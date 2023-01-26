Зачем США подняли подлодку СССР с глубины 5 км?

В 1968 году на связь не вышла советская подлодка К-129. Операция по ее обнаружению силами ВВС и ВМФ СССР не дала результатов. Зато американцы сумели ее обнаружить летом того же года. И предприняли дорогостоящую операцию по подъему судна.
Зачем США понадобилась К-129?
Как и с какой целью поднимали советскую субмарину?
Не вышла на связь
В те годы советские и американские подлодки нередко выходили на дежурства в непосредственной близости от территориальных вод своих предполагаемых противников.
К-129 отправилась с Камчатки 24 февраля и 12 суток должна была находиться в водах Тихого океана, двигаясь сначала на юг, а затем на восток.
26 февраля разведка США засекла короткий сигнал, но не сумела его идентифицировать.
Советское командование забеспокоилось, когда К-129 не вышла на плановый сеанс связи 7 марта. Руководство флота вспоминало, что их вызвали на совещание прямо с праздников, на которых поздравляли их супруг с Женским днем.
Сначала по тревоге подняли авиацию. Поиски 10 и 11 марта успехов не дали.
Тогда в зону предполагаемой аварии выдвинулись три десятка судов. Но и они ничего не нашли.
Взрывы на глубине
Официальных заявлений СССР не сделал, предпочитая скрывать свою проблему.
Но такая активность советских кораблей и авиации в одном районе не могла пройти мимо внимания американских военных.
Наблюдение было усилено и США 11 марта зафиксировали серию аудиосигналов, расшифрованных как взрывы ракет на большой глубине.
Это еще больше обеспокоило Америку. Тем более, что там знали о маршруте К-129, а на лодке было ядерное оружие.
Бархатный кулак
США организовали секретную операцию под названием Бархатный кулак в тот район, где были зафиксированы звуки взрывов.
Американская субмарина Халибат нашла останки К-129 на глубине 5 км.
Этим объяснялся провал советской миссии по обнаружению лодки. Ее искали на 500-600 метров — настолько был рассчитан предел ее погружения.
В 1974 году американцы делают попытку поднять лодку. Для этого в большом секрете была изготовлена уникальная конструкция судна и захватного устройства.
Даже производители не знали, зачем она нужна.
После двух тренировочных заходов при помощи конструкции удалось захватить корпус К-129.
Но по данным ВМФ США в этот момент лодка развалилась на части. Захват поднял только нос судна.
Операция была дорогостоящей и сложной. По данным фотографий, сделанных с субмарины Халибат, часть ракетных отсеков К-129 оставались закрытыми. Это вызывало интерес и надежду: поднять советские ракеты и корпус лодки, изучить их, перенять секреты.
Второй причиной было возможное желание понять причину гибели субмарины. Ведь в тот период таких аварий подряд случилось несколько.
Рассматривались версии столкновения с наземным или подводным судном, случайного проваливания на слишком большую глубину, внутренние аварии на лодке.
Рассекреченные к 2009 году данные позволяют предполагать, что столкновений не было. Катастрофа произошла внутри. Лодка в аварийном состоянии оказалось на критичной для себя глубине. И затонула уже частично заполненная водой. Отчего произошли взрывы 11 марта, так и осталось тайной.
Советские секреты
Операция по подъему К-129 стала возможной для американцев потому, что СССР официально не заявил о гибели своей лодки. Если бы советские власти сделали это, то по международному праву место считалось бы захоронением. Все действия могли быть возможны только с разрешения СССР.
Но в условиях отсутствия заявлений бесхозную субмарину мог исследовать кто угодно.
Шесть тел, обнаруженных в носовой части, американцы захоронили в море по традициям флота.
Источник:
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То есть глубже утонуть ей было нельзя?