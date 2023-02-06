Серийный убийца из СССР с прозвищем "Охотник за шубами"

В ходе расследования сразу после первого убийства по характеру ранений было установлено, что их нанёс серийный убийца. Однако данных о нём было немного: знали лишь то, что он охотится на женщин в шубах, а также была информация о небольшом росте и чёрной одежде.

На поиск ушло немало сил, были привлечены сотрудники милиции из разных отделов. Организовали даже операцию под кодовым названием "Шуба": женщины-оперативники гуляли по Москве в мехах, пытаясь привлечь преступника. Но тогда был пойман лишь обычный хулиган.