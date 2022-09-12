"Деньги платят - всё нормально": игрок "Крыльев Советов" сделал шокирующее признание

Вратарь клуба пришёл в "Крылья Советов" перед началом второй части сезона-2019/2020. В текущем сезоне Фролов не провёл ни одного матча, но такое положение дел его полностью устраивает. Главное, чтобы зарплата капала.
34-летний голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов в команде около двух лет. За это время он провёл за команду 29 матчей и пропустил 30 мячей. В нынешнем сезоне Фролов не играл, но на судьбу за это не обижен. В интервью вратарь рассказывает о своей жизни в команде и, кажется, абсолютно доволен происходящим.
– Вы не играете на поле, сидите на скамейке запасных уже долго. Вас устраивает то, что происходит в вашей карьере? Вам в кайф?
– Да.
– Почему?
– Деньги платятся – все нормально.
– Играть не хочется?
– Деньги платятся – все нормально.
– Что будет дальше?
– Посмотрим.
– Почему вы не хотите играть? Сменить обстановку, команду?
– Меня все устраивает.
– До скольких лет готовы играть?
– До 45-50.
– Сидеть на скамейке?
– Без разницы – сидеть или играть. Главное, чтобы мне платили зарплату – любой каприз за ваши деньги.
– Вы еще не заработали столько денег, чтобы закончить с футболом?
– Нет пока, – сказал 34-летний вратарь.
Если верить данным из спортивных источников, месячная зарплата Фролова в "Крыльях Советов" составляет 50 тысяч евро. Больше него в команде зарабатывает только защитник Роман Евгеньев. В общем, игроки не бедствуют, и исправно получают зарплату вне зависимости от выхода на поле. За такие деньги действительно можно и посидеть в запасе, почему нет?
Источник:
АНТИФИШКИ
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как я вижу современный футбол в СНГ: в современном футболе хорошо платят, по этому футболисты попавшие на "теплое место" очень за него держатся, многие из них раньше хорошо играли и старались, но со временем они поняли что можно и не стараться и всё равно получать столько же денег! и по итогу действительно приходят к мысли "зачем что то делать, выкладываться, потеть - если можно этого не делать и всё равно получить деньги?"
я бы понизил им ЗП и начал бы назначать премии
- да выигранные матчи
- за голевые передачи
- за голы
- за пойманные мячи
и т.д.
что бы была мотивация именно играть и выигрывать, а не просто бегать с мячом из одного конца поля в другой изображая игру
а то как я вижу - что энтузиазм побеждать у футболистов только в начале карьеры присутствует, а потом они просто хотят получать больше, а делать меньше - собственно как и всё люди при капитализме, по этому надо ещё больше мотивировать рублем на победы)
Гарет Бейл, Месут Озил, Марио Баллатели......куча таких примеров .....
От части я понимаю их так как что бы сидеть на зарплате до этого еще дойти нужно и как првило кровью и потом!!!
Мерско и меркантильно, холодно и пративно такое читать......Но это состовляющая большого спорта !!!
Человек работает ради зарплаты.
Когда такое было?