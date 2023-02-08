Интересные факты о Нуб Саиботе из "Mortal Kombat", о которых многие не знают

Естественно, все эти манипуляции были отражены в лоре игры, но истинная цель смены имени проста до безумия. Когда Джон Тобиас ушел из компании "Midway", многие испугались ,что он подаст в суд на использование своей фамилии у персонажа. Поэтому от приписки "Saibot" (Tobias наоборот) решено было избавиться.

Но когда Тобиас заявил, что никаких судов не будет, боссы выдохнули и вернули персонажу его привычное имя Нуб Саибот.

5. Для игры "Mortal Kombat Deception" решено было сменить дизайн Нуб-Саиботу, сделав из тени полноценного потустороннего персонажа. Но в итоге от этой идеи отказались. Но так как дизайн персонажа был уже готов, специально под него решили сделать нового персонажа по имени Хавик.