Как советский журнал "Юный натуралист" менял свой формат

Несмотря на то, что формат подписки на различные газеты и журналы жив и в настоящее время, уже давно никто не вынимает из своих почтовых ящиков такое большое количество периодики, как это было в советское время.
Каждый член семьи, в зависимости от своих предпочтений, имел возможность выписывать тематические издания, и дети всех возрастов не были исключением из этих правил. У каждого из известных детских изданий - "Мурзилка", "Веселые картинки", "Пионер", "Костер", "Юный техник" и т.д., была своя интересная история существования, но, пожалуй, именно "Юный натуралист" отличался частой сменой форматов и неожиданными поворотами в своей судьбе.
Детям, рожденным в 60-80-е годы, журнал "Юный натуралист" достался уже в том виде, которому предшествовали долгие искания. Познавательные рассказы, красочные иллюстрации, занимательные конкурсы, тщательно отобранные и проверенные читательскими симпатиями рубрики - так было далеко не всегда.
Своему рождению журнал обязан, конечно же, популяризации юннатского движения, возникшего еще в 1918 году. Когда по всей стране стали массово и в огромном количестве возникать юннатские кружки, стало понятно, что аудитории, увлеченной вопросами биологии и развития сельского хозяйства, необходимо свое печатное издание.
Сегодня принято считать, что "Юный натуралист" появился в 1928 году, но на самом деле, он задолго до этого времени выходил в качестве приложения к журналу "Знание - сила", и лишь в конце 20-х превратился в самостоятельное издание. С 1928 по первое полугодие 1941 года "Юный натуралист" выходил на регулярной основе. С началом войны его издание было остановлено и возобновилось лишь спустя 15 лет - в 1956 году.
Первые несколько лет журнал представлял собой довольно скучное издание, рассчитанное на ограниченный круг читателей - юннатов. Его публикации больше напоминали инструкции по узкоспециализированной тематике, которые предназначались для школьников с уже сформировавшимся интересом к биологии.
Начиная с середины 30-х редакция "Юного натуралиста" начала творческие эксперименты по изменению формата своего издания. Журнал увеличился в объеме, появились первые скромные заметки о заграничных достижениях в области биологии, стали публиковаться интервью с различными учеными, сформировались новые рубрики и даже была предпринята попытка печатать художественные произведения.
Но что-то в этих экспериментах с форматом пошло не так, и тематический журнал, "разбухший" от разнородной информации, утратил свою специфику, что неминуемо сказалось на его популярности. Поэтому к концу 30-х гг. "Юный натуралист" сделал попытку вернуться к природоведческой тематике, в которой сбалансированно могли бы сочетать беллетристика, научно-популярные и юннатские публикации.
Журнал стал хорошо иллюстрированным и довольно интересным, хотя на фоне рассказов о путешествиях, явлениях природы и достижениях ученых, рассказы о работе юннатских кружков несколько терялись и уже не задавали общий тон специфике издания.
Во второй половине 50-х гг., когда "Юный натуралист" возобновил свою работу, формат публикаций некоторое время оставался прежним, хотя уже чувствовался некоторый перевес в сторону занимательности материала. И в 60-е годы случился очередной пересмотр характера издания с постановкой несколько иных целей.
Редакция журнала пришла к выводу, что для ребенка эпохи НТР (научно-техническая революция) уже не актуальны задачи самостоятельного выращивания кроликов или улучшения урожая картофеля на школьном участке. Гораздо важнее научить его бережно относиться к природе и ее богатствам; в интересной форме дать ему разносторонние знания по биологии; расширить его кругозор, способствуя формированию разносторонней личности.
И нужно сказать, что этот очередной эксперимент с форматом журнала оказался удачным. На обложке "Юного натуралиста" появилась строчка "научно-популярный журнал", и она полностью соответствовала содержимому издания.
В публикациях хорошо сочеталась занимательность с научностью; иллюстрации были красочными и интересными; новые рубрики рассматривали вопросы самого разного плана, не всегда имевшего отношения к природоведческому направлению; а юных поэтов и писателей появилась возможность дебютировать со своими произведениями на страницах этого журнала.
"Юный натуралист" №5 1965 год
В 70-е годы "Юный натуралист" становится массовым изданием, тираж которого зашкаливает за 3 млн. экземпляров, и его формат позволяет превратиться в настоящее издание для семейного чтения. Что характерно - этот знаменитый журнал с честью пережил непростые времена, последовавшие за развалом страны, и продолжает издаваться и по сей день.
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