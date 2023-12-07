Девушка 22 года дружит с африканской черепахой

Типтоу набрала популярность не только на улицах, но и в сети. В ТикТоке её хозяйки уже 4,5 млн подписчиков, которые каждый день наблюдают за жизнью черепахи. Девушка начала публиковать видео и фото с черепахой, когда началась пандемия — сначала она просто выкладывала забавные видео от скуки, а затем всё больше рассказывать об уникальной питомице. По словам девушки, она не ожидала, что первое видео с Типтоу сразу наберёт целых 12 млн просмотров.