Забавный советский сувенир: брелок-книжка

Давайте вспомним про очень популярные в одно время брелоки-книжечки, которые лежали практически в любом киоске “Союзпечати”.
Порой приятно встретить какую-нибудь безделушку из прошлого, которая может окунуть вас в приятные воспоминания. Одной из таких забавных безделиц можно считать миниатюрные брелоки-книжечки с металлическим переплетом. Самое интересное, что в переплете действительно была книжеца-гармошка с серией фотографий. Поскольку Советский Союз был огромным, а подобные сувениры продавались практически в любом киоске “Союзпечати”, то и тематика вложений была разной. В основном это фотографии с достопримечательностями и видами разных городов: Москва, Ленинград, Орел, Сочи, Новгород, Ташкент, Волгоград и многих других. Обычно на гармошке помещалось 10-15 снимков с коротким пояснением или списком названий достопримечательностей.
Помимо сувениров с городами встречались книжечки, где были подборки с советскими автомобилями, летчиками-космонавтами СССР, известными писателями, фотографиями собак, списками дорожных знаков, видов ВДНХ. Порой подборки выходили в нескольких частях.
Кроме того существовали и местные выпуски. Так мне попался брелок-книжечка с иллюстрациями поэмы Шота Руставели “Витязь в тигровой шкуре”. Что касается прямого назначения, то пользоваться брелоком было неудобно. Острые жестяные уголки переплета с легкостью могли порвать карман, а язычок застежки вечно норовил оторваться или за что-то зацепиться.
Стоили такие сувениры в СССР от 65 копеек до рубля. В наше время их продают от 200 до 1000 рублей в зависимости от состояния.
Источник:
- А why бы и not? Американский город с очень странным названием из трёх букв
- "Блошки" - настольная игра из советского детства
- Как советский журнал "Юный натуралист" менял свой формат
- Все "народные" названия бочонков в Лото
- Редкие фотографии советской аудиотехники
Потом в конце 80х "глухонемые" носили по поездам такие брелоки, но картинки были или религиозные или как сейчас говорят для взрослых