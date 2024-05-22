В Татарстане в школьном туалете срезали двери кабинок, чтобы дети не списывали на ЕГЭ

Теперь школьники в недоумении.
В татарстанском посёлке Богатые Сабы администрация школы решила бороться с нечестными выпускниками, которые умудряются на ЕГЭ списывать, отпрашиваясь в туалет. Чтобы злостные нарушители не жульничали, администрация школы решила укоротить двери туалетов.
Правда, ни о какой интимности речи быть не может. Ребятам, которые среднего роста, дверь туалетной кабинки еле доходит до пояса, а вот высоким парням и девушкам вообще нет смысла пытаться посетить туалет. Туалетный опенспейс выпускники, которые сейчас и так на стрессе, совсем не заценили.
"Возможно, в кабинках будет удобно низким девочкам, но точно не тем, кто выше 160 см. А как туда ходить ребятам? Просто ужас! В пункте проведения экзаменов должны быть созданы условия для успешной сдачи. А здесь сделано всё, чтобы ребёнок переживал не только об экзамене, но и о своём комфорте", — заявили не менее возмущённые родители SHOT.
Позже в администрации школы заявили, что высота дверей приемлема. В высоту они якобы 1,4 м от пола, а ученик на фото просто встал на возвышенность, поэтому кажется, что всё видно.
"В Сабинской гимназии, которая является пунктом проведения экзамена, были заменены двери туалетов. Данная замена была произведена в связи с тем, что петли предыдущих массивных дверей не удерживали конструкцию и часто приходилось проводить ремонт дверей. Одновременно уведомляем, что фотографии, распространяемые в сети Интернет, не соответствуют действительности. Ребёнок встал на что-то, и сфоткали", — сообщили в МКУ "Управление образования Исполнительного комитета Сабинского района".
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И никто не стеснялся.
А что собссно не так? Они ссут полностью спустив штаны что ли? Посрать, то надо присесть ВСЕ РАВНО.
ЧТО там они вообще делали до этого? Стресс снимали?
Хотя ... Когда выходил с оружием в караул... Хорошо, что психологов у нас не было. Были, сука, только особисты!
С чего бы это?
Сами списывают, а потом в недоумении
Это же "катастрофа". У писуаров вообще дверей нет. Для гааги