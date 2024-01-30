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15 фотографий из прошлого, на которых запечатлены удивительные моменты обычной жизни

15 фотографий из прошлого, на которых запечатлены удивительные моменты обычной жизни

Автор:
30 января 2024 09:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   Момент   Прошлое   интересно   удивительно   фото   
974
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Предлагаю посмотреть фотографии, на которых запечатлены события частной жизни известных и совсем неизвестных людей, но у каждого снимка есть своя особенная энергетика и маленькая история.

Каждый из нас хоть раз задумывался, как же жили люди до нас? Времена прошлых столетий мы можем восстановить по рассказам историков и открытиям археологов, а вот девятнадцатый и двадцатый века становятся более понятными и наглядными благодаря изобретению фотоаппарата. Что же запечатлели люди, когда у них в руках оказалась такая чудо-машина? Как и мы, они фотографировали не только важные исторические моменты, но и делали снимки тех моментов, которые были важны именно им.

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Любопытная итальянка разглядывает килты двух британских солдат после взятия Рима в июне 1944 года.

На снимке видно, что сфинксом ещё не занялись археологи.

Члены голландского сопротивления празднуют новость о смерти Адольфа Гитлера, 1945 год.

Тогда о вреде асбеста для человека было ещё неизвестно. Дети на фото выросли, но умерли в 36 и 38 лет соответственно от мезотелиомы.

Люди любили фотографировать своих питомцев ещё до появления смартфонов.

Эту фотографию сделал японский фотограф в 1954 году, на нём запечатлена семья из Детройта.

Две девочки катаются на овцах в Корнуолле (Великобритания), 1969 год.

Кажется, его раскрыли…

Изобретатель Аллин Хазард тестирует лунный костюм в пустыне Мохаве в Калифорнии перед миссией «Аполлон» в 1962 году.

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Метки: Жизнь   Момент   Прошлое   интересно   удивительно   фото   
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