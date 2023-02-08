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Интересные факты о Нуб Саиботе из "Mortal Kombat", о которых многие не знают

Интересные факты о Нуб Саиботе из "Mortal Kombat", о которых многие не знают

Автор:
08 февраля 2023 09:45
Сообщество : Игромир
Метки: Нуб Саибот   геймеры   игра   интересно   мортал комбат   факты   фото   
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Одним из самых загадочных персонажей серии игр "Mortal Kombat" является теневой ниндзя по имени Noob Saibot. И сегодня я расскажу несколько интересных фактов об этом популярном персонаже.

1. Впервые Нуб Саибот появился в игре "Mortal Kombat 2" как скрытый персонаж. По сути это был всего лишь закрашенный черным цветом Саб-Зиро, но почему-то он использовал приемы Скорпиона. Хотя, по факту Нуб Саибот является именно тенью старшего Саб-Зиро, то есть Би-Хана.

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2. В игре "Mortal Kombat 3" мы можем вновь увидеть Нуб Саибота. Правда, на сей раз он появляется не как закрашенный Саб-Зиро, а как закрашенный Кано. Об этом можно догадаться по его стойке, ударам, а также по его замороженному состоянию, когда Саб-Зиро пускает в него лёд.

Такое решение было принято лишь из-за того, что в третьей части игры просто отсутствовали классические ниндзя в масках. А так как делать отдельный спрайт под Нуб Саибота никому не хотелось, то решено было использовать спрайт Кано. Хотя, почему тогда создатели не использовали спрайт Саб-Зиро без маски?

И лишь в игре "Mortal Kombat 3 Ultimate" в игру вернули всех старых ниндзя и добавили некоторых новых. Поэтому и Нуб Саиботу решено было поставить спрайт закрашенного Саб-Зиро.


3. Самый известный факт. Имя Нуб Саибот - это фамилии создателей игры задом наперед. К слову, создателей зовут Джон Тобиас и Эд Бун.

4. Наверняка, многие знают, что в игре "MK Deception" Нуб Саибот объединился со Смоуком, создав свой союз "Нуб-Смоук". А позже приписку "Саибот" и вовсе убрали.

Естественно, все эти манипуляции были отражены в лоре игры, но истинная цель смены имени проста до безумия. Когда Джон Тобиас ушел из компании "Midway", многие испугались ,что он подаст в суд на использование своей фамилии у персонажа. Поэтому от приписки "Saibot" (Tobias наоборот) решено было избавиться.

Но когда Тобиас заявил, что никаких судов не будет, боссы выдохнули и вернули персонажу его привычное имя Нуб Саибот.


5. Для игры "Mortal Kombat Deception" решено было сменить дизайн Нуб-Саиботу, сделав из тени полноценного потустороннего персонажа. Но в итоге от этой идеи отказались. Но так как дизайн персонажа был уже готов, специально под него решили сделать нового персонажа по имени Хавик.

Надеюсь, что факты вам понравились.

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Метки: Нуб Саибот   геймеры   игра   интересно   мортал комбат   факты   фото   
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1  комментарий
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Antilles 7 минут назад
Ну вот на первой картинке он эпичен. Хавчик так себе...
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