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Зачем США подняли подлодку СССР с глубины 5 км?

Зачем США подняли подлодку СССР с глубины 5 км?

Автор:
26 января 2023 10:50
Сообщество : Исторические факты
Метки: СССР   США   подлодка   советская подлодка К-129.   факты   фото   
1992
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В 1968 году на связь не вышла советская подлодка К-129. Операция по ее обнаружению силами ВВС и ВМФ СССР не дала результатов. Зато американцы сумели ее обнаружить летом того же года. И предприняли дорогостоящую операцию по подъему судна.

Зачем США понадобилась К-129?

Как и с какой целью поднимали советскую субмарину?


Не вышла на связь

В те годы советские и американские подлодки нередко выходили на дежурства в непосредственной близости от территориальных вод своих предполагаемых противников.

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К-129 отправилась с Камчатки 24 февраля и 12 суток должна была находиться в водах Тихого океана, двигаясь сначала на юг, а затем на восток.

26 февраля разведка США засекла короткий сигнал, но не сумела его идентифицировать.

Советское командование забеспокоилось, когда К-129 не вышла на плановый сеанс связи 7 марта. Руководство флота вспоминало, что их вызвали на совещание прямо с праздников, на которых поздравляли их супруг с Женским днем.

Сначала по тревоге подняли авиацию. Поиски 10 и 11 марта успехов не дали.

Тогда в зону предполагаемой аварии выдвинулись три десятка судов. Но и они ничего не нашли.


Взрывы на глубине

Официальных заявлений СССР не сделал, предпочитая скрывать свою проблему.

Но такая активность советских кораблей и авиации в одном районе не могла пройти мимо внимания американских военных.

Наблюдение было усилено и США 11 марта зафиксировали серию аудиосигналов, расшифрованных как взрывы ракет на большой глубине.

Это еще больше обеспокоило Америку. Тем более, что там знали о маршруте К-129, а на лодке было ядерное оружие.


Бархатный кулак

США организовали секретную операцию под названием Бархатный кулак в тот район, где были зафиксированы звуки взрывов.

Американская субмарина Халибат нашла останки К-129 на глубине 5 км.

Этим объяснялся провал советской миссии по обнаружению лодки. Ее искали на 500-600 метров — настолько был рассчитан предел ее погружения.

В 1974 году американцы делают попытку поднять лодку. Для этого в большом секрете была изготовлена уникальная конструкция судна и захватного устройства.

Даже производители не знали, зачем она нужна.

После двух тренировочных заходов при помощи конструкции удалось захватить корпус К-129.

Но по данным ВМФ США в этот момент лодка развалилась на части. Захват поднял только нос судна.

Операция была дорогостоящей и сложной. По данным фотографий, сделанных с субмарины Халибат, часть ракетных отсеков К-129 оставались закрытыми. Это вызывало интерес и надежду: поднять советские ракеты и корпус лодки, изучить их, перенять секреты.

Второй причиной было возможное желание понять причину гибели субмарины. Ведь в тот период таких аварий подряд случилось несколько.

Рассматривались версии столкновения с наземным или подводным судном, случайного проваливания на слишком большую глубину, внутренние аварии на лодке.

Рассекреченные к 2009 году данные позволяют предполагать, что столкновений не было. Катастрофа произошла внутри. Лодка в аварийном состоянии оказалось на критичной для себя глубине. И затонула уже частично заполненная водой. Отчего произошли взрывы 11 марта, так и осталось тайной.


Советские секреты

Операция по подъему К-129 стала возможной для американцев потому, что СССР официально не заявил о гибели своей лодки. Если бы советские власти сделали это, то по международному праву место считалось бы захоронением. Все действия могли быть возможны только с разрешения СССР.

Но в условиях отсутствия заявлений бесхозную субмарину мог исследовать кто угодно.

Шесть тел, обнаруженных в носовой части, американцы захоронили в море по традициям флота.

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Метки: СССР   США   подлодка   советская подлодка К-129.   факты   фото   
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59k
Morder Час назад
перевожу на Русский язык... лодку подняли там были секреты..
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1k
Лимонадный Джо 19 минут назад
Много было статей на эту тему. И что Говард Хьюз строил этот уникальный корабль. И как опускали конструкт для захвата лодки. И как из-за поломки одного из захватов лодка сломалась и из неё выскользнули ядерные ракеты. В данной статье просто приведен поверхностный просмотр. Для чего?
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51
Игорь Полчаса назад
как читал, советская ПЛ затонула после подводного столкновения с ПЛ США. Амер нашему рубкой в корпус въехал примерно посередине.
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201
Хухрмухр Полчаса назад
Этим объяснялся провал советской миссии по обнаружению лодки. Ее искали на 500-600 метров настолько был рассчитан предел ее погружения.
----------------
То есть глубже утонуть ей было нельзя?
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Terracotka

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