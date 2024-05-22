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В Татарстане в школьном туалете срезали двери кабинок, чтобы дети не списывали на ЕГЭ

В Татарстане в школьном туалете срезали двери кабинок, чтобы дети не списывали на ЕГЭ

Автор:
22 мая 2024 18:17
Сообщество : Жить в России
Метки: егэ   жить в россии   интересное   кабинки   туалет   фото   школа   
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Теперь школьники в недоумении.

В татарстанском посёлке Богатые Сабы администрация школы решила бороться с нечестными выпускниками, которые умудряются на ЕГЭ списывать, отпрашиваясь в туалет. Чтобы злостные нарушители не жульничали, администрация школы решила укоротить двери туалетов.

Правда, ни о какой интимности речи быть не может. Ребятам, которые среднего роста, дверь туалетной кабинки еле доходит до пояса, а вот высоким парням и девушкам вообще нет смысла пытаться посетить туалет. Туалетный опенспейс выпускники, которые сейчас и так на стрессе, совсем не заценили.

"Возможно, в кабинках будет удобно низким девочкам, но точно не тем, кто выше 160 см. А как туда ходить ребятам? Просто ужас! В пункте проведения экзаменов должны быть созданы условия для успешной сдачи. А здесь сделано всё, чтобы ребёнок переживал не только об экзамене, но и о своём комфорте", — заявили не менее возмущённые родители SHOT.

Позже в администрации школы заявили, что высота дверей приемлема. В высоту они якобы 1,4 м от пола, а ученик на фото просто встал на возвышенность, поэтому кажется, что всё видно.

"В Сабинской гимназии, которая является пунктом проведения экзамена, были заменены двери туалетов. Данная замена была произведена в связи с тем, что петли предыдущих массивных дверей не удерживали конструкцию и часто приходилось проводить ремонт дверей. Одновременно уведомляем, что фотографии, распространяемые в сети Интернет, не соответствуют действительности. Ребёнок встал на что-то, и сфоткали", — сообщили в МКУ "Управление образования Исполнительного комитета Сабинского района".


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Метки: егэ   жить в россии   интересное   кабинки   туалет   фото   школа   
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14  комментариев
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41k
АнтонПолднев 2 часа назад
Совсем поехали с этим УГ. Следующий этап пристёгивать к батарее голыми?
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25k
Valiko 8 минут назад
угол в классе на ЕГЭ
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10k
Роман 24 минуты назад
Умения списать это как бы тоже умение. Не стоит доводить до абсурда ...
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35k
Ego sum qui sum 42 минуты назад
да приставить просто к каждому школьнику снайпера и делов то...
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3k
Wolf 54 минуты назад
Просто горшки бы поставили прям в классе тогда, чЁ уж....
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52k
Элек Мек 56 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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21k
Luc72 Час назад
У нас в армии дверей вообще не было

И никто не стеснялся.
А что собссно не так? Они ссут полностью спустив штаны что ли? Посрать, то надо присесть ВСЕ РАВНО.
ЧТО там они вообще делали до этого? Стресс снимали?
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18k
GROMOZEKA 2 часа назад
« Теперь школьники в недоумении»

С чего бы это?
Сами списывают, а потом в недоумении
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15k
Ничоси 2 часа назад
А в чем проблема? Сел посрать-тебя не видно. Встал поссать-тоже не видно.
Это же "катастрофа". У писуаров вообще дверей нет. Для гааги
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5044 поста (4829 в горячем)
Pika-Pika?
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