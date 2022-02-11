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Сколько стоит пнуть кошку в Британии: Курт Зума и футбольный клуб "Вест Хэм" лишились спонсоров

Сколько стоит пнуть кошку в Британии: Курт Зума и футбольный клуб "Вест Хэм" лишились спонсоров (10 фото + 2 видео)

Автор:
11 февраля 2022 10:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Курт Зума   вест хэм   жестокое обращение   наказание   скандал   суд   томас мюллер   футбол   
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Если у вас в домашних питомцах когда-либо была собака или кошка, то вы наверняка сталкивались с тем, что они что-либо разбивали или портили в вашем доме.

Как вы реагировали на это? Наверняка давали волю эмоциям и хотели как-то наказать питомца? Эксперты говорят, что занятие это бессмысленное, так как каким бы ваше животное не было умным, у него отсутствует понимание причинно-следственных связей.

В правовом поле вам может грозить за такое нарушение штраф в размере 80 тысяч рублей или же нескольким месячным окладам. Максимально наказание лишение свободы на срок до трех лет. К слову за домашнее насилие наказания куда легче.

Но это касается обычных людей, а если ты публичная личность? Как думаете, сколько может потерять знаменитость от того, что ударил своего домашнего питомца?


Ответ на это поучительная история, которая произошла с недавно с футболистом английского клуба "Вест Хэм Юнайтед" Куртом Зума.

У футболиста были две прелестные бенгальские кошки, одна из которых судя по словам самого Зума разбила вазу и сорвала дорогой светильник. Из-за этого хозяин вместе со своим братом Йоаном решил наказать шкодливое животное.

На видео, которое снимал брат француза видно, как Зума бросает кошку на пол и пинает ее ногой. Футболист также кидается в животное обувью и бьет ее по морде. При этом за кадром слышен смех, а видео подписано веселыми смайлами.

Как только об инциденте стало известно общественности, жизнь братьев Зума превратилась в настоящий ад.

Правозащитники стали требовать отобрать у француза животных, а его самого осудить по всей строгости английского закона. К слову, максимальное наказание за подобные преступления — пять лет тюрьмы.

"Вест Хэм" осудил действия своего футболиста. Хотя им тоже досталось из-за того, что главный тренер включил в состав игрока на следующий матч после скандального видео с Зума.

Наставник молотобойцев объяснил такое решение важностью игры, он также принес извинения и заявил, что не поддерживает жестокое обращение с животными.

Извинения принес и сам игрок: "Я хочу извиниться за свои действия. Нет никаких оправданий моему поведению, за которое мне искренне стыдно. Я также хочу принести глубочайшие извинения тем, кого расстроило это видео. Хочу заверить всех, что наши кошки в полном порядке и здоровы. Вся семья любит и заботится о них, и это был единственный случай, который больше не повторится".

Его брат, выступающий за клуб из пятого дивизиона английской лиги также принес извинения и раскаялся.

Полиция хоть и заявила о срочном расследовании, заводить дело не стала.

Футболист выплатил штраф в 250 тысяч фунтов, а кошек у него забрали. Их осмотрели ветеринары и сейчас их здоровью ничего не угрожает.

Но на этом история для футболиста не закончилась. Фанаты и легенда английского футбола Гари Линекер остались недовольны позицией клуба. Во время матча Вест Хэм Уотфорд Зуму освистывал весь стадион, как только он касался мяча. Матч закончился победой Вест Хэма, что позволило подняться клубу в ТОП 4 турнирной таблицы чемпионата.

Спонсорам клуба также не понравилась история с футболистом молотобойцев.

Компания Vitality заявила о прекращении сотрудничества до тех пор, пока не будет проведено расследование в отношении Курта Зумы.

Еще один спонсор молотобойцев также решил пересмотреть партнерские отношения с футбольным клубом.

Досталось и самому Курту Зума. Адидас разорвал с игроком из-за видео с жестоким обращением с кошками.

Короткое видео фактически поставило крест на успешной карьере защитника сборной Франции. Вероятно, что это еще не конец в истории с Куртом Зума.

К слову, не только у Зума сейчас проблемы. Организация PETA обвинила другого футболиста из немецкой футбольной команды Томаса Мюллера за жестокое обращение с конем, которым спортсмен владеет вместе со своей женой.

Конь по кличке Дэйв получил травму при подготовке к сезону размножения.

В PETA обвинили семью Мюллеров в алчности из-за которой они принуждали животное "к неестественным половым актам". Доза замороженной спермы Дэйва стоит 200 евро. Однако полиция пока никак не отреагировала на обвинения правозащитников.

Источник:

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Метки: Курт Зума   вест хэм   жестокое обращение   наказание   скандал   суд   томас мюллер   футбол   
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5k
Олег Час назад
Какой-либо вопиющей жестокости не заметил, но да, котиков обижать нельзя - раз уж завел животинку, мирись с её проделками
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6k
fish67 14 минут назад
Не понимаю Мюллера и такое жлобство, он же в Баварии получает около 500К евро/месяц.
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955
Иван 17 минут назад
"Полиция хоть и заявила о срочном расследовании"..
Помоему у когото слишком дохрена свободного времени
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21k
Mike Miller Полчаса назад
Пнуть кошку - бесплатно. А вот выложить видео с пинком в соцсети - "бесценно")))
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118
Капитан ФСБ Полчаса назад
Зума.даже не имя,а кличка обезьяны в зоопарке.вот он и отреагировал,как обезьяна на леопарда.это в генах
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−6
Дмитрий Полчаса назад
Нормально. Это ему за блм мстят, пристрелить нельзя, так хоть так нахлобучить
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8k
Hunson Abadeer 39 минут назад
допинался!!!
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2k
Андрей Ы. 47 минут назад
Англичане относятся к домашним питомцам с большим пиететом. В конце 80-х читал а Роман-газете интересное произведение "Дуб и сакура", кто автор уже не помню. Про менталитеты британцев и японцев. Запомнилось: один дипломат, будучи в гостях у английского коллеги, согнал кота из кресла, чтобы сесть самому. Больше ему руки никто не подавал.
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2k
Федор Медведев Час назад
Какой интеллект на лице... Наверное предки учеными были
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5k
Ыукп Час назад
Дурацкий мир. Одни жалеют животных и готовы развалить страну ради насаждения "демократии", другие снимают провокационные видосы и выкладывают в сеть...
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2k
Мрачный Жнец Час назад
Он же уже пинал...


Не далее как вчера.

https://old.fishki.net/4074220-futbolist-kurt-zuma-pnul-svoego-kota-on-oshtrafovan-na-chetverty-milliona-osvistan-i-otstranen-ot-igr.htmlhttps://old.fishki.net/4074220-futbolist-kurt-zuma-pnul-svoego-kota-on-oshtrafovan-na-chetverty-milliona-osvistan-i-otstranen-ot-igr.html
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3k
RomaXz Час назад
Ибо нефиг обижать котиков.
Правда, реакция какая-то слишком сильная. Мне кажется, было бы достаточно принудить его сделать какое нибудь крупное пожертвование тем, кто бездомными животными занимается, наложить штраф, и не выпускать в течении пары игр.
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853
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Ну хоть не сожрал ее ...
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