Сборная США по боксу отказалась от участия в ЧМ из-за допуска россиян с флагом и гимном

В релизе перечислены ещё несколько претензий к IBA. Американцы обвинили организацию в непрозрачности. Это касается и финансирования, и управления. В USA Boxing обратили внимание на то, что Международная организация бокса не смогла провести независимые выборы президента, и этот пост получил россиянин Умар Кремлёв. И более того, организация так и не прекратила сотрудничество с генеральным партнёром — компанией «Газпром».



Таким образом, участие американской сборной под эгидой IBA станет нарушением санкций МОК, а также честных соревнований и прозрачности, считает глава USA Boxing Майка Макэти.