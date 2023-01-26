Зачем США подняли подлодку СССР с глубины 5 км?

К-129 отправилась с Камчатки 24 февраля и 12 суток должна была находиться в водах Тихого океана, двигаясь сначала на юг, а затем на восток.

26 февраля разведка США засекла короткий сигнал, но не сумела его идентифицировать.

Советское командование забеспокоилось, когда К-129 не вышла на плановый сеанс связи 7 марта. Руководство флота вспоминало, что их вызвали на совещание прямо с праздников, на которых поздравляли их супруг с Женским днем.

Сначала по тревоге подняли авиацию. Поиски 10 и 11 марта успехов не дали.

Тогда в зону предполагаемой аварии выдвинулись три десятка судов. Но и они ничего не нашли.

Взрывы на глубине

Официальных заявлений СССР не сделал, предпочитая скрывать свою проблему.