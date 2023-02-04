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6 советских привычек, над которыми смеялись, а теперь так делает вся Европа

6 советских привычек, над которыми смеялись, а теперь так делает вся Европа

Автор:
04 февраля 2023 11:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   люди   ностальгия   привычки   факты   фото   
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Еще недавно мы вспоминали некоторые советские привычки с легкой иронией и умилением. Листая семейный фотоальбом, могли посмеяться над нелепыми авоськами или ретро-нарядами, которым, казалось, отныне место лишь на черно-белых снимках.

Но все новое — это хорошо забытое старое: цикличная мода сделала очередной виток, и вызывавшие улыбку тренды минувших десятилетий вновь оказались на пике популярности, отлично вписавшись в современную экоповестку.


1. Авоськи

Раньше за покупками ходили не с пакетами, а с хозяйственными сетками из прочных нитей. Появились они, кстати, в Европе: еще в конце 19 века сам Чехов описывал кухарок, спешащих на рынки Ниццы с удобными и компактными сетчатыми мешками. А вот название «авоська» — советское изобретение: в условиях жесткого дефицита приходилось охотиться за товарами первой необходимости, веря в удачу, авось что-то перепадет. Теперь мы знаем, что пластик — зло, и лучше складывать покупки в многоразовые сумки. Этим летом с авоськами из кожи, акрила и замши щеголяют и модели на подиумах, и звезды стритстайла, а стоимость некоторых экземпляров превышает 100 000 RUB. Кроме шуток.

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2. Возвратная тара

Правило каждого бережливого жителя СССР (а таковых было большинство): выпил молоко — вымой и сдай бутылку. И никого не смущали автоматы с газировкой, где на всех был один-единственный стеклянный стакан. Сегодня достаточно выбрасывать стекло в специальные мусорные контейнеры, ведь его можно перерабатывать и использовать для производства новой тары и других не менее нужных вещей.

Другое дело, что далеко не все россияне практикуют раздельный сбор мусора, и если в Европе на переработку отправляются 70 % выброшенного стекла, то у нас пока что — всего около 10 %.

В некоторых странах в цену каждой бутылки включена сумма, которую можно вернуть при сдаче: пункты приема есть в торговых центрах, гостиницах, ресторанах и на улицах. В российских магазинах установку фандоматов пока только планируют, пока же проблему решают локально: в кофейнях продают напитки в возвратных стаканах, а особо сознательные граждане носят с собой термокружки.


3. Собственный огород

Ездить на дачу необязательно: хватит и подоконника, где можно высаживать целые грядки с луком, петрушкой, томатами и огурцами. Во-первых, «никакой химии», все свежее и натуральное. А во-вторых (и в-главных), аккуратные горшочки с мятой, базиликом, розмарином и перцами так и просятся в Инстаграм*. Многие фуд-блогеры вслед за находчивыми советскими хозяйками нынче вовсю используют натуральные пищевые красители вроде свекольного или морковного сока.

4. Вещи на заказ

Найти в магазине готовое пальто или платье, сочетающее сразу три важнейших фактора — красивый материал, модный покрой и, главное, подходящее по фигуре — было почти нереально. Посему советские модницы покупали (доставали) ткань и отправлялись в ателье. А сколько костюмов снежинок и зайчиков было сшито ночью за швейной машинкой! Сейчас одежды на прилавках полно, но клиенты — особенно состоятельные и требовательные — готовы переплачивать за индивидуальность и уверенность в том, что все детали безукоризненны. Та же история — с мебелью на заказ, тюнингом автомобилей, дизайном интерьеров. При желании даже косметику и духи можно изготовить в единственном экземпляре.

5. Элементы стиля

Подвернутые брюки — актуальный хит сезона, а ведь в СССР их так носили все велосипедисты (чтобы ткань не зажевало цепью) и многие представители субкультур (чтобы лишний раз выделиться из толпы). Валенки тоже вспомнили, украсили вышивкой и помпонами — и они бодро шагнули из деревни в город, потеснив успевшие всем надоесть угги. Вновь актуальны объемные пальто и мохеровые свитера, каракулевые шапки-пирожки а-ля Брежнев и солнечные очки на пол-лица. Что там пел квартет «Сердца четырех» в песне с говорящим названием «Бабушкин сундук»? В интерьеры вернулись венские стулья, лоскутные одеяла, раритетные игрушки и банки с пуговицами всех цветов радуги.

6. Принципы осознанного потребления

С этими принципами жители Советского Союза были знакомы не понаслышке — можно сказать, учились им с детства. Современные европейцы тоже стараются покупать меньше, заботясь не только о кошельке, но и о планете. Они дарят вторую жизнь старым вещам, запасают продукты впрок (так дешевле), сами варят фруктовые джемы и консервируют овощи. Зачем покупать чистящее средство, если можно смешать соду и уксус? Зачем постоянно ходить в рестораны, если готовка может стать семейной традицией? Зачем примерять 10-ю блузку, если в шкафу их уже пылится три раза по три? В общем, меняется лишь постановка вопросов, а правильные ответы остаются — теми же.

* Запрещены в РФ

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Метки: СССР   люди   ностальгия   привычки   факты   фото   
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8  комментариев
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1k
Kristine Broka 6 минут назад
Я долго не могла понять того, почему в России в 90-х в припадочном самоистязании угорали с того, что на Западе босоножки с носками не носят? Это было просто дико слышать и видеть. Откуда этот тупейший фейк выдумали и активно втюхивали российскому обывателю - совершенно непонятно.
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12k
Kostick 43 минуты назад
Хороши ваши стихи, скажите сами?
Чудовищны! вдруг смело и откровенно произнёс Иван.
Не пишите больше! попросил пришедший умоляюще.
Обещаю и клянусь!
автор, ну ты понял?)
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3k
Старичок Час назад
милленеалы открывают историю, так вроде.
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6k
Дмитрий Час назад
Х...ня какая то.
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73
Мандалай Иванович Час назад
Перед тем, как это стало советскими привычками, это было давно нормой много где...
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20k
иванов дмитрий Час назад
ставлю минус с чистым сердцем.
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