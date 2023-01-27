9 странных "несъедобных" вещей, которые в СССР ели все дети

Что ели советские дети тайком от родителей?
Это сейчас дети проводят время в своей комнате, уткнувшись в гаджеты и пытаются быть веганами, едят салат из авокадо и пьют только безлактозное молоко.
Советское же детство в основном проходило на улице за играми с друзьями и разнообразными экспериментами, которые не всегда были полезны для здоровья и пищеварения.
Помимо баловства с селитрой и бросания аэрозолей в костер советские дети развлекали себя поеданием или жеванием различных вещей, которые попадали под руку и считаются несъедобными. Такие дары природы или ближайшей стройки составляли важную часть рациона любого советского ребенка.
К счастью, серьезных отравлений после таких экспериментов обычно не было. Могло разве что прихватить живот.
1. Гудрон
Если рядом была стройка, то этот материал черного цвета, производимый из нефти, отлично заменял советским детям дорогую жвачку. Почти бесквкусную массу с нефтяным привкусом можно было жевать очень долго. Ребята рассказывали друг другу легенду, что он даже очищает зубы.
2. Грифель карандаша
Обычный карандаш разламывали на 2 части и извлекали графитовый стержень, который интересно похрустывал на зубах, а язык от него становился серого цвета. Главное было не съесть химический карандаш, от которого изо рта могла пойти пена.
3. Рябина
Ее красные плоды были очень кислыми и вяжущими на вкус, но ходила легенда, что после первых морозов они становятся вкуснее. Но мало кто из детей был готов ждать так долго.
4. Тутовник (шелковица)
Этот плод не то, чтобы несъедобный, но из взрослых его мало кто ел из-за сладко-приторного вкуса. А вот дети с удовольствием собирали и ели черные и белые плоды, на вид похожие на ежевику.
5. Муравьиная кислота
Для ее получения нужно было найти прутик, облизать ее и засунуть в большой муравейник. Муравьи начинали бороться с ней и обрабатывали кислотой. Потом кислую палочку можно было облизывать.
6. Сосульки и снег
Навряд ли найдется хоть один ребенок, который не пробовал эти традиционные зимние лакомства. Сосулька заменяла многим детям мороженое, а вдобавок еще и хрустела во рту.
7. Мел
Мел, которым писали на школьной доске, тоже многие пробовали, вероятно, восполняя недостаток кальция. Главное, чтобы кусок был сухим.
8. Древесная смола
Ее выделяли многие деревья, но самой вкусной считалась вишня, где смола имела чуть сладковатый привкус. По виду она напоминала мармелад, но прилипала к зубам как ириска.
9. Неспелые плоды
Предупреждения родителей, что от поедания неспелых плодов может заболеть живот, никого не останавливали. Чаще всего срывали и ели кислющие зеленые яблоки и груши и ранетки, но это могли быть и другие садовые растения - смородина, слива, крыжовник и др.
Иногда за ними лазили через забор в чужой сад, и тогда возникал дополнительный риск в виде сторожа с дробью из соли или злой собаки.
Источник:
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а про шелковицу - она что не съедобная ? все время ели и едим...
У нас таких считали эбанутыми! Обычно плавили его и заливали в формы сделанные в песке, поджигали, .... но чтобы жевать - таких дураков не водилось. Пожевать смолу отколупанную со сливового дерева, это да, было такое.
Прекрасная ягода, с богатым вкусом, которая, независимо от вида(бывает белый и черный), естся на ура в любом виде-сыром, джем, варенье, начинка для пирогов, ну и вино и высокоградусная водка.
У нас на Енисее только земляника растет вдоль дорог.