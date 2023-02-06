Серийный убийца из СССР с прозвищем "Охотник за шубами"

Александр Николаевич Чайка родился в Омской области в 1974 году. Свою преступную деятельность он начал рано: уже в 14 лет совершил своё первое групповое нападение, за которое его осудили на 5 лет. После условно-досрочного он стал настоящим зверем.
В СССР Чайка был известен как серийный убийца. Его прозвали "Охотник за шубами", потому что его жертвами становились исключительно женщины, которые носили меха. Причём орудовал он в Москве, на жертв нападал в основном в подъездах многоэтажек.
В 19 лет он совершил жестокое нападение на 38-летнюю женщину, нанёс ей 38 ударов ножом. Далее он действовал так осторожно, что никаких улик не оставлял. В 1994 году он убил 50-летнюю женщину (17 колотых ран), а затем зарезал 82-летнюю бабушку.
Его последней жертвой стала 40-летняя женщина в шубе в 1994 году. Тогда он наследил на месте преступления, благодаря чему его в итоге и удалось найти. В СМИ даже вышла заметка, что в Москве орудует маньяк, но нельзя было допустить паники, чтобы не спугнуть преступника.
В ходе расследования сразу после первого убийства по характеру ранений было установлено, что их нанёс серийный убийца. Однако данных о нём было немного: знали лишь то, что он охотится на женщин в шубах, а также была информация о небольшом росте и чёрной одежде.
На поиск ушло немало сил, были привлечены сотрудники милиции из разных отделов. Организовали даже операцию под кодовым названием "Шуба": женщины-оперативники гуляли по Москве в мехах, пытаясь привлечь преступника. Но тогда был пойман лишь обычный хулиган.
Поймали же реального преступника почти случайно. Оперативники, дежурившие в городе, 14 февраля 1994 года заметили у метро человека, подходящего под ориентировку. Парень был одет в чёрную куртку, серо-чёрные брюки и нёс чёрный мешок. Во время слежки сотрудники обнаружили, что Чайка сел на хвост очередной жертве.
Сотрудники милиции через несколько часов задержали его, а Чайка позже во всём признался. Его приговорили к смертной казни, но после наказание было изменено на пожизненное лишение свободы.
На допросе Чайка рассказал, что совершал преступления, чтобы собрать деньги на свадьбу. У убитых он забирал деньги. На них они с невестой купили кольца, арендовали зал в ресторан. За три дня до свадьбы, когда он приехал за добычей для будущего семейного бюджета, его и схватили.
Источник:
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Вот сразу после первого и поняли, что серийный?