Паук укусил британца на отдыхе, и отложил яйца в его ноге

Мужчине сделали операцию, и вскрыли палец, обнаружив в нём нагноение и, по словам мужчины, паучьи яйца. К счастью, их оперативно удалили. Когда он вернулся в Великобританию, ему оказали помощь и назначили курс антибиотиков, чтобы уменьшить отёк. Однако, после огласки истории некоторые эксперты полностью опровергли утверждения о том, что паук мог отложить яйца в его ноге.

"Я не могу этого представить, потому что знаю биологию этих пауков. Они откладывают яйцевые мешки довольно долго. Когда паук-волк откладывает яйца, они находятся в субстанции, похожей на шарик ваты. Кроме того, яд этого паука не является некротизирующим," - сказала доктор Сара Гудакр из Ноттингемского университета.