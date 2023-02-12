«Не правительствам решать, кто может участвовать в соревнованиях»: глава олимпийского комитета поддержал возвращение россиян на международную арену

«Мы видели на Australian Open, что украинская теннисистка играет против нейтральной спортсменки с российским паспортом.

Мы видели белорусскую спортсменку с нейтральным статусом (Арину Соболенко), которая одержала там победу. Так почему же этого не может быть в бассейне или спортивном зале?

Мы серьезно относимся к проблемам прав человека и должны учитывать это. Не правительствам решать, кто может участвовать в спортивных мероприятиях.

Это было бы концом международных спортивных соревнований, чемпионатов мира и Олимпийских игр, какими мы их знаем сегодня».