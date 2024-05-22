В Татарстане в школьном туалете срезали двери кабинок, чтобы дети не списывали на ЕГЭ

Правда, ни о какой интимности речи быть не может. Ребятам, которые среднего роста, дверь туалетной кабинки еле доходит до пояса, а вот высоким парням и девушкам вообще нет смысла пытаться посетить туалет. Туалетный опенспейс выпускники, которые сейчас и так на стрессе, совсем не заценили.

"Возможно, в кабинках будет удобно низким девочкам, но точно не тем, кто выше 160 см. А как туда ходить ребятам? Просто ужас! В пункте проведения экзаменов должны быть созданы условия для успешной сдачи. А здесь сделано всё, чтобы ребёнок переживал не только об экзамене, но и о своём комфорте", — заявили не менее возмущённые родители SHOT.