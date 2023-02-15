"Серёга, льдину разворачивай!": на Сахалине рыбаков уносит на льдине в море

На Сахалине в Макаровском районе острова огромная льдина откололась от ледового припая и отправилась в море вместе с людьми.
В районе села Гребенского 18 человек оказались на льдине, которая откололась от припоя и отправилась в море. На льдине оказались и рыбаки и краболовы.
Часть успела покинуть разрушенный лёд самостоятельно, другие "катались" на льдинах. Спасатели МЧС выдвинулись на помощь несчастным.
Некоторых рыбаков уносит прямо в Охотское море, другие пытаются спастись, перепрыгивая с одной льдины на другую.
Куски льда, на которых оказались люди, оказались слишком маленькими и неуправляемыми.
"Серёга, ты прыгай, длинную льдину разворачивай! Пошла…", - кричали рыбакам люди, снимая на камеру происходящее.
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UPD: МЧС спасают людей, дрейфующих по морю. Часть из них эвакуировалась самостоятельно, а остальных спасли и доставили на берег волонтёры. МЧС просит жителей и гостей острова не подвергать свою жизнь и здоровье неоправданному риску, сообщает Подъём.
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Это ж как надо любить рыбалку!