Девушка 22 года дружит с африканской черепахой

Настоящая дружба может длиться годами и даже всю жизнь. Особенно, если твой друг — африканская черепаха, которая живёт 100 лет. Американка по имени Кейтлин Доран, например, уже 22 года дружит с черепахой!
Жительница Калифорнии по имени Кейтлин Доран набрала популярность в соцсетях, рассказывая о своей дружбе с 22-летней домашней шпороносной черепахой. Когда девушке было 7 лет, она попросила у Санты на Рождество африканскую черепаху — и её желание исполнили.
"Возможно, мне просто нравилось, сколько внимания привлекает такой уникальный питомец. Но я знала, что хочу животное, с которым я смогла бы проводить много времени, поэтому выбор пал на черепаху," - рассказала Кейтлин.
Сначала черепаха, которую девушка назвала Типтоу (Tiptoe, или "на цыпочках" с английского), сначала была размером с ладонь. Сейчас она выросла в 80-килограммовую черепашку, которая несколько месяцев назад отметила свой 22-й день рождения. По словам хозяйки, они с питомицей каждый день гуляют по району: прогулка обычно занимает около 40 минут, и за это время к Типтоу обязательно кто-нибудь подходит.
Типтоу набрала популярность не только на улицах, но и в сети. В ТикТоке её хозяйки уже 4,5 млн подписчиков, которые каждый день наблюдают за жизнью черепахи. Девушка начала публиковать видео и фото с черепахой, когда началась пандемия — сначала она просто выкладывала забавные видео от скуки, а затем всё больше рассказывать об уникальной питомице. По словам девушки, она не ожидала, что первое видео с Типтоу сразу наберёт целых 12 млн просмотров.
Видео с Типтоу:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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