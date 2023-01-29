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Суровые сельские автобусы из СССР

Суровые сельские автобусы из СССР

Автор:
29 января 2023 10:27
Сообщество : Автомир
Метки: СССР   авто   автобус   интересно   транспорт   фото   
485
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В СССР для работы в условиях бездорожья и распутицы сельской местности, а в советские годы не так много дорог в провинции имели асфальтовое покрытие, создавались специальные автобусы.

В отличие от своих городских и пригородных собратьев, они отличались повышенной проходимостью по грунтовым дорогам, которые в дождь и межсезонье превращались в месиво из грязи, для сообщения между селами и совхозами.

В то же время уровень комфорта для пассажиров в таких "скотовозках", созданных на базе грузовых шасси, был минимален и не особо отличался от кузова грузовика.

На таких автобусах возили доярок в коровники, колхозников в поле, селян в соседнюю деревню, а иногда и городских "на картошку". Часто эти автобусы были ведомственными и относились к какому-либо предприятию или совхозу, но они также использовались как рейсовые.

По сравнению с такими сельскими автобусами городские Луноходы ЛиАЗ-677 со звуком звенящих бутылок казались просто верхом комфорта.


1. КаВЗ-685 (1971-1993)

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Автобус от Курганского автозавода с передней капотной частью от грузовика ГАЗ-53 имел 21 пассажирское место и стал одним из главных тружеников села позднего СССР. В отличие от ПАЗиков он не имел автоматически открываемой пассажирской двери, а потолок был низким. По капотом прятался прожорливый двигатель ЗМЗ в 115-120 л.с., но при плановой экономике это мало кого волновало. Внешний вид автобуса был архаичен даже для 70-х годов.

Очень часто этот автобус был ведомственным и использовался нефтедобывающими, угольными компаниями и т.п. для развоза вахтовиков.

От шасси грузовика ему достались трясучесть и прыгучесть, а зимой печка грела слабовато в задней части, хотя и лучше, чем в других автобусах из данной статьи. Высота от земли до нижней ступени - 50 см.


2. ПАЗ-672 (1967-1989)

Автобус выпускался Павловским заводом под Нижним Новгородом и предназначался для пригородных маршрутов с небольшим пассажиропотоком. Существовала полноприводная версия ПАЗ-3201 для бездорожья.

На автобус ставили движок ЗМЗ мощностью 115 л.с. Ходовую часть позаимствовали от грузовиков ГАЗ-52 и ГАЗ-53. Машина была жесткой, при езде в ней всегда трясло, а из больших щелей в ширмовых дверях зимой дуло. Пассажиры, сидевшие на заднем диване, подлетали до потолка даже на небольших кочках, за что автобус нередко звали Попрыгунчиком. От верхних окон летом салон автобус сильно нагревался, становясь больше похожим на парник.

Расстояние от земли до нижней подножки пассажирской двери было 45 см, что вызывало затруднения у пожилых людей.

Всего вместе с модификациями было выпущено около 290 тыс. машин. Существовали варианты с задней дверью и без нее, но с доп. пассажирскими местами.


3. Кубань Г1 (1967-1993)

Допотопный автобус, который называли не иначе как "бурбухайка", выпускался Краснодарским механическим заводом на шасси грузовика ГАЗ-52, а позднее ГАЗ-53. Его без труда можно узнать по выпирающему "передку".

Чаще его использовали для нужд минкульта в отдаленных деревнях для агитации, как передвижную автолавку, библиотеку, музей и т.п., но было и много пассажирских версий на 21 место.

Двигатель располагался рядом с водителем и имел мощность от 75 до 120 л.с. в зависимости от модификации. Машина была неприхотливой и ремонтопригодной, но уж очень дубовой на ходу, козлила на переднюю часть и имела плохое отопление салона.

Залезть в нее было непросто - помимо скошенного колесной аркой узкого входа нижняя ступень находилась на высоте около 50 см от земли.

В 90-е годы их иногда использовали как городские маршрутки, а сейчас большинство машин уже списаны.

Всего было выпущено более 112 тыс. экземпляров.


4. ПАЗ-3205 (1989- н.вр.)

Этот автобус с автопарком более 125 тыс. машин с учетом модификаций до сих пор является самым эксплуатируемым в России, хотя изначально разрабатывался для работы в колхозах. Он пришел на замену ПАЗ-672, и в региональных городах как Архангельск, Белгород, Кемерово, Якутск и др. ПАЗики на 23 сидячих места по-прежнему заменяют большие автобусы и маршрутки.

Для того чтобы в него зайти, придется подняться на 3 ступени (высота нижней над землей - 40 см), а зимой в задней части салона всегда холодно. Во время движения сильно трясет.

По части эксплуатации автобус имеет слабые тормоза, а также проблемы с газовым и электрооборудованием, из-за которых довольно часто происходят возгорания.

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Метки: СССР   авто   автобус   интересно   транспорт   фото   
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4  комментария
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63k
doker 15 минут назад
Что мне нравилось в ПАЗиках в детстве - панорамные окна наверху с цветными стёклами.
Родители отправили в деревню... Сидишь, смотришь вверх - картинка фантастическая.

Ндаа... Сейчас этого не ощутить ( в 73 м отец купил ч/б телевизор).
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5k
magic32 9 минут назад
ПАЗ-672 был отличный автобус
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10k
Ф Ив 37 минут назад
Вот такая ирония судьбы: автобусы разрабатываемые как сельские в некоторых крупных городах стали основой парка общественного транспорта.
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3k
kca-opa 44 минуты назад
КАВЗ с мордой ГАЗ-53 не видел ни разу, ездил только на КАВЗ с мордой Г
АЗ-51
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