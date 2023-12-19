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10 интересных фактов про Горо из серии игр Мортал Комбат

10 интересных фактов про Горо из серии игр Мортал Комбат

Автор:
19 декабря 2023 09:53
Сообщество : Игромир
Метки: Горо   игра   интересно   мортал комбат   факты   фото   
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Одним из самых колоритных и запоминающихся персонажей из Внешнего мира вселенной "Mortal Kombat" является четырехрукий шокан принц Горо.


Принц подземного царства Куатан (которое находится во Внешнем мире) Горо, стал первым представителем расы шоканов, появившийся во вселенной Мортал Комбат. Его дебют приходится на самую первую часть франшизы, где он выступает в качестве подбосса.


Точный возраст Горо неизвестен, единственное, что мы знаем - ему более двух тысяч лет. На турнир "Смертельной битвы" четырехрукого монстра пригласил колдун Шан Цунг, точные детали их знакомства так же покрыты туманом неизвестности. На своем первом турнире Горо удается одолеть Великого Кунг Лао и одержать девять побед подряд, тем самым поставив Земное царство на грань поражения и будущую аннексию.


Однако на решающем десятом турнире Горо бросил вызов молодой шаолиньский воин - Лю Канг. Защитнику Земли удалось одолеть шокана, а позже победить и Шан Цунга, тем самым спасти людей от вторжения из Внешнего мира. Неизвестно, что стало с Горо после турнира, вероятно он оказался во Внешнем Мире, но не стал возвращаться в своё царство, а ушёл в изгнание, считая что его честь была запятнана поражением на турнире от рук человека.

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1. Изначально, имя Горо должно было звучать, как Гонгоро. А его сюжет принадлежал неиспользованному персонажу Рокуро. Помимо всего, в первом МК и Trilogy имя Горо не произносится после победы над соперником.

2. В официальном комиксе от Midway говорится, что у Горо целых восемь жен. Долгое время ходили слухи, что Шива одна из них.

3. По словам одного из создателей игры Эда Буна, было создано две куклы Горо, для первой части игры. Одна из которых, от интенсивного использования пришла в негодность, вторая же храниться у него дома.

4. У принца Горо три пальца, хотя по первоначальному замыслу из было четыре. Но из-за того, что создателю куклы было проще смастерить монстра с тремя фалангами, персонаж лишился дополнительного пальца.

5. В Mortal Kombat: Shaolin Monks Горо был убит Джонни Кейджем, что является явной отсылкой к первому фильму по вселенной.

6. Горо был включён в список из 10 лучших битв с боссами по версии GameSpot, из-за того, что по мнению создателей премии, победить Горо в первой игре части игры было очень сложно. В то время, как уже в Shaolin Monks, по мнению Алекса Наварро из той же GameSpot, назвал Горо самым легким бойцом в серии.

7. Удивительно, но Горо в 1993 году получил приз "Самого сексуального персонажа" первого МК по мнению журнала "Electronic Gaming Monthly".

8. Рукопашный стиль боя Куатан, который использовал Горо в Deception , был отдан Шиве в Mortal Kombat: Armageddon. Недаром ходили слухи об их женитьбе все таки.

9. Кукла Горо из фильма "Смертельная битва", согласно журналу "Business Week" стала самой сложной аниматронной куклой, когда-либо созданной в Голливуде. Заметка 1994 года.

10. В МКХ Горо не появляется в сюжетном режиме и, похоже, вообще никак не связан с сюжетом игры.

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Метки: Горо   игра   интересно   мортал комбат   факты   фото   
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1  комментарий
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ruslan d 22 минуты назад
В 11 МК , его трупак , сидящий на троне можно найти в крипте
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