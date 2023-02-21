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В Китае обнаружили древнейший туалет со смывом — ему больше 2400 лет

В Китае обнаружили древнейший туалет со смывом — ему больше 2400 лет

Автор:
21 февраля 2023 09:54
Сообщество : Наука
Метки: Китай   видео   находка   туалет   факты   фото   
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С его помощью учёные рассчитывают больше узнать о гастрономических привычках древних людей.

Туалет со сливной системой обнаружили среди руин дворца в древнем городе Юэян в Сиане (Китай). Археологи полагают, что ему более 2400 лет, что соответствует периодам правления трёх китайских императоров — Цинь Сяогуна (381-338 гг. до н.э.), Цинь Сяньгуна (424-362 гг. до н.э.) и Лю Бана (256-195 г. до н.э.). Об этом пишет China Daily.

Сохранившиеся части уборной обнаружили ещё прошлым летом, но только сейчас их удалось собрать воедино. Сразу несколько факторов указывает на то, что этот туалет был «предметом роскоши». Во-первых, у него имелся ручной слив. Так как в те времена ещё не существовало канализации, это значит, что после каждого использования его содержимое смывалось водой. Во-вторых, он располагался в помещении. Всё это могли позволить себе только очень богатые люди.

Это первый и единственный туалет со сливом, который когда-либо был обнаружен в Китае. Все на месте были удивлены, а затем мы все расхохотались.

Лю Руи исследователь из Института археологии Китайской академии общественных наук

Археологи так и не смогли найти верхнюю часть туалета, поэтому не могут точно сказать, каким именно образом его использовали: сидя или на корточках. Однако основываясь на предыдущих записях об уборных, таких как резьба по камню на гробницах членов королевской семьи, они склоняются ко второму варианту.


До этой находки считалось, что первый туалет с ручным сливом был изобретён Джоном Харингтоном для королевы Елизаветы I в XVI веке.

Археологические раскопки в Юзяне начались в 2012 году. Благодаря им учёные рассчитывают больше узнать о привычках питания древних людей. Эксперты анализируют почву, надеясь найти следы человеческих фекалий, но до сих пор им попадались лишь следы удобрений.

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Метки: Китай   видео   находка   туалет   факты   фото   
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3  комментария
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21k
babuby 2 часа назад
Украина уже заявила претензии на патент, или ещё нет?
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37
Капитошка Полчаса назад
Это не древнее орудие труда, а дилдо.

Археологи изменили мнение о назначении артефакта возрастом в две тысячи лет, который был найден в 1992 году в Нортумберленде. Поначалу решили, что это инструмент для штопки обуви. Именно так он и был занесен в каталог. Но теперь лектор по археологии университета Ньюкасла Роб Коллинз извиняется за допущенную неточность. Говорит, наверно, кому-то было просто неловко указать истинное предназначение найденного предмета. Но это, конечно, пенис. Тут двух мнений быть не может. В каком-то смысле тоже орудие труда. В каком-то смысле.
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11k
Джон Уик Час назад
Ну как обычно давайте пороемся в говне. Как интересно.
Можно подумать что они там ели зерновые рис мясо овощи.
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