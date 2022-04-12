Родоначальника русского футбола сначала дважды похоронили, а потом признали его заслуги и поставили памятник

К 1911 году Георгий организовал сборную по футболу, в неё он собрал игроков со всей Российской империи и провёл три встречи с англичанами. Результат получился невесёлым: поражения со счётом 0:14, 0:7 и 0:11.

Через год неуёмный Дюперрон создал и возглавил Всероссийский футбольный союз, добился членства России в Международной федерации футбола (ФИФА) и вошёл в Международный Олимпийский комитет. Настоящий человек-оркестр.

После 1917 года Дюперрон продолжил работать в библиотеке и регулярно выпускал методички по разным видам спорта. Но с новой властью у него как-то не заладилось: то ли он был слишком независимым, то ли у него объявились недоброжелатели и завистники…В общем, его стали постепенно отодвигать от спорта. А потом ещё и несколько раз арестовывали - кто-то из «любимых» коллег написал на него донос, в котором обвинил Георгия в шпионаже, Дюперрона даже арестовали. Потом разобрались в абсурдном деле, извинились пред спортивным мэтром, и отпустили. На этом неприятности не закончились - Георгия уволили из библиотеки, но он добился справедливости и на работе его восстановили.

Так он и продолжал сражаться: то выпуская всё новые пособия и помогая развивать отечественный спорт, то опровергая сплетни «любимых коллег», которых очень раздражал маститый и всемирно известный человек. В конце концов из библиотеки он ушёл. После этого серьёзно заболел и слёг. 23 июля 1934 года его не стало. Дюперрона похоронили на Волковском лютеранском кладбище рядом с родителями, позже его прах перенесли на Смоленское православное кладбище.