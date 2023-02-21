В Китае обнаружили древнейший туалет со смывом — ему больше 2400 лет

До этой находки считалось, что первый туалет с ручным сливом был изобретён Джоном Харингтоном для королевы Елизаветы I в XVI веке.

Археологические раскопки в Юзяне начались в 2012 году. Благодаря им учёные рассчитывают больше узнать о привычках питания древних людей. Эксперты анализируют почву, надеясь найти следы человеческих фекалий, но до сих пор им попадались лишь следы удобрений.