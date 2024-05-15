Как создавалась игра "Mortal Kombat": 18 интересных фактов об игре

До этого Эд Бун занимался в основном разработкой игровых автоматов "Pin Ball", а Джон Тобайас разрабатывал простенькие аркадные игры.

В то время особенной популярностью пользовалась игра "Street Fighter 2", которая распространялась не только на игровых автоматах, но и была портирована на игровые приставки такие как "Sega mega drive" и "Super Nintendo (SNES)".

Тогда-то и решено было сделать файтинг, который смог бы обогнать "Street fighter 2" по популярности. Оставалось только придумать, как сделать так, чтобы игра стала успешной.

2. В то время у компании "Midway" была по сути инновационная технология по оцифровке живых людей. Именно эту технологию и решено было использовать для создания новой игры, то есть снять живых актеров, а затем перенести их образы на экран. Это стало большим плюсом для компании, так как персонажи "Street fighter 2" были полностью нарисованы.