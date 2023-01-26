FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6032 поста • 2592 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Забавный советский сувенир: брелок-книжка

Забавный советский сувенир: брелок-книжка

Автор:
26 января 2023 10:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   брелок-книжка   забавно   советский сувенир   факты   фото   
944
4

Давайте вспомним про очень популярные в одно время брелоки-книжечки, которые лежали практически в любом киоске “Союзпечати”.

Порой приятно встретить какую-нибудь безделушку из прошлого, которая может окунуть вас в приятные воспоминания. Одной из таких забавных безделиц можно считать миниатюрные брелоки-книжечки с металлическим переплетом. Самое интересное, что в переплете действительно была книжеца-гармошка с серией фотографий. Поскольку Советский Союз был огромным, а подобные сувениры продавались практически в любом киоске “Союзпечати”, то и тематика вложений была разной. В основном это фотографии с достопримечательностями и видами разных городов: Москва, Ленинград, Орел, Сочи, Новгород, Ташкент, Волгоград и многих других. Обычно на гармошке помещалось 10-15 снимков с коротким пояснением или списком названий достопримечательностей.

×
×

Помимо сувениров с городами встречались книжечки, где были подборки с советскими автомобилями, летчиками-космонавтами СССР, известными писателями, фотографиями собак, списками дорожных знаков, видов ВДНХ. Порой подборки выходили в нескольких частях.

Кроме того существовали и местные выпуски. Так мне попался брелок-книжечка с иллюстрациями поэмы Шота Руставели “Витязь в тигровой шкуре”. Что касается прямого назначения, то пользоваться брелоком было неудобно. Острые жестяные уголки переплета с легкостью могли порвать карман, а язычок застежки вечно норовил оторваться или за что-то зацепиться.

Стоили такие сувениры в СССР от 65 копеек до рубля. В наше время их продают от 200 до 1000 рублей в зависимости от состояния.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: СССР   брелок-книжка   забавно   советский сувенир   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Андрей А 2 часа назад
Помню, помню))) Были такие у меня в школьные годы.
Потом в конце 80х "глухонемые" носили по поездам такие брелоки, но картинки были или религиозные или как сейчас говорят для взрослых
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
4k
Enigma Kuutar 13 минут назад
У меня с "нупогоди" был :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Nigilist 52 минуты назад
У меня такой был

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Том Сойер Час назад
А я их даже когда-то собирал.... Именно тех - советских, с достопримечательностями, космонавтами и т.д. Жаль, потерялись где-то при очередном переезде.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Sanar Час назад
Был такой с Советскими космонавтами отец с Казахстана привозил, где то у родителей в моей коробке детской лежит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

295767



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Берегите колени: чем опасны кроссовки Kangoo Jumps
Берегите колени: чем опасны кроссовки Kangoo Jumps
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 января
Набирающие популярность в сообществах
В эпизоде — а вы заметили этих звезд в знаменитых фильмах?
В эпизоде — а вы заметили этих звезд в знаменитых фильмах?
8 устаревших предметов интерьера из квартир СССР, которые сейчас выглядят странно
8 устаревших предметов интерьера из квартир СССР, которые сейчас выглядят странно
Переводы денег по телефону стали проще
Переводы денег по телефону стали проще
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И так каждый раз

Популярные теги
#фото#интересно#история#аварии#знаменитости#автомир#Приколы#позитив#соцсети#шоу бизнес
#Юмор#факты#интересное#забавно#картинки#подборка#Жизнь#своими руками#СССР#улыбнуло
#Прикол#животные#дтп#автомобили#авто аварии#кино#в мире#сделай сам#Фотографии#удивительно
Переводы денег по телефону стали проще Переводы денег по телефону стали проще Редкие фотографии советской аудиотехники Редкие фотографии советской аудиотехники "Блошки" - настольная игра из советского детства "Блошки" - настольная игра из советского детства Как советский журнал "Юный натуралист" менял свой формат Как советский журнал "Юный натуралист" менял свой формат А why бы и not? Американский город с очень странным названием из трёх букв А why бы и not? Американский город с очень странным названием из трёх букв "С приветом" - немецкие открытки с ёжиками, которых очень любили в СССР "С приветом" - немецкие открытки с ёжиками, которых очень любили в СССР

На что жалуетесь?

Вернуться