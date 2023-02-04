6 советских привычек, над которыми смеялись, а теперь так делает вся Европа

2. Возвратная тара

Правило каждого бережливого жителя СССР (а таковых было большинство): выпил молоко — вымой и сдай бутылку. И никого не смущали автоматы с газировкой, где на всех был один-единственный стеклянный стакан. Сегодня достаточно выбрасывать стекло в специальные мусорные контейнеры, ведь его можно перерабатывать и использовать для производства новой тары и других не менее нужных вещей.

Другое дело, что далеко не все россияне практикуют раздельный сбор мусора, и если в Европе на переработку отправляются 70 % выброшенного стекла, то у нас пока что — всего около 10 %.

В некоторых странах в цену каждой бутылки включена сумма, которую можно вернуть при сдаче: пункты приема есть в торговых центрах, гостиницах, ресторанах и на улицах. В российских магазинах установку фандоматов пока только планируют, пока же проблему решают локально: в кофейнях продают напитки в возвратных стаканах, а особо сознательные граждане носят с собой термокружки.

3. Собственный огород

Ездить на дачу необязательно: хватит и подоконника, где можно высаживать целые грядки с луком, петрушкой, томатами и огурцами. Во-первых, «никакой химии», все свежее и натуральное. А во-вторых (и в-главных), аккуратные горшочки с мятой, базиликом, розмарином и перцами так и просятся в Инстаграм*. Многие фуд-блогеры вслед за находчивыми советскими хозяйками нынче вовсю используют натуральные пищевые красители вроде свекольного или морковного сока.