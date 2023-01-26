Забавный советский сувенир: брелок-книжка

Порой приятно встретить какую-нибудь безделушку из прошлого, которая может окунуть вас в приятные воспоминания. Одной из таких забавных безделиц можно считать миниатюрные брелоки-книжечки с металлическим переплетом. Самое интересное, что в переплете действительно была книжеца-гармошка с серией фотографий. Поскольку Советский Союз был огромным, а подобные сувениры продавались практически в любом киоске “Союзпечати”, то и тематика вложений была разной. В основном это фотографии с достопримечательностями и видами разных городов: Москва, Ленинград, Орел, Сочи, Новгород, Ташкент, Волгоград и многих других. Обычно на гармошке помещалось 10-15 снимков с коротким пояснением или списком названий достопримечательностей.