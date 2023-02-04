6 советских привычек, над которыми смеялись, а теперь так делает вся Европа

Еще недавно мы вспоминали некоторые советские привычки с легкой иронией и умилением. Листая семейный фотоальбом, могли посмеяться над нелепыми авоськами или ретро-нарядами, которым, казалось, отныне место лишь на черно-белых снимках.
Но все новое — это хорошо забытое старое: цикличная мода сделала очередной виток, и вызывавшие улыбку тренды минувших десятилетий вновь оказались на пике популярности, отлично вписавшись в современную экоповестку.
1. Авоськи
Раньше за покупками ходили не с пакетами, а с хозяйственными сетками из прочных нитей. Появились они, кстати, в Европе: еще в конце 19 века сам Чехов описывал кухарок, спешащих на рынки Ниццы с удобными и компактными сетчатыми мешками. А вот название «авоська» — советское изобретение: в условиях жесткого дефицита приходилось охотиться за товарами первой необходимости, веря в удачу, авось что-то перепадет. Теперь мы знаем, что пластик — зло, и лучше складывать покупки в многоразовые сумки. Этим летом с авоськами из кожи, акрила и замши щеголяют и модели на подиумах, и звезды стритстайла, а стоимость некоторых экземпляров превышает 100 000 RUB. Кроме шуток.
2. Возвратная тара
Правило каждого бережливого жителя СССР (а таковых было большинство): выпил молоко — вымой и сдай бутылку. И никого не смущали автоматы с газировкой, где на всех был один-единственный стеклянный стакан. Сегодня достаточно выбрасывать стекло в специальные мусорные контейнеры, ведь его можно перерабатывать и использовать для производства новой тары и других не менее нужных вещей.
Другое дело, что далеко не все россияне практикуют раздельный сбор мусора, и если в Европе на переработку отправляются 70 % выброшенного стекла, то у нас пока что — всего около 10 %.
В некоторых странах в цену каждой бутылки включена сумма, которую можно вернуть при сдаче: пункты приема есть в торговых центрах, гостиницах, ресторанах и на улицах. В российских магазинах установку фандоматов пока только планируют, пока же проблему решают локально: в кофейнях продают напитки в возвратных стаканах, а особо сознательные граждане носят с собой термокружки.
3. Собственный огород
Ездить на дачу необязательно: хватит и подоконника, где можно высаживать целые грядки с луком, петрушкой, томатами и огурцами. Во-первых, «никакой химии», все свежее и натуральное. А во-вторых (и в-главных), аккуратные горшочки с мятой, базиликом, розмарином и перцами так и просятся в Инстаграм*. Многие фуд-блогеры вслед за находчивыми советскими хозяйками нынче вовсю используют натуральные пищевые красители вроде свекольного или морковного сока.
4. Вещи на заказ
Найти в магазине готовое пальто или платье, сочетающее сразу три важнейших фактора — красивый материал, модный покрой и, главное, подходящее по фигуре — было почти нереально. Посему советские модницы покупали (доставали) ткань и отправлялись в ателье. А сколько костюмов снежинок и зайчиков было сшито ночью за швейной машинкой! Сейчас одежды на прилавках полно, но клиенты — особенно состоятельные и требовательные — готовы переплачивать за индивидуальность и уверенность в том, что все детали безукоризненны. Та же история — с мебелью на заказ, тюнингом автомобилей, дизайном интерьеров. При желании даже косметику и духи можно изготовить в единственном экземпляре.
5. Элементы стиля
Подвернутые брюки — актуальный хит сезона, а ведь в СССР их так носили все велосипедисты (чтобы ткань не зажевало цепью) и многие представители субкультур (чтобы лишний раз выделиться из толпы). Валенки тоже вспомнили, украсили вышивкой и помпонами — и они бодро шагнули из деревни в город, потеснив успевшие всем надоесть угги. Вновь актуальны объемные пальто и мохеровые свитера, каракулевые шапки-пирожки а-ля Брежнев и солнечные очки на пол-лица. Что там пел квартет «Сердца четырех» в песне с говорящим названием «Бабушкин сундук»? В интерьеры вернулись венские стулья, лоскутные одеяла, раритетные игрушки и банки с пуговицами всех цветов радуги.
6. Принципы осознанного потребления
С этими принципами жители Советского Союза были знакомы не понаслышке — можно сказать, учились им с детства. Современные европейцы тоже стараются покупать меньше, заботясь не только о кошельке, но и о планете. Они дарят вторую жизнь старым вещам, запасают продукты впрок (так дешевле), сами варят фруктовые джемы и консервируют овощи. Зачем покупать чистящее средство, если можно смешать соду и уксус? Зачем постоянно ходить в рестораны, если готовка может стать семейной традицией? Зачем примерять 10-ю блузку, если в шкафу их уже пылится три раза по три? В общем, меняется лишь постановка вопросов, а правильные ответы остаются — теми же.
Источник:
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Чудовищны! вдруг смело и откровенно произнёс Иван.
Не пишите больше! попросил пришедший умоляюще.
Обещаю и клянусь!
автор, ну ты понял?)
-В деревне молоко прям из коровы , без пакета !!!!!