FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15379 постов • 1694 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные
Девушка 22 года дружит с африканской черепахой

Девушка 22 года дружит с африканской черепахой

Автор:
07 декабря 2023 21:57
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   Популярность   дикие животные   дружба   животные   истории   люди   фото   черепаха   черепахи   
1802
8

Настоящая дружба может длиться годами и даже всю жизнь. Особенно, если твой друг — африканская черепаха, которая живёт 100 лет. Американка по имени Кейтлин Доран, например, уже 22 года дружит с черепахой!

Жительница Калифорнии по имени Кейтлин Доран набрала популярность в соцсетях, рассказывая о своей дружбе с 22-летней домашней шпороносной черепахой. Когда девушке было 7 лет, она попросила у Санты на Рождество африканскую черепаху — и её желание исполнили.

"Возможно, мне просто нравилось, сколько внимания привлекает такой уникальный питомец. Но я знала, что хочу животное, с которым я смогла бы проводить много времени, поэтому выбор пал на черепаху," - рассказала Кейтлин.

Сначала черепаха, которую девушка назвала Типтоу (Tiptoe, или "на цыпочках" с английского), сначала была размером с ладонь. Сейчас она выросла в 80-килограммовую черепашку, которая несколько месяцев назад отметила свой 22-й день рождения. По словам хозяйки, они с питомицей каждый день гуляют по району: прогулка обычно занимает около 40 минут, и за это время к Типтоу обязательно кто-нибудь подходит.

Типтоу набрала популярность не только на улицах, но и в сети. В ТикТоке её хозяйки уже 4,5 млн подписчиков, которые каждый день наблюдают за жизнью черепахи. Девушка начала публиковать видео и фото с черепахой, когда началась пандемия — сначала она просто выкладывала забавные видео от скуки, а затем всё больше рассказывать об уникальной питомице. По словам девушки, она не ожидала, что первое видео с Типтоу сразу наберёт целых 12 млн просмотров.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Питомцы   Популярность   дикие животные   дружба   животные   истории   люди   фото   черепаха   черепахи   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
kaboza 2 часа назад
Прикольный бэтэрчик) респект девахе)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

100598



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Пьерлуиджи Коллина - легенда футбольного судейства
Пьерлуиджи Коллина - легенда футбольного судейства
Он жертвовал семьёй, чтобы спасать людей
Он жертвовал семьёй, чтобы спасать людей
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Голова профессора Доуэля, чешуя Ихтиандра и блокадные игрушки: о чем расскажет старый и новый музей Ленфильма
Голова профессора Доуэля, чешуя Ихтиандра и блокадные игрушки: о чем расскажет старый...
Без “Ёлок” Нового года не бывает!
Без “Ёлок” Нового года не бывает!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Уже накатался

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#машина#интересное#аварии#забавно#кино#Ynews#улыбнуло#история
#в мире#автомир#интересно#люди#ДТП#факты#фильм#Разное#удивительно#инцидент
#автомобили#Прикол#Юмор#позитив#авто аварии#Автовсячина#США#дети#подборка#архитектура
Без “Ёлок” Нового года не бывает! Без “Ёлок” Нового года не бывает! Бездомный мужчина устроил праздник для своих собак - и прославился Бездомный мужчина устроил праздник для своих собак - и прославился Восставший из мёртвых: найдена черепаха, которая "вымерла" 100 лет назад Восставший из мёртвых: найдена черепаха, которая "вымерла" 100 лет назад Студент-агроном живёт на ферме с животными, и умиляет соцсети Студент-агроном живёт на ферме с животными, и умиляет соцсети Собака и сорока стали лучшими друзьями - и умиляют Инстаграм Собака и сорока стали лучшими друзьями - и умиляют Инстаграм Ученые впервые засняли, как черепаха-вегетарианка обедает птицей Ученые впервые засняли, как черепаха-вегетарианка обедает птицей

На что жалуетесь?

Вернуться