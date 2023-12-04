Слепая корова не скрывает благодарности людям, которые её спасли

Пожилая корова по кличке Хелен слепа с рождения. Она всю свою жизнь пробыла на молочной ферме, но не так давно её спасли неравнодушные люди. Оказалось, эта корова — чудесное, милое и крайне любвеобильное создание!
Знакомьтесь, Хелен — 19-летняя корова, которая родилась слепой. Она провела всю жизнь на молочной ферме в США: все 19 лет она находилась в стойле, родила за это время 14 телят, и почти не видела зелёной травы, солнца и свежего воздуха. Недавно предыдущий хозяин отказался от Хелен, так как не мог больше заботиться о ней должным образом..
Но Хелен не осталась одна. Особенную корову спасла организация Uncle Neil’s Home, и перевезла её в свой заповедник для животных. Организация была основана в 2019 году и первоначально занималась спасением собак — но со временем начала спасать всех нуждающихся животных. Оказавшись в заповеднике, Хелен сначала долго привыкала к новой обстановке и людям. Но волонтёры сделали всё для того, чтобы она чувствовала себя в безопасности.
С Хелен постоянно разговаривали, взаимодействовали, и даже давали ей слушать музыку. Со временем у коровы возникла крепкая связь со всеми волонтёрами заповедника: она сразу отзывается на своё имя, и часто обнимается со своими смотрителями. Хотя из-за слепоты Хелен не сможет присоединиться к коровьему стаду, она много общается и с другими животными, которые живут в заповеднике.
История этой пожилой красавицы — доказательство того, что каждое животное заслуживает любви и лучшей жизни. Благодаря добрым людям, Хелен проводит свои преклонные годы в прекрасном месте: она в окружении заботливых людей, всегда вкусно накормлена, постоянно гуляет на свежем воздухе, и наслаждается каждым днём своей жизни. Спасибо, люди!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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