Чуть позже Светлана поделилась роликом, на котором чиновница тестирует туалеты на конечных остановках. Да, звучит странно.

К счастью, в видео нет ничего неприятного. Чиновница просто рассказала про туалеты.

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Метки: Новосибирск   благоустройство   видео   интересное   туалет   фото   чиновница   
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12  комментариев
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1k
Жирный бот Час назад
да туалеты вдоль дорог в России это трэш.. Выгребные ямы такую вонь источают летом, что подойти к ним и воспользоваться - невозможно... М4 за Воронежем в сторону юга.. До Воронежа со стороны Москвы - нормальные..
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2k
AVATAR 5 минут назад
Ахаха, уже от заголовка ржунимагу. Такое только покемонка может)
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5k
Компьютер DELL монитором 7 минут назад
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306
KE2646 7 минут назад
Деревня. Сидит дед Василий у себя в туалете. Идёт мимо соседка бабка Нюра:

– Василий, ты бы на туалет двери навесил, что ли!

– А что здесь воровать-то?
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7
RobotTerminator2 Полчаса назад
Просто пи...дец. Стыдобища. Бл...дь, почему их не сажают!!! Коба, просыпайся!!!!!
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52k
Олег 44 минуты назад
тестировщица толчков... мерзкая баба. Я понимаю поставили-бы контейнер с нормальным горшком и душем
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14k
Элитный тигр Час назад
А что, придурочная покемонка считает, что это смешно? Да вот нихуа.
У нас в городе на конечной остановке вообще толчка не было, водители всю остановку обоссали, вонища особенно летом стояла просто пздц. Жители очень долго просили сделать толчок для водил автобусов, наконец то его поставили. И всем нормально - и жителям, и водителям. В этой ситуации смешно только особям типо покемонки, которые и с голой жопой сядут на морозе срать и ничего не постесняются.
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59k
Опиум для народа Час назад
Ну как же, в Великой Нефтегазовой Державе да сортир без двери. А так всё нормально...
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
318299



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