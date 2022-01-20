Юсуф, это Россия. У нас здесь много Наташ: как пресс-служба ЦСКА села в лужу

Как вы знаете, о покойниках либо хорошо, либо ничего. Но хладное тело российской премьер-лиги не дает о себе забыть.
В то время как все фанаты футбола обсуждают возможные трансферы зимнего окна, креативщики российского футбольного клуба ЦСКА тоже решили напомнить о себе.
🇹🇷✍🔴🔵 Юсуф Языджи перешел в #ЦСКА из французского @losclive на правах аренды с правом выкупа— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 19, 2022
Hoş geldin, @yaziciyusuf97! https://t.co/8dB3rI5Idz pic.twitter.com/Z9mO0Lbobv
Они необычно презентовали новичка клуба Юсуфа Языджи. Турок играл до этого в чемпионате Франции за Лилль, который в прошлом сезоне прервал гегемонию ПСЖ и стал чемпионом страны.
Казалось бы, нормальный игрок, в самом расцвете сил, чемпион Франции, между прочим третий в команде по количеству голов в прошлом сезоне.
Хорошее усиление для нашего чемпионата, куда в основном приезжают либо зеленые и не титулованные, либо старики. Сейчас перспективные и сильные игроки в нашем чемпионате это редкость.
Но нет, SMM-щики из пресс-службы решили устроить гениальное представление, чем вызвали море негодования не только у собственных болельщиков и любителей футбола, но и у обычных россиян.
Сюжет ролика поначалу безобидный. Юсуфу в личные сообщения в инстаграме пишет руководство клуба. Футболист долго не отвечает. У боссов ЦСКА кончается терпение. Тогда они предпринимают последнюю попытку "Юсуф, это Россия. У нас здесь много Наташ". После этого сообщения Юсуф наконец-то ответил.
ЦСКА представил нового футболиста из Турции шуткой про «Наташ».— TJ (@tjournal) January 19, 2022
По сюжету видео руководство клуба зазывало Юсуфа Языджи в Россию фразой «У нас здесь много Наташ». После критики в соцсетях ролик удалили, а глава медиаслужбы извиниласьhttps://t.co/POyJYJecSR pic.twitter.com/5c6M8IxIdp
Казалось бы, сделай ты другую концовку, более нейтральную. Пусть она была бы менее "кликабельной", но не вызвала бы такого негатива.
Следующего игрока ЦСКА после подписания контракта на медведе отвезёт к баньку к тем самым Наташкам, а там уже другие игроки тяпнули литр водки на каждое рыло— котыч (@ZhenPkChu) January 19, 2022
Креативно же
Именно так представляют Россию новички ЦСКА pic.twitter.com/d97IUMa0RC— Sports.ru (@sportsru) January 19, 2022
Медиа-служба ЦСКА каждый раз, когда нужно придумать что-то креативное: pic.twitter.com/NgzVeBA9BQ— vladlisss ❤💙 (@rb_girrl) January 19, 2022
Самые быстрые люди планеты:— Sports.ru (@sportsru) January 19, 2022
3️⃣ Усэйн Болт
2️⃣ Флэш
1️⃣ СММщик ЦСКА, удаляющий твит про Наташ
Так исторически сложилось, что после распада СССР в Турцию хлынули челноки, среди которых были и женщины. Так как в 60-70 одним из самых популярных женских имен в стране было Наташа, то турки запомнили его лучше всех. Вот так, если вкратце у турков закрепилась ассоциация к русским девушкам, которые приезжают на курорты.
В ПФК ЦСКА уже удалили ролик и даже принесли свои извинения за "неуместный и неудачный" креатив.
Заявление главного редактора CSKA TV Катерины Кирильчевой о ситуации с презентацией новичка команды pic.twitter.com/3octwzVAsv— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 19, 2022
А вот и реакция подписчиков на такие извинения.
Источник:
- Ограбление года! Как Месси получил золотой мяч
- Роналду и Месси не самые дорогие футболисты в мире: кто стоит больше
- Море, солнце и роскошь. Итоги отпуска российских футболистов
- Как выглядят горячие российские футболистки без спортивной формы
- Фанаты хотели похитить его: Марадону похоронили без сердца
Понравилось21
Но ведь эта шутка куда глубже, она свидетельство поврежденных нравственных границ и национального самоуважения.
И не надо думать, что отторжение подобных историй проявление некогда уместных в контексте России скреп. Самоирония кайф и доказательство интеллекта, а еще предельной самодостаточности. Но у сатиры, особенно социального толка, должны существовать границы. Мы вообще, кажется, иногда предпочитаем модно схватить по морде, чем ответить по совести и показаться ретроградными. Или, скажем, выбираем безнравственность, чтобы не дай бог не выглядеть кринжово.
Такое поведение всегда было свойственно людям незрелым, а сейчас укоренилось по безвозврастному принципу. Потому, собственно, меня и занимает вопрос национальной идентичности, единственный фундамент которой в России Великая Победа. Все. И я давно чувствую, что некоторые считают ее обретение задачей рудиментарной. Или вообще не задачей. Но на самом деле, если мы хотим жить в месте, где соблюдаются законы и есть рамки, нужно начать с их определения. Я сейчас объясню для чего.
Например, если бы маму человека, придумавшего обсуждаемый перфоманс, звали Наташей он бы такого сделать даже не подумал. Если бы Кирильчеву по рождению назвали не Катерина, а Наташа smm армейцев похожего бы не учудил. Если бы ЦСКА управляла какая-нибудь Наталья Семенна...ну, вы поняли.
Потому что вот это вот все было бы близко автору. А так поблизости никаких Наташ, видимо, не нашлось. Ну и плюнули. Ну и загрузилось в интернет. Вот тут цитата Джона Донна, она немного о другом, но хорошо определяет важность общественного сознания: смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе. Вот, к сожалению, колокол-то по нашей идентичности звонит давно, но всем до фени. А, да пусть звонит. Меня не касается. И это, по сути своей, ярчайшая халатность, но ладно.
Если выражаться проще в России правда шикарные женщины. И это жирнющий плюс, но мы собственными руками обрушиваем их достоинство. А значит и все достоинства ОБЩЕСТВА, внутри которого ежедневно обитаем. Хотя вот, например, природа наших женщин могла бы стать дополнительным столпом общей гордости и той самой идентичности. Но не стала. Да и вообще, знаете, есть чувство, что в обществе в известной степени укоренилось безвоздушное пространство. Пустота. И когда она наполнится смыслом, не знает никто.
А пока Центральный спортивный клуб армии высмеял образ шлюховатости соотечественниц в глазах иностранцев. Поэтому удивительная тупость одного человека общая боль. И ЦСКА тут, к сожалению, точно не главный виновник. Просто продукт.
И если вы все еще считаете это претенциозным бредом не жалуйтесь, если однажды к вашей беде ваши же соотечественники соседи, сослуживцы или просто прохожие отнесутся безучастно, пройдут мимо. Но знайте в стране с выраженной национальной идентичностью такое невозможно, как и почти в любой крепко связанной группе людей."