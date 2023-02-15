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"Серёга, льдину разворачивай!": на Сахалине рыбаков уносит на льдине в море

"Серёга, льдину разворачивай!": на Сахалине рыбаков уносит на льдине в море

Автор:
15 февраля 2023 11:15
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: видео   интересное   льдина   море   рыбаки   сахалин   фото   
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На Сахалине в Макаровском районе острова огромная льдина откололась от ледового припая и отправилась в море вместе с людьми.

В районе села Гребенского 18 человек оказались на льдине, которая откололась от припоя и отправилась в море. На льдине оказались и рыбаки и краболовы.

Часть успела покинуть разрушенный лёд самостоятельно, другие "катались" на льдинах. Спасатели МЧС выдвинулись на помощь несчастным.

Некоторых рыбаков уносит прямо в Охотское море, другие пытаются спастись, перепрыгивая с одной льдины на другую.

Куски льда, на которых оказались люди, оказались слишком маленькими и неуправляемыми.

"Серёга, ты прыгай, длинную льдину разворачивай! Пошла…", - кричали рыбакам люди, снимая на камеру происходящее.

UPD: МЧС спасают людей, дрейфующих по морю. Часть из них эвакуировалась самостоятельно, а остальных спасли и доставили на берег волонтёры. МЧС просит жителей и гостей острова не подвергать свою жизнь и здоровье неоправданному риску, сообщает Подъём.

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Метки: видео   интересное   льдина   море   рыбаки   сахалин   фото   
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17  комментариев
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28k
Levyathan Час назад
Каждый год одно и то же. Зимняя рыбалка головного мозга, видимо неизлечима.
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728
Kra 22 секунды назад
Летом - летучие "кровопийцы", зимой - "самоходные" льдины...
Это ж как надо любить рыбалку!
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4k
Горожанин 4 минуты назад
Наркоманы они и на льде наркоманы. Как ни назови. Разума нет, одна зависимость - как поссать и посрать. Хотя последнее - это природа, физиология. А в этом случае - зависимость от срущих калом собственных мозгов. Обосрутся и тащутся, удовольствие получают. Так в кале своем и издыхают - в кайфе, это для них смысл. Сделать ничего нельзя - это такие личности. Они даже не осознают, в том числе не осознают то, что другим людям приходится их спасать, рисковать, тратить средства и ресурсы. На что? На таких вот убогих.
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9k
Сол Гудман Полчаса назад
Когда уже начнут штрафовать, спасли тебя-на получи и распишись за штраф. Каждый год одно и тоже и одни и те же
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502
cdzpm Полчаса назад
Ну вот! Никогда не было, и опять!
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3k
Александр Полчаса назад
Главное хер кто удочки с санками бросит ).За мармышку готовы жизнь отдать ...
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29k
Владимир 40 минут назад
Сняли их уже. Люлей не наваляли, но штрафов навесили. Рыбачки блин..
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6k
Компьютер DELL монитором 46 минут назад
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2k
Роман 57 минут назад
Каждый год, одних и тех же рыбаков, уносит на одной и той же льдине. (c)
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10k
ScorpionDS 57 минут назад
Такие люди обязаны покупать абонемент у МЧС на спасение.
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2k
Дмитрий Час назад
Никогда такого не было, и вот опять.
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10k
Б.Касторский Час назад
Что за форма мазохизма? Этих ч(м)удаков каждый год выносит в открытую воду, но они с упорством одного животного, некогда полюбившегося Ходже и одному еврейскому мальчику, выходят на промысел. Не удивлюсь, если это они же. А что? Каждый год веселье с вертолетами и МЧС.
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16k
Поручик Час назад
Новости дня: "Вопреки предупреждениям МЧС сегодня в Финском заливе стартовала кругосветная зимняя рыбалка!.."
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52k
dima423 Час назад
во людям делать нехера... ну хоть бы лодки брали с собой надувные
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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