"Через акваторию мчится катерок" - советский игрушечный набор "Морская флотилия"

Но если все эти игрушки имели характерное фирменное клеймо W. Germany, то существовал еще один очень популярный у мальчишек набор, который считался отечественной разработкой, выпускался на Бутовском химическом заводе (в 80-е годы был переименован в ПО «Химстеклопласт»), но оказался беззастенчивой копией одной из игрушек той же фирмы Jean Hoeffler.

В СССР эта игрушка выходила под названием "Морская флотилия" и предназначалась для детей от 4 до 8 лет. Яркие разноцветные катерки в компании с небольшим гидросамолетом могли продаваться как комплектом, цена которого составляла 1 руб. 70 коп., так и поштучно. Наборы состояли из восьми элементов, среди которых иногда два судна могли быть одинаковыми, но имели разную окраску.