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Парень сделал под своим домом аквариум — и покупает туда разных обитателей

Парень сделал под своим домом аквариум — и покупает туда разных обитателей

Автор:
06 апреля 2023 21:03
Сообщество : Животные
Метки: Разное   аквариум   животные   истории   история   морские обитатели   природа   рыбы   соцсети   фото   
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Блогер Ник Тоблер под ником cowturtle сделал большой аквариум в резервуаре прямо под своим домом. Этот парень обожает морских обитателей, и наблюдать за ними для него всегда в радость — поэтому он и решил собрать морских угрей, крабов и рыб в своём импровизированном аквариуме.

По словам Ника, он всегда любил дикую природу, работает менеджером аквариумного магазина в США, и рад делиться своим увлечением в соцсетях. Год назад он сделал прямо под своим домом аквариум. Теперь в резервуаре для дождевой воды под домом живут 12 морских угрей, несколько голубых крабов, раки и рыбки. Парень установил в аквариуме свет, и собирается установить канистровый фильтр для очистки воды, чтобы обитателям было комфортнее.



"Это резервуар для дождевой воды под моим новым домом. Бетонные стены предназначены для дождевой воды и водоснабжения дома, поэтому они абсолютно безопасны для морских обитателей. С самого начала здесь были мелкие рыбёшки - около дюжины. Затем я добавил золотую рыбку," - пишет парень.

Пару месяцев назад блогер добавил в аквариум новых жителей - он купил в магазине с азиатскими продуктами пять живых голубых крабов. По его словам, он решил добавлять новых обитателей для "биоразнообразия" в своём аквариуме. Пока что все животные уживаются хорошо. Правда, недавно случился инцидент с карликовым раком - увы, его съел морской угорь.

Недавно Ник добавил в свой аквариум других жителей - улиток, осетровых, рыб-вьюнов. Но он не намерен останавливаться на достигнутом. Его затею очень поддерживают в соцсетях - в Тиктоке, например, у блогера 1,1 млн подписчиков, которые с энтузиазмом интересуются его аквариумом. Взгляните на его обитателей:

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   аквариум   животные   истории   история   морские обитатели   природа   рыбы   соцсети   фото   
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vasilykopkov Полчаса назад
Вода под домом - так себе идея.
Нужен специальный бетон (здесь - скорее всего обычный, в лучшем случае М500)
Нужна облицовка,для защиты этого бетона.
Нужна система вентиляции, именно система, а не пара продухов, которых к стати не наблюдается.
Со временем бетон впитает всю положенную ему воду и арматура в нём заржавеет.
После этого бетон потрескается и разрушится.
Ну и рыбам в таком водоёме не очень хорошо, если только это не слепые пещерные рыбы. Солнца нет, растений нет.
Думаю это совсем недавний проект, и долго он не продлится...
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