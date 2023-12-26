15 самых дорогих видеоигр в истории, чей бюджет превосходит стоимость многих голливудских фильмов

В мире компьютерных игр существует целый ряд проектов, которые выделяются на фоне остальных своей огромной стоимостью. Что же в них особенного? Они поражают не только своими техническими, графическими характеристиками, проработанными локациями, но и оригинальной идеей, заставляющей погружаться в историю, затаив дыхание. Каждая из представленных игр стала настоящим феноменом в мире гейминга и вызывает уважение к создателям за их талант. Эти проекты прошли долгий путь от многоэтапной разработки до многочисленных тестирований и релиза, чтобы радовать геймеров разных поколений.