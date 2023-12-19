10 интересных фактов про Горо из серии игр Мортал Комбат

Принц подземного царства Куатан (которое находится во Внешнем мире) Горо, стал первым представителем расы шоканов, появившийся во вселенной Мортал Комбат. Его дебют приходится на самую первую часть франшизы, где он выступает в качестве подбосса.

Точный возраст Горо неизвестен, единственное, что мы знаем - ему более двух тысяч лет. На турнир "Смертельной битвы" четырехрукого монстра пригласил колдун Шан Цунг, точные детали их знакомства так же покрыты туманом неизвестности. На своем первом турнире Горо удается одолеть Великого Кунг Лао и одержать девять побед подряд, тем самым поставив Земное царство на грань поражения и будущую аннексию.

Однако на решающем десятом турнире Горо бросил вызов молодой шаолиньский воин - Лю Канг. Защитнику Земли удалось одолеть шокана, а позже победить и Шан Цунга, тем самым спасти людей от вторжения из Внешнего мира. Неизвестно, что стало с Горо после турнира, вероятно он оказался во Внешнем Мире, но не стал возвращаться в своё царство, а ушёл в изгнание, считая что его честь была запятнана поражением на турнире от рук человека.