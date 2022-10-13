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Интересная судьба Тони Кёртиса: звезды "В джазе только девушки"

Интересная судьба Тони Кёртиса: звезды "В джазе только девушки"

Автор:
13 октября 2022 19:13
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   актёры   биография   голливуд   интересное   кино   
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В Голливуде он был кинозвездой и кумиром молодежи 50-х - 60-х годов. Именно Тони начал носить причёску с накрученной чёлкой, которую потом перенял Элвис Пресли, обожавший этого актёра.
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Источник:

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Метки: Жизнь   актёры   биография   голливуд   интересное   кино   
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