Сколько стоит пнуть кошку в Британии: Курт Зума и футбольный клуб "Вест Хэм" лишились спонсоров

Если у вас в домашних питомцах когда-либо была собака или кошка, то вы наверняка сталкивались с тем, что они что-либо разбивали или портили в вашем доме.
Как вы реагировали на это? Наверняка давали волю эмоциям и хотели как-то наказать питомца? Эксперты говорят, что занятие это бессмысленное, так как каким бы ваше животное не было умным, у него отсутствует понимание причинно-следственных связей.
В правовом поле вам может грозить за такое нарушение штраф в размере 80 тысяч рублей или же нескольким месячным окладам. Максимально наказание лишение свободы на срок до трех лет. К слову за домашнее насилие наказания куда легче.
Но это касается обычных людей, а если ты публичная личность? Как думаете, сколько может потерять знаменитость от того, что ударил своего домашнего питомца?
Ответ на это поучительная история, которая произошла с недавно с футболистом английского клуба "Вест Хэм Юнайтед" Куртом Зума.
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У футболиста были две прелестные бенгальские кошки, одна из которых судя по словам самого Зума разбила вазу и сорвала дорогой светильник. Из-за этого хозяин вместе со своим братом Йоаном решил наказать шкодливое животное.
На видео, которое снимал брат француза видно, как Зума бросает кошку на пол и пинает ее ногой. Футболист также кидается в животное обувью и бьет ее по морде. При этом за кадром слышен смех, а видео подписано веселыми смайлами.
Как только об инциденте стало известно общественности, жизнь братьев Зума превратилась в настоящий ад.
Правозащитники стали требовать отобрать у француза животных, а его самого осудить по всей строгости английского закона. К слову, максимальное наказание за подобные преступления — пять лет тюрьмы.
"Вест Хэм" осудил действия своего футболиста. Хотя им тоже досталось из-за того, что главный тренер включил в состав игрока на следующий матч после скандального видео с Зума.
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Наставник молотобойцев объяснил такое решение важностью игры, он также принес извинения и заявил, что не поддерживает жестокое обращение с животными.
Извинения принес и сам игрок: "Я хочу извиниться за свои действия. Нет никаких оправданий моему поведению, за которое мне искренне стыдно. Я также хочу принести глубочайшие извинения тем, кого расстроило это видео. Хочу заверить всех, что наши кошки в полном порядке и здоровы. Вся семья любит и заботится о них, и это был единственный случай, который больше не повторится".
Его брат, выступающий за клуб из пятого дивизиона английской лиги также принес извинения и раскаялся.
Полиция хоть и заявила о срочном расследовании, заводить дело не стала.
Футболист выплатил штраф в 250 тысяч фунтов, а кошек у него забрали. Их осмотрели ветеринары и сейчас их здоровью ничего не угрожает.
Shocked and appalled that @WestHam played Zouma last night. A tone deaf decision.— Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) February 9, 2022
Но на этом история для футболиста не закончилась. Фанаты и легенда английского футбола Гари Линекер остались недовольны позицией клуба. Во время матча Вест Хэм Уотфорд Зуму освистывал весь стадион, как только он касался мяча. Матч закончился победой Вест Хэма, что позволило подняться клубу в ТОП 4 турнирной таблицы чемпионата.
Спонсорам клуба также не понравилась история с футболистом молотобойцев.
Компания Vitality заявила о прекращении сотрудничества до тех пор, пока не будет проведено расследование в отношении Курта Зумы.
Еще один спонсор молотобойцев также решил пересмотреть партнерские отношения с футбольным клубом.
Досталось и самому Курту Зума. Адидас разорвал с игроком из-за видео с жестоким обращением с кошками.
Короткое видео фактически поставило крест на успешной карьере защитника сборной Франции. Вероятно, что это еще не конец в истории с Куртом Зума.
К слову, не только у Зума сейчас проблемы. Организация PETA обвинила другого футболиста из немецкой футбольной команды Томаса Мюллера за жестокое обращение с конем, которым спортсмен владеет вместе со своей женой.
Конь по кличке Дэйв получил травму при подготовке к сезону размножения.
В PETA обвинили семью Мюллеров в алчности из-за которой они принуждали животное "к неестественным половым актам". Доза замороженной спермы Дэйва стоит 200 евро. Однако полиция пока никак не отреагировала на обвинения правозащитников.
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Помоему у когото слишком дохрена свободного времени
Не далее как вчера.
https://old.fishki.net/4074220-futbolist-kurt-zuma-pnul-svoego-kota-on-oshtrafovan-na-chetverty-milliona-osvistan-i-otstranen-ot-igr.htmlhttps://old.fishki.net/4074220-futbolist-kurt-zuma-pnul-svoego-kota-on-oshtrafovan-na-chetverty-milliona-osvistan-i-otstranen-ot-igr.html
Правда, реакция какая-то слишком сильная. Мне кажется, было бы достаточно принудить его сделать какое нибудь крупное пожертвование тем, кто бездомными животными занимается, наложить штраф, и не выпускать в течении пары игр.