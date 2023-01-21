Как советский журнал "Юный натуралист" менял свой формат

Но что-то в этих экспериментах с форматом пошло не так, и тематический журнал, "разбухший" от разнородной информации, утратил свою специфику, что неминуемо сказалось на его популярности. Поэтому к концу 30-х гг. "Юный натуралист" сделал попытку вернуться к природоведческой тематике, в которой сбалансированно могли бы сочетать беллетристика, научно-популярные и юннатские публикации.

Журнал стал хорошо иллюстрированным и довольно интересным, хотя на фоне рассказов о путешествиях, явлениях природы и достижениях ученых, рассказы о работе юннатских кружков несколько терялись и уже не задавали общий тон специфике издания.