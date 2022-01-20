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Юсуф, это Россия. У нас здесь много Наташ: как пресс-служба ЦСКА села в лужу

Юсуф, это Россия. У нас здесь много Наташ: как пресс-служба ЦСКА села в лужу (19 фото)

Автор:
20 января 2022 00:22
Сообщество : Спорт
Метки: ЦСКА   интересно   наташа   позор   скандал   спорт   трансфер   футбол   
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Как вы знаете, о покойниках либо хорошо, либо ничего. Но хладное тело российской премьер-лиги не дает о себе забыть.

В то время как все фанаты футбола обсуждают возможные трансферы зимнего окна, креативщики российского футбольного клуба ЦСКА тоже решили напомнить о себе.

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Они необычно презентовали новичка клуба Юсуфа Языджи. Турок играл до этого в чемпионате Франции за Лилль, который в прошлом сезоне прервал гегемонию ПСЖ и стал чемпионом страны.

Казалось бы, нормальный игрок, в самом расцвете сил, чемпион Франции, между прочим третий в команде по количеству голов в прошлом сезоне.

Хорошее усиление для нашего чемпионата, куда в основном приезжают либо зеленые и не титулованные, либо старики. Сейчас перспективные и сильные игроки в нашем чемпионате это редкость.

Но нет, SMM-щики из пресс-службы решили устроить гениальное представление, чем вызвали море негодования не только у собственных болельщиков и любителей футбола, но и у обычных россиян.

Сюжет ролика поначалу безобидный. Юсуфу в личные сообщения в инстаграме пишет руководство клуба. Футболист долго не отвечает. У боссов ЦСКА кончается терпение. Тогда они предпринимают последнюю попытку "Юсуф, это Россия. У нас здесь много Наташ". После этого сообщения Юсуф наконец-то ответил.

Казалось бы, сделай ты другую концовку, более нейтральную. Пусть она была бы менее "кликабельной", но не вызвала бы такого негатива.

Так исторически сложилось, что после распада СССР в Турцию хлынули челноки, среди которых были и женщины. Так как в 60-70 одним из самых популярных женских имен в стране было Наташа, то турки запомнили его лучше всех. Вот так, если вкратце у турков закрепилась ассоциация к русским девушкам, которые приезжают на курорты.

В ПФК ЦСКА уже удалили ролик и даже принесли свои извинения за "неуместный и неудачный" креатив.

А вот и реакция подписчиков на такие извинения.

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Метки: ЦСКА   интересно   наташа   позор   скандал   спорт   трансфер   футбол   
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Мечислав Час назад
"Шутка ЦСКА про Наташ за гранью, но танцевать на костях не очень-то хочется. Все ясно. Ответственная за креатив ЦСКА Катерина Кирильчева даже извинилась, а главный по связям с общественностью Сергей Аксенов объявил, что виновные отстранены. Эпизод исчерпан.
Но ведь эта шутка куда глубже, она свидетельство поврежденных нравственных границ и национального самоуважения.
И не надо думать, что отторжение подобных историй проявление некогда уместных в контексте России скреп. Самоирония кайф и доказательство интеллекта, а еще предельной самодостаточности. Но у сатиры, особенно социального толка, должны существовать границы. Мы вообще, кажется, иногда предпочитаем модно схватить по морде, чем ответить по совести и показаться ретроградными. Или, скажем, выбираем безнравственность, чтобы не дай бог не выглядеть кринжово.
Такое поведение всегда было свойственно людям незрелым, а сейчас укоренилось по безвозврастному принципу. Потому, собственно, меня и занимает вопрос национальной идентичности, единственный фундамент которой в России Великая Победа. Все. И я давно чувствую, что некоторые считают ее обретение задачей рудиментарной. Или вообще не задачей. Но на самом деле, если мы хотим жить в месте, где соблюдаются законы и есть рамки, нужно начать с их определения. Я сейчас объясню для чего.

Например, если бы маму человека, придумавшего обсуждаемый перфоманс, звали Наташей он бы такого сделать даже не подумал. Если бы Кирильчеву по рождению назвали не Катерина, а Наташа smm армейцев похожего бы не учудил. Если бы ЦСКА управляла какая-нибудь Наталья Семенна...ну, вы поняли.
Потому что вот это вот все было бы близко автору. А так поблизости никаких Наташ, видимо, не нашлось. Ну и плюнули. Ну и загрузилось в интернет. Вот тут цитата Джона Донна, она немного о другом, но хорошо определяет важность общественного сознания: смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе. Вот, к сожалению, колокол-то по нашей идентичности звонит давно, но всем до фени. А, да пусть звонит. Меня не касается. И это, по сути своей, ярчайшая халатность, но ладно.

Если выражаться проще в России правда шикарные женщины. И это жирнющий плюс, но мы собственными руками обрушиваем их достоинство. А значит и все достоинства ОБЩЕСТВА, внутри которого ежедневно обитаем. Хотя вот, например, природа наших женщин могла бы стать дополнительным столпом общей гордости и той самой идентичности. Но не стала. Да и вообще, знаете, есть чувство, что в обществе в известной степени укоренилось безвоздушное пространство. Пустота. И когда она наполнится смыслом, не знает никто.

А пока Центральный спортивный клуб армии высмеял образ шлюховатости соотечественниц в глазах иностранцев. Поэтому удивительная тупость одного человека общая боль. И ЦСКА тут, к сожалению, точно не главный виновник. Просто продукт.

И если вы все еще считаете это претенциозным бредом не жалуйтесь, если однажды к вашей беде ваши же соотечественники соседи, сослуживцы или просто прохожие отнесутся безучастно, пройдут мимо. Но знайте в стране с выраженной национальной идентичностью такое невозможно, как и почти в любой крепко связанной группе людей."
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Думай о хорошем! 2 часа назад
я далёк от спорта и армии, считаю что министра ВС РФ необходимо уволить. ибо это нецелевое расходование денег - дело армии защищать СВОЮ страну, а не содержать игровой клуб, куда на оборонные деньги берут на работу иностранцев ( гражданина НАТОвской страны) с безумными зарплатами. Я бы назвал это воровством и предательством.
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2k
maloy 2 часа назад
Аха, вот что бывают, когда устраивают не по заслугам
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
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