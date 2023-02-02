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Трест по передвижке зданий: как в советские времена двигали дома

Трест по передвижке зданий: как в советские времена двигали дома

Автор:
02 февраля 2023 10:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   здание   интересно   как двигали дома   факты   фото   
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Даже при самой основательной и вдумчивой планировке строительства городских зданий нельзя быть застрахованным от того, что в будущем не возникнет необходимость эти постройки убрать совсем или хотя бы переместить на новое место.

В городских масштабах это звучит фантастично: иногда и в условиях квартиры бывает непросто передвинуть мебель с места на место, а тут речь идет о целых зданиях! Но самый первый успешный опыт по перемещению целого кирпичного особняка и размещению его на новом фундаменте был осуществлен в Москве еще в конце XIX столетия - этот дом и по сей день стоит на одной из столичных улиц, правда, находится он уже далеко не в лучшем виде.

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Как правило, необходимость в таких перемещениях вызывалась не просто ростом и развитием городов, но и сменой их архитектурного облика. Так, например, Москва еще в 30-е годы взяла отчетливый курс на реконструкцию, которая должна была придать столице европейский вид.

Большинство проектов того времени предусматривали снос сооружений, которые мешали возведению новых высотных зданий, прокладке магистралей и сооружению мостов. Но проблема заключалась в том, что многие из этих старых построек имели историко-культурную ценность, как это было с особняком XVIII века на Космодамианской ( в советские времена - им. Максима Горького) набережной.

К счастью, в Главгорстрое нашлись люди, осознающие чудовищность такого решения, и сумевшие доказать возможность сохранения этого памятника архитектуры. Тем более, что опыт перемещения построек в столице уже имелся: опыт XIX века пригодился и в середине 30-х, когда для подобных инженерных задач был создан целый Трест по передвижке и разборке зданий.

Специалисты треста благополучно передвинули здание Моссовета (сегодня - это столичная мэрия), старую офтальмологическую больницу и ряд жилых домов. Причем, в исторические хроники города вошел случай, когда тяжелейшую постройку (около 23 000 т) передвинули вглубь улицы всего лишь за одну ночь, даже не предупредив об этом жильцов.

Эта история обросла легендами, одна из которых гласит, что утром, уже проснувшись на новом месте, ребенок в одной из квартир перемещенного дома обнаружил, что недостроенная им пирамидка из кубиков цела и невредима - так плавно и незаметно совершилась смена местоположения.

Для перемещения построек использовались выгнутые по окружностям рельсы и ходовые конструкции, на которые опирались передвигаемые здания. Процессу способствовали стальные катки и мощнейшие электрические домкраты. Но, несмотря на всю масштабность такого мероприятия, в течение всего процесса перемещения в жилых домах продолжали работать водопровод, канализация, электричество и телефон.

Эти же, уже хорошо отработанные технологии, использовались и в конце 70-х - начале 80-х гг., когда в столице возникла необходимость передвинуть конторский дом книгоиздателя И. Сытина (к сожалению, часть постройки сильно пострадала при переезде) и здание художественного театра им. Чехова.

Ну а потом наступила Перестройка, и уже не здания, а сама страна оказалась на грани разрушения, и подобные дорогостоящие проекты оказались казне не по карману...

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Метки: СССР   здание   интересно   как двигали дома   факты   фото   
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