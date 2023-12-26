15 самых дорогих видеоигр в истории, чей бюджет превосходит стоимость многих голливудских фильмов

Предлагаю вам взглянуть на список самых дорогостоящих компьютерных игр в истории. При подсчётах экспертами были учтены траты выпускающих компаний на разработку и маркетинг, а также погрешности, связанные с инфляцией.
В мире компьютерных игр существует целый ряд проектов, которые выделяются на фоне остальных своей огромной стоимостью. Что же в них особенного? Они поражают не только своими техническими, графическими характеристиками, проработанными локациями, но и оригинальной идеей, заставляющей погружаться в историю, затаив дыхание. Каждая из представленных игр стала настоящим феноменом в мире гейминга и вызывает уважение к создателям за их талант. Эти проекты прошли долгий путь от многоэтапной разработки до многочисленных тестирований и релиза, чтобы радовать геймеров разных поколений.
Год производства: 2020
Жанр: Action/RPG
Общая стоимость: 100 миллионов долларов
С учётом инфляции: 113+ миллионов долларов
Год производства: 1999
Жанр: Action-adventure
Общая стоимость: 47-70 миллионов долларов
С учётом инфляции: 83-123 миллиона долларов
Год производства: 2013
Жанр: Шутер от первого лица
Общая стоимость: 100 миллионов долларов
С учётом инфляции: 126 миллионов долларов
Год производства: 2008
Жанр: Action-adventure
Общая стоимость: 100+ миллионов долларов
С учётом инфляции: 136+ миллионов долларов
Год производства: 2011
Жанр: Survival horror
Общая стоимость: 120 миллионов долларов
С учётом инфляции: 156 миллионов долларов
Год производства: 2018
Жанр: Action-adventure
Общая стоимость: 110-135 миллионов долларов
С учётом инфляции: 128-157 миллионов долларов
Год производства: 2014
Жанр: Шутер от первого лица
Общая стоимость: 140 миллионов долларов
С учётом инфляции: 173 миллиона долларов
Год производства: 2020
Жанр: Action-adventure
Общая стоимость: 156 миллионов долларов
С учётом инфляции: 176 миллионов долларов
Год производства: 2022
Жанр: Action/RPG
Общая стоимость: 212 миллионов долларов
С учётом инфляции: 212 миллионов долларов
Год производства: 2004
Жанр: Шутер от первого лица
Общая стоимость: 120 миллионов долларов
С учётом инфляции: 248 миллионов долларов
Год производства: 2020
Жанр: Action-adventure
Общая стоимость: 220 миллионов долларов
С учётом инфляции: 249 миллионов долларов
Год производства: 1997
Жанр: Ролевая игра
Общая стоимость: 80-145 миллионов долларов
С учётом инфляции: 146-264 миллионов долларов
Для своего времени игра являлась настоящим прорывом. Технические возможности разработчиков были минимальны, поэтому совсем неудивительно, что на воплощение своих идей (хотя бы в таком виде) компании пришлось потратить просто невероятно огромные деньги.
Год производства: 2023
Жанр: Action-adventure
Общая стоимость: 315 миллионов долларов
С учётом инфляции: 315 миллионов долларов
Год производства: 2009
Жанр: Шутер от третьего лица
Общая стоимость: 200 миллионов долларов
С учётом инфляции: 327-341 миллионов долларов
Год производства: 2020-2023
Жанр: Action-adventure
Общая стоимость: 442 миллиона долларов
С учётом инфляции: 483 миллиона долларов
Источник:
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