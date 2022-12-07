В Новосибирске чиновница отчиталась о ремонте туалета для водителей и "протестировала" его

Как оказалось, на одной из конечных остановок в Новосибирске стоял туалет для водителей. В деревянной кабинке не было двери и всё это время им не пользовались. Но теперь, благодаря доблестным депутатам, дверь поставили!
На своей странице в ВК чиновница Светлана Каверзина отчиталась о проделанных работах.
«Туалет на конечной остановке ОРМЗ (23 автобус) отремонтировали. А то без дверей ветерок задувал. Еще до этого отмыли и обработали септиком», - написала женщина.
Подписчики чиновницы посмеялись над туалетом. Весь ремонт заключается в том, что в деревянном сортире установили отсутствующую дверь. Причем выглядит она так, будто сделали её из найденных где-то на помойке досок.
Чуть позже Светлана поделилась роликом, на котором чиновница тестирует туалеты на конечных остановках. Да, звучит странно.
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К счастью, в видео нет ничего неприятного. Чиновница просто рассказала про туалеты.
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– Василий, ты бы на туалет двери навесил, что ли!
– А что здесь воровать-то?
У нас в городе на конечной остановке вообще толчка не было, водители всю остановку обоссали, вонища особенно летом стояла просто пздц. Жители очень долго просили сделать толчок для водил автобусов, наконец то его поставили. И всем нормально - и жителям, и водителям. В этой ситуации смешно только особям типо покемонки, которые и с голой жопой сядут на морозе срать и ничего не постесняются.
Это же Новосиб (третий по численности населения город России).
Но этож сколько от Москвы - им в принципе не положены никакие блага цивилизации.
Вокруг очка в замле ветрозащиту сделали, а они еще и выепываются
"Элитный тигр" - я правильно мысль передал?