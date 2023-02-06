Деньги, которые играют в футбол — Манчестер Сити могут лишить чемпионств

Мир футбола уже давно перестал быть спортом. Скорее это история про большие деньги. А с приходом в футбольные клубы олигархов и миллиардеров и вовсе игра миллиардов в реальности превратилась в то, что в игру играют миллиарды долларов.
Первым звоночком был Роман Абрамович, который начал тратить баснословные суммы на Челси, скупая за одно трансферное окно целые составы звёзд. Отчасти из-за него и было придумано правило финансового фейр-плея. Казалось бы, теперь уж точно не будет денежных мешков, которые могут залить сотнями миллионов долларов футбольное поле и влиять на результат.
Но что-то пошло не по плану, за последние пять лет несколько клубов были наказаны за нарушение финансового фейр-плея, в частности тот же Челси, которому дали бан на несколько трансферных окон на покупку новых игроков. А ещё недавняя история с клубом шейхов из Парижа. Правда, очень сложно наказать клуб, владелец которого входит в исполком УЕФА.
Впрочем, не только ПСЖ был тогда на крючке. Другие шейхи из Манчестера также были под подозрением. И вот сейчас история вновь повторилась. Английская премьер-лига выявила более 100 нарушений финансовых правил «Манчестер Сити».
Клуб обвиняется в том, что с сезона 2009-2010 по 2017-2018 предоставляли недостоверную информацию о своих доходах. Если в любой другой нормальной ситуации владельцы обычно скрывают лишние доходы, то шейхи специально завышали прибыль, докидывая из своего кармана.
Также с первых из трех сезонов с 2009 по 2013 год, когда команду тренировал Роберто Манчини, клуб не предоставлял информацию о его полной заработной плате. Не только тренеру платили часть заработной платы в конверте, ещё и некоторые игроки в сезонах 2010\11-2015\16 также имели серые оклады. Естественно, клуб все отрицает, а английская футбольная лига отмечает, что руководство отказывается сотрудничать в расследовании. Всё это, по мнению, функционеров АПЛ должно учитываться как отягчающий фактор. Рассмотрение дела пройдёт в закрытом режиме. За всё это время клуб стал чемпионом Англии и победителем Кубка страны.
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А какой вид спорта не перестал?
Кругом все заточено на бабки, химию.. и только гонка, кто вывел из себя химию, а кто нет.
Насчет зарплаты в конвертах - это уже налоговые службы отследят, система отработанная. Десятки миллионов так не слишком передашь, а меньшие суммы роли не сыграют.