Интересная судьба Тони Кёртиса: звезды "В джазе только девушки"

Во всех биографиях описание жизни актёра начинается с 1949 года, с года его дебюта в кино. В Голливуде он появился в 1948 году, когда ему было 23 года. До этого служил в армии, воевал с японцами, даже ранение получил.

Журналисты были немало удивлены, когда выяснилось, что до армии его звали Бернард Шварц, а псевдоним Тони Кёртис он взял сразу после увольнения из армии. Актёр был родом из еврейской семьи, которая переехала в США из Венгрии незадолго до его рождения. Мальчик рос хулиганом, учился через пень-колоду, а вскоре школу и вовсе бросил. В 12 лет его впервые задержала полиция, когда он вместе с такими же малолетними преступниками ограбили магазин. От тюрьмы его спас лишь возраст. В 15 лет Тони вместе с бандой подростков запугали своих сверстников в округе, отбирая у них вещи и деньги. Также они промышляли взломом маленьких магазинчиков. В этот раз от тюрьмы ему спрятаться не удалось и в тюрьме для малолеток он провёл два года.