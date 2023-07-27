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Женщина уже 25 лет дружит с лисьей семьёй

Женщина уже 25 лет дружит с лисьей семьёй

Автор:
27 июля 2023 21:09
Сообщество : Животные
Метки: Видео   дикие животные   женщина   животные   истории   история   лисицы   лисы   фото   
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Жительница Шотландии недавно очаровала соцсети, рассказав историю о том, как она уже 25 лет подряд кормит одну и ту же лисью семью. 56-летняя женщина не ожидала, что её фото и видео с лисицами наберут более 90 миллионов просмотров в сети.

56-летняя Шэрон Хьюз живёт в шотландском городе Глазго. Недавно она поделилась историей, что последние 25 лет она "дружит" с одной и той же семьёй диких лисиц, и периодически их подкармливает. Каждый день восемь представителей нынешнего поколения лисьей семьи приходят к порогу женщины, а она с радостью кормит их сосисками.

Иногда, по словам женщины, лисицы даже приходят покормить своих детенышей. Женщина начала публиковать видео и фото со своими пушистыми друзьями в соцсетях, и они набрали целых 90 миллионов просмотров, очаровав пользователей. Сама Шэрон работает секретарём, а в свободное время с удовольствием подкармливает лисиц.


"Сейчас ко мне приходит уже четвёртое поколение лис. Помню, как кормила их прадедушек и бабушек. С тех пор, как я начала публиковать видео с кормлением лисиц, мне пишут люди со всего мира. Сейчас у меня 140 тысяч подписчиков, а мои посты набрали более 90 миллионов просмотров и более 10 миллионов лайков," - говорит Шэрон.

Женщина не только кормит лис, но и заботится о них, если что-то случается. Например, Шэрон отвезла одного из лисят в приют для животных в Эйршире после того, как его сбила машина. Каждой из восьми лисиц женщина дала кличку, и всегда внимательно наблюдает за ними. Если она видит, что кто-то хромает или испытывает боль, она помещает в их сосиску обезболивающее. Вот такая милейшая история дружбы!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Видео   дикие животные   женщина   животные   истории   история   лисицы   лисы   фото   
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2  комментария
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Слепой Пью Полчаса назад
А у Ивана Кулакова 798 тысяч подписчиков, точнее - у лисы Алисы! Ли Сяо / Alice the Fox, смотрите на ютубе на рыжую плутовку.
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60k
Diego Safari 3 минуты назад
Есть невероятно красивый х/ф "Девочка и лисенок". Может, та девочка и есть Шэрон. Хотя тот фильм снимали вроде французы в Норвегии.
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