В Новосибирске чиновница отчиталась о ремонте туалета для водителей и "протестировала" его

Подписчики чиновницы посмеялись над туалетом. Весь ремонт заключается в том, что в деревянном сортире установили отсутствующую дверь. Причем выглядит она так, будто сделали её из найденных где-то на помойке досок.

Чуть позже Светлана поделилась роликом, на котором чиновница тестирует туалеты на конечных остановках. Да, звучит странно.