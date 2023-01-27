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9 странных "несъедобных" вещей, которые в СССР ели все дети

9 странных "несъедобных" вещей, которые в СССР ели все дети

Автор:
27 января 2023 09:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Еда   СССР   Что ели   дети   интересно   ностальгия   фото   
815
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Что ели советские дети тайком от родителей?

Это сейчас дети проводят время в своей комнате, уткнувшись в гаджеты и пытаются быть веганами, едят салат из авокадо и пьют только безлактозное молоко.

Советское же детство в основном проходило на улице за играми с друзьями и разнообразными экспериментами, которые не всегда были полезны для здоровья и пищеварения.

Помимо баловства с селитрой и бросания аэрозолей в костер советские дети развлекали себя поеданием или жеванием различных вещей, которые попадали под руку и считаются несъедобными. Такие дары природы или ближайшей стройки составляли важную часть рациона любого советского ребенка.

К счастью, серьезных отравлений после таких экспериментов обычно не было. Могло разве что прихватить живот.


1. Гудрон

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Если рядом была стройка, то этот материал черного цвета, производимый из нефти, отлично заменял советским детям дорогую жвачку. Почти бесквкусную массу с нефтяным привкусом можно было жевать очень долго. Ребята рассказывали друг другу легенду, что он даже очищает зубы.


2. Грифель карандаша

Обычный карандаш разламывали на 2 части и извлекали графитовый стержень, который интересно похрустывал на зубах, а язык от него становился серого цвета. Главное было не съесть химический карандаш, от которого изо рта могла пойти пена.


3. Рябина

Ее красные плоды были очень кислыми и вяжущими на вкус, но ходила легенда, что после первых морозов они становятся вкуснее. Но мало кто из детей был готов ждать так долго.


4. Тутовник (шелковица)

Этот плод не то, чтобы несъедобный, но из взрослых его мало кто ел из-за сладко-приторного вкуса. А вот дети с удовольствием собирали и ели черные и белые плоды, на вид похожие на ежевику.


5. Муравьиная кислота

Для ее получения нужно было найти прутик, облизать ее и засунуть в большой муравейник. Муравьи начинали бороться с ней и обрабатывали кислотой. Потом кислую палочку можно было облизывать.


6. Сосульки и снег

Навряд ли найдется хоть один ребенок, который не пробовал эти традиционные зимние лакомства. Сосулька заменяла многим детям мороженое, а вдобавок еще и хрустела во рту.


7. Мел

Мел, которым писали на школьной доске, тоже многие пробовали, вероятно, восполняя недостаток кальция. Главное, чтобы кусок был сухим.


8. Древесная смола

Ее выделяли многие деревья, но самой вкусной считалась вишня, где смола имела чуть сладковатый привкус. По виду она напоминала мармелад, но прилипала к зубам как ириска.


9. Неспелые плоды

Предупреждения родителей, что от поедания неспелых плодов может заболеть живот, никого не останавливали. Чаще всего срывали и ели кислющие зеленые яблоки и груши и ранетки, но это могли быть и другие садовые растения - смородина, слива, крыжовник и др.

Иногда за ними лазили через забор в чужой сад, и тогда возникал дополнительный риск в виде сторожа с дробью из соли или злой собаки.

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Метки: Еда   СССР   Что ели   дети   интересно   ностальгия   фото   
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Vacony Полчаса назад
кто то грыз грифель карандаша ? впервые слышу..
а про шелковицу - она что не съедобная ? все время ели и едим...
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21k
babuby Минуту назад
А отчего автор взял, что гудрон ели ВСЕ дети??

У нас таких считали эбанутыми! Обычно плавили его и заливали в формы сделанные в песке, поджигали, .... но чтобы жевать - таких дураков не водилось. Пожевать смолу отколупанную со сливового дерева, это да, было такое.
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5k
jfk 2 минуты назад
я в детстве ел сухую смесь для выпечки кексов
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1k
Довер Иванович 5 минут назад
Хрень, тутовник еще как ели даже варенье закатывали
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4k
solovei7 7 минут назад
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2k
RaiJu 14 минут назад
Как-то насмотрелись мы Клуба путешественников, где они ели саранчу, и давай жарить кузнечиков. :)
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28k
Levyathan 21 минуту назад
Автор, ты идиот? А, ну да, пост же с дзена спижжен. С каких пор тутовник стал "не то, чтобы несъедобный, но из взрослых его мало кто ел из-за сладко-приторного вкуса"? Ты его видел хоть раз в жизни?
Прекрасная ягода, с богатым вкусом, которая, независимо от вида(бывает белый и черный), естся на ура в любом виде-сыром, джем, варенье, начинка для пирогов, ну и вино и высокоградусная водка.
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12k
Kostick 23 минуты назад
шелковицу ака тутовник раньше дети под чистую обносили, аккурат к концу учебного года начинала созревать, домой со школы идёшь, всенепременно надо на дерево забраться) а вот "Чаще всего срывали и ели кислющие зеленые яблоки и груши и ранетки, но это могли быть и другие садовые растения - смородина, слива, крыжовник и др." - автор, сливу зеленую да крыжовник со смородиной - ну это для очень извращенного вкуса.
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1k
Александр Голованов Полчаса назад
Про гудрон знаю, жевали ребята, но я не жевал. А вот про грифель, мел, смолу, никогда не слышал такого, да и не видел, какие то странные фантазии.
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20k
Вишенка Крокодилова Полчаса назад
Кроме шелковицы и мела ничего из этого не ела.
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
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188
ruslan d 42 минуты назад
Ха, прям 100 из 100
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2k
Алекс Чебурашкин 44 минуты назад
Тутовник и рябина ? ну да, ну да)
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