Паук укусил британца на отдыхе, и отложил яйца в его ноге

Некоторые случаи из жизни кажутся сценарием ночного кошмара — но нет, это реальность. Во время отпуска во Франции британца укусил паук-волк, и "отложил яйца" в большом пальце его ноги. Однако, некоторые эксперты ему не поверили.
Британец Колин Блейк отдыхал с женой в круизе во Франции, отмечая 35-ую годовщину свадьбы. Одним утром мужчина проснулся и обнаружил, что за ночь большой палец его ноги стал фиолетовым и сильно отёк. Он обратился к врачу на лайнере — и тот сообщил, что отёк возник от укуса паука-волка (Lycosidae). Оказалось, паук укусил его, пока они с супругой наслаждались ужином на открытом воздухе. Со временем мужчине становилось всё хуже, а палец сильно распух и выглядел так, будто в него попала инфекция.
Мужчине сделали операцию, и вскрыли палец, обнаружив в нём нагноение и, по словам мужчины, паучьи яйца. К счастью, их оперативно удалили. Когда он вернулся в Великобританию, ему оказали помощь и назначили курс антибиотиков, чтобы уменьшить отёк. Однако, после огласки истории некоторые эксперты полностью опровергли утверждения о том, что паук мог отложить яйца в его ноге.
"Я не могу этого представить, потому что знаю биологию этих пауков. Они откладывают яйцевые мешки довольно долго. Когда паук-волк откладывает яйца, они находятся в субстанции, похожей на шарик ваты. Кроме того, яд этого паука не является некротизирующим," - сказала доктор Сара Гудакр из Ноттингемского университета.
По словам доктора Гудакр, не существует ни одного паука-волка, который мог бы действительно проникнуть в кожу — поэтому она не согласна с историей Блейка. Британское арахнологическое общество также назвало всё это "неправдоподобным". Возможно, историю преувеличил сам мужчина — пока что информация уточняется.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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не мог же паук ртом яйца отложить !!