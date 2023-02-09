Сборная США по боксу отказалась от участия в ЧМ из-за допуска россиян с флагом и гимном

Американцы не хотят нарушать санкции Международного олимпийского комитета.
Федерация бокса США (USA Boxing) опубликовала на своём сайте заявление об отказе участвовать в мужском и женском чемпионатах мира в 2023 году. Причиной стало разрешение Международной организации бокса (IBA) выступать российским и белорусским спортсменам под национальным флагом и гимном страны.
В USA Boxing напомнили, что 2 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил запрет на использование сборными России и Белоруссии флагов, гимнов и какой-либо госсимволики на международных соревнованиях. Впрочем, это не единственная причина бойкота ЧМ.
В релизе перечислены ещё несколько претензий к IBA. Американцы обвинили организацию в непрозрачности. Это касается и финансирования, и управления. В USA Boxing обратили внимание на то, что Международная организация бокса не смогла провести независимые выборы президента, и этот пост получил россиянин Умар Кремлёв. И более того, организация так и не прекратила сотрудничество с генеральным партнёром — компанией «Газпром».
Таким образом, участие американской сборной под эгидой IBA станет нарушением санкций МОК, а также честных соревнований и прозрачности, считает глава USA Boxing Майка Макэти.
Напомним, мужской ЧМ по боксу пройдёт с 1 по 14 мая в Ташкенте. Женский — с 15 по 31 марта в Нью-Дели.
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Американцы не хотят нарушать санкции Международного олимпийского комитета.
Как любят говорить наши "либералы", спортсмены не виноваты, они же готовились.
Ну вот пусть либералы и осудят власти США.
За нанесение обид своим спортсменам.
Вспомните последнюю спорную олимпиаду (с СССР были уже именно политические мотивы и это глупо как сейчас). Когда негры бегали в фашисткой Германии. Один даже победил, правда ему не пожали руку. Спорт отдельно должен быть всегда. Впрочем как и искусство. Но у нас все стали сейчас политически активными, гендерно нейтральными и что там сейчас ещё в моде. А сам спорт где? Что изменится, если человек из России выступит под флагом своей страны? А ведь спортивные состязания всегда объединяли. Не туда катится мир.