«Не правительствам решать, кто может участвовать в соревнованиях»: глава олимпийского комитета поддержал возвращение россиян на международную арену

Он заявил, что без них Олимпиаде придёт конец.
Споры о допуске россиян и белорусов идут постоянно. Сначала «западные партнёры» хотели отстранить наших спортсменов, теперь риторика сменилась. Как сообщил глава олимпийского комитета:
«Мы видели на Australian Open, что украинская теннисистка играет против нейтральной спортсменки с российским паспортом.
Мы видели белорусскую спортсменку с нейтральным статусом (Арину Соболенко), которая одержала там победу. Так почему же этого не может быть в бассейне или спортивном зале?
Мы серьезно относимся к проблемам прав человека и должны учитывать это. Не правительствам решать, кто может участвовать в спортивных мероприятиях.
Это было бы концом международных спортивных соревнований, чемпионатов мира и Олимпийских игр, какими мы их знаем сегодня».
По поводу «нейтрального статуса» - сейчас это тоже обсуждается. И многие считают, что не стоит этого делать. Н последнее слово за спортсменами, это они решат: выступать на Олимпиаде или нет.
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Так он уже пришел.
Политика, интриги, трансгендеры.
Так, что поздновато спохватился дядя Томас
Зачем ломиться в запертые двери? Выгнать из НОК всех, кто допустил "нейтралитет" , и организовывать Игры по примеру 1984 года . Думаю получится. Я не против Чайковского и олимпийской символики, но как-то стыдно и мерзко.
Ей писец пришел, когда стали норвежцы допинг принимать по медицинским показателям.
Писец пришел, когда некоторым странам разрешили участвовать, но без Гимна и без национального Флага.
Писец пришел когда ЛГБТшники полезли.
Когда из Мирного спорта, сделали политическую баталию.
И нафига нам такой грязный спорт???
...Если крикнет рать святая:
"Кинь ты Русь, живи в раю!"
Я скажу: "Не надо рая,
Дайте родину мою".
А если Олимпийским играм придёт конец, то невелика потеря. Это давным-давно совсем не то, что когда-то Кубертен придумал.
Тогда он должен быть полностью нейтральным.
Все спортсмены, что решат выступать без флага, должны и ехать туда и готовиться к играм на свои деньги.
Государство не должно ни копейки на это давать.
И, само собой, не должно быть никаких призовых Мерседесов после.
Нейтральный, значит нейтральный.