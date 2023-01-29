Суровые сельские автобусы из СССР

В отличие от своих городских и пригородных собратьев, они отличались повышенной проходимостью по грунтовым дорогам, которые в дождь и межсезонье превращались в месиво из грязи, для сообщения между селами и совхозами.

В то же время уровень комфорта для пассажиров в таких "скотовозках", созданных на базе грузовых шасси, был минимален и не особо отличался от кузова грузовика.

На таких автобусах возили доярок в коровники, колхозников в поле, селян в соседнюю деревню, а иногда и городских "на картошку". Часто эти автобусы были ведомственными и относились к какому-либо предприятию или совхозу, но они также использовались как рейсовые.

По сравнению с такими сельскими автобусами городские Луноходы ЛиАЗ-677 со звуком звенящих бутылок казались просто верхом комфорта.

1. КаВЗ-685 (1971-1993)