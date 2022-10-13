Интересная судьба Тони Кёртиса: звезды "В джазе только девушки"

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В Голливуде он был кинозвездой и кумиром молодежи 50-х - 60-х годов. Именно Тони начал носить причёску с накрученной чёлкой, которую потом перенял Элвис Пресли, обожавший этого актёра.
В начале 50-х на адрес киностудии "Universal" каждый день приходили сотни писем от обезумевших фанаток Тони, которые просили выслать им локон с его головы, или же какой-нибудь элемент его одежды. Некоторые сотрудники даже подумывали сделать на этом бизнес, но наличие сразу у нескольких тысяч человек волос или футболок Кёртиса, вызвало бы подозрение и обман быстро был бы раскрыт.
Тони работал на одной площадке с такими львами, как Кирк Дуглас, Фрэнк Синатра, Юл Бриннер и еще десятками самых популярных актёров Голливуда того времени. Кинодива Джанет Ли практически в открытую бегала за ним, а Мэрилин Монро признавалась, что ей очень нравится работать с Тони на одной съёмочной площадке.
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А Джанет Ли в итоге добилась своего! В 1951 году 24-летняя Джанет вышла замуж за 26-летнего Тони. У Джанет это был уже третий брак, а вот у Кёртиса первый. В браке родились две дочери, которые удачно продолжили дело родителей и тоже стали популярными актрисами кино.
Но в 1962 году они развелись, причём громко и со скандалом. После этого Кёртис женился ещё пять раз, причём в последний раз он заключил брак аж в 73 года, на девушке, младше его на 43 года, с которой он прожил 12 лет, вплоть до своей смерти.
Во всех биографиях описание жизни актёра начинается с 1949 года, с года его дебюта в кино. В Голливуде он появился в 1948 году, когда ему было 23 года. До этого служил в армии, воевал с японцами, даже ранение получил.
Журналисты были немало удивлены, когда выяснилось, что до армии его звали Бернард Шварц, а псевдоним Тони Кёртис он взял сразу после увольнения из армии. Актёр был родом из еврейской семьи, которая переехала в США из Венгрии незадолго до его рождения. Мальчик рос хулиганом, учился через пень-колоду, а вскоре школу и вовсе бросил. В 12 лет его впервые задержала полиция, когда он вместе с такими же малолетними преступниками ограбили магазин. От тюрьмы его спас лишь возраст. В 15 лет Тони вместе с бандой подростков запугали своих сверстников в округе, отбирая у них вещи и деньги. Также они промышляли взломом маленьких магазинчиков. В этот раз от тюрьмы ему спрятаться не удалось и в тюрьме для малолеток он провёл два года.
Журналисты были немало удивлены, когда выяснилось, что до армии его звали Бернард Шварц, а псевдоним Тони Кёртис он взял сразу после увольнения из армии. Актёр был родом из еврейской семьи, которая переехала в США из Венгрии незадолго до его рождения. Мальчик рос хулиганом, учился через пень-колоду, а вскоре школу и вовсе бросил. В 12 лет его впервые задержала полиция, когда он вместе с такими же малолетними преступниками ограбили магазин. От тюрьмы его спас лишь возраст. В 15 лет Тони вместе с бандой подростков запугали своих сверстников в округе, отбирая у них вещи и деньги. Также они промышляли взломом маленьких магазинчиков. В этот раз от тюрьмы ему спрятаться не удалось и в тюрьме для малолеток он провёл два года.
Тони оказался в береговой службе военно-морской базы США на острове Гуам. Получил ранение во время налёта японцев и его перевели на военную базу на побережье Калифорнии. По завершению контракта в 1947 года Тони решил не возвращаться домой, а устроился танцором в один из местных ресторанов. Когда надо, мог и вышибалой поработать. Вот там его и заметили работники киностудии, пригласившие его сняться в эпизоде фильма, как раз в роли танцора.
И уже через несколько лет после дебюта он сыграл свои звёздные роли в "Викингах", "Спартаке", "Гудини", "В джазе только девушки". Его в разное время номинировали на "Оскар", "BAFTA", "Золотой глобус".
Также Тони вошёл в историю шоу-бизнеса тем, что именно его поклонницы одними из первых в начале 50-х стали создавать первые фан-клубы, а также появилась индустрия по продаже самых разных аксессуаров с изображением актёра: открытки, футболки, плакаты, значки и прочее.
Также Тони вошёл в историю шоу-бизнеса тем, что именно его поклонницы одними из первых в начале 50-х стали создавать первые фан-клубы, а также появилась индустрия по продаже самых разных аксессуаров с изображением актёра: открытки, футболки, плакаты, значки и прочее.
Тони Кёртис прожил по-настоящему интересную жизнь. Он стал ярким примером того, как можно без образования, без больших денег и только за счёт своего таланта и труда взобраться на самый вершину успеха и получить славу и богатство.
Тони умер от остановки сердца у себя в доме в Хендерсоне (пригород Лас-Вегаса) в 2010 году. Ему было 85 лет.
Тони умер от остановки сердца у себя в доме в Хендерсоне (пригород Лас-Вегаса) в 2010 году. Ему было 85 лет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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