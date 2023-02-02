Трест по передвижке зданий: как в советские времена двигали дома

Как правило, необходимость в таких перемещениях вызывалась не просто ростом и развитием городов, но и сменой их архитектурного облика. Так, например, Москва еще в 30-е годы взяла отчетливый курс на реконструкцию, которая должна была придать столице европейский вид.

Большинство проектов того времени предусматривали снос сооружений, которые мешали возведению новых высотных зданий, прокладке магистралей и сооружению мостов. Но проблема заключалась в том, что многие из этих старых построек имели историко-культурную ценность, как это было с особняком XVIII века на Космодамианской ( в советские времена - им. Максима Горького) набережной.