Родоначальника русского футбола сначала дважды похоронили, а потом признали его заслуги и поставили памятник

Всю свою жизнь он отдал спорту. Ну а с футболом его связывает отдельная и довольно драматичная история.
Георгий-Виктор-Вильгельм Дюперрон родился 24 сентября 1877 года в семье зажиточного купца первой гильдии. Предки отца приехали из Франции, мамы - из Германии.
Ещё во время учёбы в гимназии Георгий не на шутку увлёкся спортом, в первую очередь, бегом на коньках. В 1895 году он поступил на юридический факультет Петербургского университета и стал участвовать в соревнованиях по всем видам спорта, которые тогда были в Российской империи: гонки на велосипеде, лёгкая атлетика, хоккей с мячом, стрельба, коньки и лыжи. Параллельно занялся журналистикой и даже стал публиковать статьи в питерской прессе - конечно же, на спортивную тему. Например, писал о баскетболе, о котором тогда никто и не слышал.
Но главным увлечением Георгия стал футбол. С 1897 года он выступал за первый официально зарегистрированный «Клуб любителей спорта» или просто «Спорт». Так что днём рождения отечественного футбола считается 24 октября 1897 года, тогда состоялся официальный матч с участием КЛС и команда Василеостровского общества футболистов, в которой играли англичане. Первый блин вышел комом: англичане победили со счётом 6:0. Вот что по этому поводу написали в газете «Петербургский листок»: «Футбол – английское изобретение. Это не то игра в лапту, не то состязание на ловкость. Суть игры в том, что одна партия играющих должна загнать громадный мяч, не касаясь его руками, в город противников. Спорт этого рода появился в Петербурге ещё очень недавно, но успел получить громадное распространение».
После этого Дюперрона отправили на Олимпиаду 1900 года, там он трудился корреспондентом журнала «Спорт». А через год Георгий окончил университет и стал главным редактором этого журнала. В том же году познакомился с англичанином Джоном Ричардсоном и они создали Санкт-Петербургскую футбольную лигу. В 1905-м Георгий отправился на военную службу и спустя два года вернулся и снова возглавил журнал «Спорт», кроме этого стал работать в Императорской публичной библиотеке. В 1907 году он организовал встречу команд из Москвы и Петербурга, последняя одержала тогда победу, и первый международный матч с командой из Стокгольма, в которой иностранцы забили победный мяч на последних минутах.
После анализа международного матча, Георгий решил, что в нашем футболе есть отличные спортсмены, а вот тактический мастеров и методистов, которые бы создали теоретическую базу для развития этого спорта, у нас нет. И написал такую методичку.
К 1911 году Георгий организовал сборную по футболу, в неё он собрал игроков со всей Российской империи и провёл три встречи с англичанами. Результат получился невесёлым: поражения со счётом 0:14, 0:7 и 0:11.
Через год неуёмный Дюперрон создал и возглавил Всероссийский футбольный союз, добился членства России в Международной федерации футбола (ФИФА) и вошёл в Международный Олимпийский комитет. Настоящий человек-оркестр.
После 1917 года Дюперрон продолжил работать в библиотеке и регулярно выпускал методички по разным видам спорта. Но с новой властью у него как-то не заладилось: то ли он был слишком независимым, то ли у него объявились недоброжелатели и завистники…В общем, его стали постепенно отодвигать от спорта. А потом ещё и несколько раз арестовывали - кто-то из «любимых» коллег написал на него донос, в котором обвинил Георгия в шпионаже, Дюперрона даже арестовали. Потом разобрались в абсурдном деле, извинились пред спортивным мэтром, и отпустили. На этом неприятности не закончились - Георгия уволили из библиотеки, но он добился справедливости и на работе его восстановили.
Так он и продолжал сражаться: то выпуская всё новые пособия и помогая развивать отечественный спорт, то опровергая сплетни «любимых коллег», которых очень раздражал маститый и всемирно известный человек. В конце концов из библиотеки он ушёл. После этого серьёзно заболел и слёг. 23 июля 1934 года его не стало. Дюперрона похоронили на Волковском лютеранском кладбище рядом с родителями, позже его прах перенесли на Смоленское православное кладбище.
В 1997 году, ко дню 120-летия со дня рождения, Дюперрону поставили памятник на могиле.
А в мае 2018-го, в Петербурге установили памятную табличку на доме, в котором Дюперрон прожил больше 20 лет. Это случилось как раз перед стартом чемпионата мира по футболу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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