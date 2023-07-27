Женщина уже 25 лет дружит с лисьей семьёй

Иногда, по словам женщины, лисицы даже приходят покормить своих детенышей. Женщина начала публиковать видео и фото со своими пушистыми друзьями в соцсетях, и они набрали целых 90 миллионов просмотров, очаровав пользователей. Сама Шэрон работает секретарём, а в свободное время с удовольствием подкармливает лисиц.

"Сейчас ко мне приходит уже четвёртое поколение лис. Помню, как кормила их прадедушек и бабушек. С тех пор, как я начала публиковать видео с кормлением лисиц, мне пишут люди со всего мира. Сейчас у меня 140 тысяч подписчиков, а мои посты набрали более 90 миллионов просмотров и более 10 миллионов лайков," - говорит Шэрон.