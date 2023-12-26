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15 самых дорогих видеоигр в истории, чей бюджет превосходит стоимость многих голливудских фильмов

15 самых дорогих видеоигр в истории, чей бюджет превосходит стоимость многих голливудских фильмов

Автор:
26 декабря 2023 08:44
Сообщество : Игромир
Метки: бюджет   геймер   затраты   игра   компьютерная игра   факты   фото   
1314
16

Предлагаю вам взглянуть на список самых дорогостоящих компьютерных игр в истории. При подсчётах экспертами были учтены траты выпускающих компаний на разработку и маркетинг, а также погрешности, связанные с инфляцией.

В мире компьютерных игр существует целый ряд проектов, которые выделяются на фоне остальных своей огромной стоимостью. Что же в них особенного? Они поражают не только своими техническими, графическими характеристиками, проработанными локациями, но и оригинальной идеей, заставляющей погружаться в историю, затаив дыхание. Каждая из представленных игр стала настоящим феноменом в мире гейминга и вызывает уважение к создателям за их талант. Эти проекты прошли долгий путь от многоэтапной разработки до многочисленных тестирований и релиза, чтобы радовать геймеров разных поколений.

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Год производства: 2020

Жанр: Action/RPG

Общая стоимость: 100 миллионов долларов

С учётом инфляции: 113+ миллионов долларов

Год производства: 1999

Жанр: Action-adventure

Общая стоимость: 47-70 миллионов долларов

С учётом инфляции: 83-123 миллиона долларов

Год производства: 2013

Жанр: Шутер от первого лица

Общая стоимость: 100 миллионов долларов

С учётом инфляции: 126 миллионов долларов

Год производства: 2008

Жанр: Action-adventure

Общая стоимость: 100+ миллионов долларов

С учётом инфляции: 136+ миллионов долларов

Год производства: 2011

Жанр: Survival horror

Общая стоимость: 120 миллионов долларов

С учётом инфляции: 156 миллионов долларов

Год производства: 2018

Жанр: Action-adventure

Общая стоимость: 110-135 миллионов долларов

С учётом инфляции: 128-157 миллионов долларов

Год производства: 2014

Жанр: Шутер от первого лица

Общая стоимость: 140 миллионов долларов

С учётом инфляции: 173 миллиона долларов

Год производства: 2020

Жанр: Action-adventure

Общая стоимость: 156 миллионов долларов

С учётом инфляции: 176 миллионов долларов

Год производства: 2022

Жанр: Action/RPG

Общая стоимость: 212 миллионов долларов

С учётом инфляции: 212 миллионов долларов

Год производства: 2004

Жанр: Шутер от первого лица

Общая стоимость: 120 миллионов долларов

С учётом инфляции: 248 миллионов долларов

Год производства: 2020

Жанр: Action-adventure

Общая стоимость: 220 миллионов долларов

С учётом инфляции: 249 миллионов долларов

Год производства: 1997

Жанр: Ролевая игра

Общая стоимость: 80-145 миллионов долларов

С учётом инфляции: 146-264 миллионов долларов

Для своего времени игра являлась настоящим прорывом. Технические возможности разработчиков были минимальны, поэтому совсем неудивительно, что на воплощение своих идей (хотя бы в таком виде) компании пришлось потратить просто невероятно огромные деньги.

Год производства: 2023

Жанр: Action-adventure

Общая стоимость: 315 миллионов долларов

С учётом инфляции: 315 миллионов долларов

Год производства: 2009

Жанр: Шутер от третьего лица

Общая стоимость: 200 миллионов долларов

С учётом инфляции: 327-341 миллионов долларов

Год производства: 2020-2023

Жанр: Action-adventure

Общая стоимость: 442 миллиона долларов

С учётом инфляции: 483 миллиона долларов


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Метки: бюджет   геймер   затраты   игра   компьютерная игра   факты   фото   
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2  комментария
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Колька Валеркин сын Час назад
Ну так они затраты на них и отбили с лихвой.
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