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Деньги, которые играют в футбол — Манчестер Сити могут лишить чемпионств

Деньги, которые играют в футбол — Манчестер Сити могут лишить чемпионств

Автор:
06 февраля 2023 21:39
Сообщество : Спорт
Метки: Манчестер Сити   Шейхи   апл   деньги   псж   скандал   футбол   челси   
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Мир футбола уже давно перестал быть спортом. Скорее это история про большие деньги. А с приходом в футбольные клубы олигархов и миллиардеров и вовсе игра миллиардов в реальности превратилась в то, что в игру играют миллиарды долларов.

Первым звоночком был Роман Абрамович, который начал тратить баснословные суммы на Челси, скупая за одно трансферное окно целые составы звёзд. Отчасти из-за него и было придумано правило финансового фейр-плея. Казалось бы, теперь уж точно не будет денежных мешков, которые могут залить сотнями миллионов долларов футбольное поле и влиять на результат.

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Но что-то пошло не по плану, за последние пять лет несколько клубов были наказаны за нарушение финансового фейр-плея, в частности тот же Челси, которому дали бан на несколько трансферных окон на покупку новых игроков. А ещё недавняя история с клубом шейхов из Парижа. Правда, очень сложно наказать клуб, владелец которого входит в исполком УЕФА.

Впрочем, не только ПСЖ был тогда на крючке. Другие шейхи из Манчестера также были под подозрением. И вот сейчас история вновь повторилась. Английская премьер-лига выявила более 100 нарушений финансовых правил «Манчестер Сити».

Клуб обвиняется в том, что с сезона 2009-2010 по 2017-2018 предоставляли недостоверную информацию о своих доходах. Если в любой другой нормальной ситуации владельцы обычно скрывают лишние доходы, то шейхи специально завышали прибыль, докидывая из своего кармана.

Также с первых из трех сезонов с 2009 по 2013 год, когда команду тренировал Роберто Манчини, клуб не предоставлял информацию о его полной заработной плате. Не только тренеру платили часть заработной платы в конверте, ещё и некоторые игроки в сезонах 2010\11-2015\16 также имели серые оклады. Естественно, клуб все отрицает, а английская футбольная лига отмечает, что руководство отказывается сотрудничать в расследовании. Всё это, по мнению, функционеров АПЛ должно учитываться как отягчающий фактор. Рассмотрение дела пройдёт в закрытом режиме. За всё это время клуб стал чемпионом Англии и победителем Кубка страны.

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Метки: Манчестер Сити   Шейхи   апл   деньги   псж   скандал   футбол   челси   
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4  комментария
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10k
Просто Царь Полчаса назад
Мир футбола уже давно перестал быть спортом.
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А какой вид спорта не перестал?
Кругом все заточено на бабки, химию.. и только гонка, кто вывел из себя химию, а кто нет.
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2k
ДК 15 минут назад
Вот чем и отличается американский профессиональный спорт от европейского. Американский футбол: установлен жесткий лимит на расходы любого клуба, его устанавливают владельцы всех 32 клубов лиги каждый год с момента создания лиги. Практически все клубы его полностью и используют. Можно взять самого крутого квотербека за большие деньги, но тогда на остальных останется поменьше. В итоге любой клуб не может себе позволить больше чем где-то 2-3 суперзвезд, этот самый потолок не позволит. Так что все зависит от тренера и от менеджмента - которые пытаются собрать и оттренировать оптимальную команду. А в результате вчерашний аутсайдер может стать чемпионом и наоборот (хотя некоторые команды могут долгие годы оставаться наверху - если тренер и руководство правильные). Вся власть - у владельцев клубов, а они заинтересованы в прибылях.
Насчет зарплаты в конвертах - это уже налоговые службы отследят, система отработанная. Десятки миллионов так не слишком передашь, а меньшие суммы роли не сыграют.
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4k
Димка Смола/67 53 минуты назад
Путин виноват !!!
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Александр Невский
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