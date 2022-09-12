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"Деньги платят - всё нормально": игрок "Крыльев Советов" сделал шокирующее признание

"Деньги платят - всё нормально": игрок "Крыльев Советов" сделал шокирующее признание

Автор:
12 сентября 2022 10:06
Сообщество : Спорт
Метки: Крылья Советов   Спорт   голкипер   деньги   зарплата   интервью   фролов   футбол   
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Вратарь клуба пришёл в "Крылья Советов" перед началом второй части сезона-2019/2020. В текущем сезоне Фролов не провёл ни одного матча, но такое положение дел его полностью устраивает. Главное, чтобы зарплата капала.

34-летний голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов в команде около двух лет. За это время он провёл за команду 29 матчей и пропустил 30 мячей. В нынешнем сезоне Фролов не играл, но на судьбу за это не обижен. В интервью вратарь рассказывает о своей жизни в команде и, кажется, абсолютно доволен происходящим.


– Вы не играете на поле, сидите на скамейке запасных уже долго. Вас устраивает то, что происходит в вашей карьере? Вам в кайф?

– Да.

– Почему?

– Деньги платятся – все нормально.

– Играть не хочется?

– Деньги платятся – все нормально.

– Что будет дальше?

– Посмотрим.

– Почему вы не хотите играть? Сменить обстановку, команду?

– Меня все устраивает.

– До скольких лет готовы играть?

– До 45-50.

– Сидеть на скамейке?

– Без разницы – сидеть или играть. Главное, чтобы мне платили зарплату – любой каприз за ваши деньги.

– Вы еще не заработали столько денег, чтобы закончить с футболом?

– Нет пока, – сказал 34-летний вратарь.


Если верить данным из спортивных источников, месячная зарплата Фролова в "Крыльях Советов" составляет 50 тысяч евро. Больше него в команде зарабатывает только защитник Роман Евгеньев. В общем, игроки не бедствуют, и исправно получают зарплату вне зависимости от выхода на поле. За такие деньги действительно можно и посидеть в запасе, почему нет?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Крылья Советов   Спорт   голкипер   деньги   зарплата   интервью   фролов   футбол   
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17  комментариев
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6k
Кружок Час назад
Чувак честно ответил на вопрос, на который обычно все начинают юлить в ответ. Что не так?
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6k
tamin 12 минут назад
Давноора спорт реформировать. Знаете как у сейлов. Зп минималка, зато бонусы большие
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4k
Нескучный сад 12 минут назад
Ну а чего такого? Ему платят добровольно, чего ему отказываться то? А вот на тех лохов, которые платят, я бы посмотрел)
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870
ChePaev Полчаса назад
Не, ну а че так не жить? Он же не сидя на папиных коленях туда попал в команду? Чувак сумел себя продать за 50К евро при этом ничего не делая и сидя на скамейке, а вы ходите на работу каждый день с 9 до 18, 5/7 дней в неделю, терпите самодурство своего начальства недооценивающего ваши ум и способности, за гораздо меньшие деньги. Так кто тут не правильно живет?
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5k
Дмитрий Полчаса назад
Мечта половины россиян!!!(да и не только россиян).........По крайнем мере честно сказал.
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−9
ЛехаЧифирь 45 минут назад
Почему бы таких не отправлять на "шефскую работу" обучать молодых игроков и общаться фанатами?
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4k
Copycat 58 минут назад
так я уже кучу лет об этом говорю...

как я вижу современный футбол в СНГ: в современном футболе хорошо платят, по этому футболисты попавшие на "теплое место" очень за него держатся, многие из них раньше хорошо играли и старались, но со временем они поняли что можно и не стараться и всё равно получать столько же денег! и по итогу действительно приходят к мысли "зачем что то делать, выкладываться, потеть - если можно этого не делать и всё равно получить деньги?"

я бы понизил им ЗП и начал бы назначать премии
- да выигранные матчи
- за голевые передачи
- за голы
- за пойманные мячи
и т.д.

что бы была мотивация именно играть и выигрывать, а не просто бегать с мячом из одного конца поля в другой изображая игру
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77
Sata33 Час назад
Да там по моему все по такому принципу "играют" .
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60k
Александр Ломовицкий Час назад
Ссылка coub.com
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4k
Димка Смола/67 2 часа назад
То что у всех на уме и в голове он просто озвучил !!!
Гарет Бейл, Месут Озил, Марио Баллатели......куча таких примеров .....
От части я понимаю их так как что бы сидеть на зарплате до этого еще дойти нужно и как првило кровью и потом!!!
Мерско и меркантильно, холодно и пративно такое читать......Но это состовляющая большого спорта !!!
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5k
GROMOZEKA 2 часа назад
Данеможеттакогобыть!!!
Человек работает ради зарплаты.
Когда такое было?
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5k
sedoisever 2 часа назад
Он тренируется и всегда готов к игре. Какие вопросы? Про огромную зарплату вопросы не ко мне.
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1k
SHAGREEN 2 часа назад
Ну вот, опять интернет взорвали...
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