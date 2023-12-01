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Паук укусил британца на отдыхе, и отложил яйца в его ноге

Паук укусил британца на отдыхе, и отложил яйца в его ноге

Автор:
01 декабря 2023 12:57
Сообщество : Истории
Метки: врачи   животные   инциденты   истории   история   операции   паук   пауки   природа   фото   
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Некоторые случаи из жизни кажутся сценарием ночного кошмара — но нет, это реальность. Во время отпуска во Франции британца укусил паук-волк, и "отложил яйца" в большом пальце его ноги. Однако, некоторые эксперты ему не поверили.

Британец Колин Блейк отдыхал с женой в круизе во Франции, отмечая 35-ую годовщину свадьбы. Одним утром мужчина проснулся и обнаружил, что за ночь большой палец его ноги стал фиолетовым и сильно отёк. Он обратился к врачу на лайнере — и тот сообщил, что отёк возник от укуса паука-волка (Lycosidae). Оказалось, паук укусил его, пока они с супругой наслаждались ужином на открытом воздухе. Со временем мужчине становилось всё хуже, а палец сильно распух и выглядел так, будто в него попала инфекция.

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Мужчине сделали операцию, и вскрыли палец, обнаружив в нём нагноение и, по словам мужчины, паучьи яйца. К счастью, их оперативно удалили. Когда он вернулся в Великобританию, ему оказали помощь и назначили курс антибиотиков, чтобы уменьшить отёк. Однако, после огласки истории некоторые эксперты полностью опровергли утверждения о том, что паук мог отложить яйца в его ноге.


"Я не могу этого представить, потому что знаю биологию этих пауков. Они откладывают яйцевые мешки довольно долго. Когда паук-волк откладывает яйца, они находятся в субстанции, похожей на шарик ваты. Кроме того, яд этого паука не является некротизирующим," - сказала доктор Сара Гудакр из Ноттингемского университета.

По словам доктора Гудакр, не существует ни одного паука-волка, который мог бы действительно проникнуть в кожу — поэтому она не согласна с историей Блейка. Британское арахнологическое общество также назвало всё это "неправдоподобным". Возможно, историю преувеличил сам мужчина — пока что информация уточняется.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: врачи   животные   инциденты   истории   история   операции   паук   пауки   природа   фото   
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6  комментариев
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10k
Борис Карабанов Час назад
Такая зверюга укусит и самому недолго яйца отложить (ноги протянуть, отбросить копыта, гигнуться, преставиться, дуба дать, сыграть в ящик...).
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312
Повелитель Бури Борис Карабанов 51 минуту назад
Склеить ласты!
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6k
Евгений Д 10 минут назад
Что то англичанин темнит-
не мог же паук ртом яйца отложить !!
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17k
Сергей 18 минут назад
Личинок оводов удаляют у людей, когда оводы откладывают яйца в тела. Но пауки не могут откладывать!
Ссылка youtu.be
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27k
ПаганецЪ 48 минут назад
Насколько я знаю, не существует пауков, потомство которых ведёт паразитарный образ жизни. У насекомых - да, у червей - да. Единственные паукообразные-паразиты - это клещи (и то не все). Яйца у него в ноге могли быть чьими угодно, но не паучьими.
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