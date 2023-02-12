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«Не правительствам решать, кто может участвовать в соревнованиях»: глава олимпийского комитета поддержал возвращение россиян на международную арену

«Не правительствам решать, кто может участвовать в соревнованиях»: глава олимпийского комитета поддержал возвращение россиян на международную арену

Автор:
12 февраля 2023 16:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Томас Бах   допуск   команда   олимпиада   россияне   сборная   флаг   
2641
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Он заявил, что без них Олимпиаде придёт конец.

Споры о допуске россиян и белорусов идут постоянно. Сначала «западные партнёры» хотели отстранить наших спортсменов, теперь риторика сменилась. Как сообщил глава олимпийского комитета:

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«Мы видели на Australian Open, что украинская теннисистка играет против нейтральной спортсменки с российским паспортом.

Мы видели белорусскую спортсменку с нейтральным статусом (Арину Соболенко), которая одержала там победу. Так почему же этого не может быть в бассейне или спортивном зале?

Мы серьезно относимся к проблемам прав человека и должны учитывать это. Не правительствам решать, кто может участвовать в спортивных мероприятиях.

Это было бы концом международных спортивных соревнований, чемпионатов мира и Олимпийских игр, какими мы их знаем сегодня».

По поводу «нейтрального статуса» - сейчас это тоже обсуждается. И многие считают, что не стоит этого делать. Н последнее слово за спортсменами, это они решат: выступать на Олимпиаде или нет.

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Метки: Томас Бах   допуск   команда   олимпиада   россияне   сборная   флаг   
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16  комментариев
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10k
GROMOZEKA 2 часа назад
“Он заявил, что без них Олимпиаде придёт конец”

Так он уже пришел.
Политика, интриги, трансгендеры.
Так, что поздновато спохватился дядя Томас
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10k
Vampire 13 секунд назад
МОК волнуют прибыли, а без России и зрелищность не та, и плата за трансляцию, и взносы участников, короче, прибыль где? Спорт ради спорта? Это не по-капиталистически. Русофобским странам - лишний повод потявкать. Опять же, в отсутствие конкуренции, есть вариант пробиться на пьедестал и более широко популизировать какие то виды спорта у себя в стране. А поэтому запрещать участвовать не будут, только наденьте радужные трусы, отрекитесь от мамы с папой, намажьте лоб зеленкой, обернитесь белой тряпкой и милости просим.
Зачем ломиться в запертые двери? Выгнать из НОК всех, кто допустил "нейтралитет" , и организовывать Игры по примеру 1984 года . Думаю получится. Я не против Чайковского и олимпийской символики, но как-то стыдно и мерзко.
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32k
Юр21 9 минут назад
Пусть едут хоть под гомосячьим флагом - но с билетом в одни конец, накуй нам такой спорт и такие спортивные чиновники.
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8k
Trenzel2003 Полчаса назад
Олимпиаде писец?
Ей писец пришел, когда стали норвежцы допинг принимать по медицинским показателям.
Писец пришел, когда некоторым странам разрешили участвовать, но без Гимна и без национального Флага.
Писец пришел когда ЛГБТшники полезли.
Когда из Мирного спорта, сделали политическую баталию.
И нафига нам такой грязный спорт???
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3k
Ухалус Посовиномус 37 минут назад
какой-то не очень нейтральный этот флаг, судя по триколору на нем...
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1k
СанТимм 40 минут назад
Тем нашим "спортсменам" которые соберутся ехать на олимпиаду в "нейтральном статусе" надо напутствием ставить сова Есенина:
...Если крикнет рать святая:
"Кинь ты Русь, живи в раю!"
Я скажу: "Не надо рая,
Дайте родину мою".
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41
Александр 42 минуты назад
Тогда нужно всем выступать без флагов и стран - собрались, побегали, медалек навешали друг другу, в общем зачёте победил джон доу, ну или мыкола неизвестный - скинулись на фуршет после окончания и разъехались. А дармоедам из МОКа путь в грузчики, в шахтёры, в таксисты и прочие полезные профессии, естественно тем, кто не успел обогатиться в МОКе.
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12k
Pochiniks 45 минут назад
Олимпийские игры, это не игры спортсменов, это соревнование стран. СТРАН! Государств. Что за государство такое "Нейтральный статус"? Спортсмены, выступающие за эту страну, должны ею и финансироваться. Что? Нет такой страны? Тогда нет и спортсменов нейтрального статуса. Россия не должна финансировать спортсменов не весть какой государственной принадлежности. Российских спортсменов финансирует Россия и они представляют её под её флагом и под звучание её гимна. Это-первое. Ну и второе. Не существует больше олимпийских игр. Закончились они с момента дискредитации их основных принципов. Теперь это просто шоу с участием спортсменов, лицедеев, скоморохов и половых извращенцев. И это шоу заточено на получение финансовой выгоды отдельными синдикатами и финансовым договорняком. Ну и третье. Западло нормальным людям участвовать в этом вертепе, соревноваться с содомитами и гомороидами.
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1k
Vladislav Grigorenko 55 минут назад
"...последнее слово за спортсменами, это они решат: выступать на Олимпиаде или нет." - при всём уважении к спортсменам, решать всё же не им, а народу и стране, которая их вырастила и воспитала. Олимпиада - это не частный турнир с участием частных лиц. Это международное состязание национальных государственных спортивных систем, частью которых являются спортсмены. А выступать без родины и флага - добро пожаловать в спортивный тотализатор или спортивное шоу в индустрии развлечений.
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3k
MPEG-8 Час назад
А, я считаю, что давно пора отказаться от ОИ и чемпионатов, где рулят американцы и компания. Организовать свои игры, вон КХЛ сделали, и тут сделаем.
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14k
Kucher Час назад
Пусть те, кто в "нейтральном статусе" выступает, там и остаются. Это не российские спортсмены, а гавно. Раз они ради соревнований готовы от флага, гимна и вообще от страны отречься.
А если Олимпийским играм придёт конец, то невелика потеря. Это давным-давно совсем не то, что когда-то Кубертен придумал.
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22k
Mike Miller Час назад
Нейтральный статус...
Тогда он должен быть полностью нейтральным.
Все спортсмены, что решат выступать без флага, должны и ехать туда и готовиться к играм на свои деньги.
Государство не должно ни копейки на это давать.
И, само собой, не должно быть никаких призовых Мерседесов после.
Нейтральный, значит нейтральный.
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2k
Выхухоль (Нагайна) Час назад
Топ-3 самых бесячьих вещей в последнее время: красные линии, глубокая озабоченность и короткий век спортсменов под нейтральным флагом.
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7k
Copycat 2 часа назад
ой блин эти олимпийские игры это уже давно насквозь политизированная херь, последний раз смотрел их классе в 6м и то по тому что там то ли футбол был, то ли какой то бокс - т.е. то что реально было мне пацану интересно
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