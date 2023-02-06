Деньги, которые играют в футбол — Манчестер Сити могут лишить чемпионств

Также с первых из трех сезонов с 2009 по 2013 год, когда команду тренировал Роберто Манчини, клуб не предоставлял информацию о его полной заработной плате. Не только тренеру платили часть заработной платы в конверте, ещё и некоторые игроки в сезонах 2010\11-2015\16 также имели серые оклады. Естественно, клуб все отрицает, а английская футбольная лига отмечает, что руководство отказывается сотрудничать в расследовании. Всё это, по мнению, функционеров АПЛ должно учитываться как отягчающий фактор. Рассмотрение дела пройдёт в закрытом режиме. За всё это время клуб стал чемпионом Англии и победителем Кубка страны.