Юсуф, это Россия. У нас здесь много Наташ: как пресс-служба ЦСКА села в лужу

Так исторически сложилось, что после распада СССР в Турцию хлынули челноки, среди которых были и женщины. Так как в 60-70 одним из самых популярных женских имен в стране было Наташа, то турки запомнили его лучше всех. Вот так, если вкратце у турков закрепилась ассоциация к русским девушкам, которые приезжают на курорты.