"Деньги платят - всё нормально": игрок "Крыльев Советов" сделал шокирующее признание

– Вы не играете на поле, сидите на скамейке запасных уже долго. Вас устраивает то, что происходит в вашей карьере? Вам в кайф?

– Да.

– Почему?

– Деньги платятся – все нормально.

– Играть не хочется?

– Деньги платятся – все нормально.

– Что будет дальше?

– Посмотрим.

– Почему вы не хотите играть? Сменить обстановку, команду?

– Меня все устраивает.

– До скольких лет готовы играть?

– До 45-50.

– Сидеть на скамейке?

– Без разницы – сидеть или играть. Главное, чтобы мне платили зарплату – любой каприз за ваши деньги.

– Вы еще не заработали столько денег, чтобы закончить с футболом?

– Нет пока, – сказал 34-летний вратарь.

Если верить данным из спортивных источников, месячная зарплата Фролова в "Крыльях Советов" составляет 50 тысяч евро. Больше него в команде зарабатывает только защитник Роман Евгеньев. В общем, игроки не бедствуют, и исправно получают зарплату вне зависимости от выхода на поле. За такие деньги действительно можно и посидеть в запасе, почему нет?