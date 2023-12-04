Слепая корова не скрывает благодарности людям, которые её спасли

Но Хелен не осталась одна. Особенную корову спасла организация Uncle Neil’s Home, и перевезла её в свой заповедник для животных. Организация была основана в 2019 году и первоначально занималась спасением собак — но со временем начала спасать всех нуждающихся животных. Оказавшись в заповеднике, Хелен сначала долго привыкала к новой обстановке и людям. Но волонтёры сделали всё для того, чтобы она чувствовала себя в безопасности.