9 странных "несъедобных" вещей, которые в СССР ели все дети

Это сейчас дети проводят время в своей комнате, уткнувшись в гаджеты и пытаются быть веганами, едят салат из авокадо и пьют только безлактозное молоко.

Советское же детство в основном проходило на улице за играми с друзьями и разнообразными экспериментами, которые не всегда были полезны для здоровья и пищеварения.

Помимо баловства с селитрой и бросания аэрозолей в костер советские дети развлекали себя поеданием или жеванием различных вещей, которые попадали под руку и считаются несъедобными. Такие дары природы или ближайшей стройки составляли важную часть рациона любого советского ребенка.

К счастью, серьезных отравлений после таких экспериментов обычно не было. Могло разве что прихватить живот.

1. Гудрон