Парень сделал под своим домом аквариум — и покупает туда разных обитателей

По словам Ника, он всегда любил дикую природу, работает менеджером аквариумного магазина в США, и рад делиться своим увлечением в соцсетях. Год назад он сделал прямо под своим домом аквариум. Теперь в резервуаре для дождевой воды под домом живут 12 морских угрей, несколько голубых крабов, раки и рыбки. Парень установил в аквариуме свет, и собирается установить канистровый фильтр для очистки воды, чтобы обитателям было комфортнее.