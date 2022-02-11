Сколько стоит пнуть кошку в Британии: Курт Зума и футбольный клуб "Вест Хэм" лишились спонсоров

Наставник молотобойцев объяснил такое решение важностью игры, он также принес извинения и заявил, что не поддерживает жестокое обращение с животными.

Извинения принес и сам игрок: "Я хочу извиниться за свои действия. Нет никаких оправданий моему поведению, за которое мне искренне стыдно. Я также хочу принести глубочайшие извинения тем, кого расстроило это видео. Хочу заверить всех, что наши кошки в полном порядке и здоровы. Вся семья любит и заботится о них, и это был единственный случай, который больше не повторится".

Его брат, выступающий за клуб из пятого дивизиона английской лиги также принес извинения и раскаялся.

Полиция хоть и заявила о срочном расследовании, заводить дело не стала.

Футболист выплатил штраф в 250 тысяч фунтов, а кошек у него забрали. Их осмотрели ветеринары и сейчас их здоровью ничего не угрожает.