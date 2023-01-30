"Через акваторию мчится катерок" - советский игрушечный набор "Морская флотилия"

Любому советскому мальчишке, чье детство пришлось на 70-80-е годы и в сферу интересов которого входили игры с солдатиками, название западногерманской фирмы Jean Hoeffler говорило о многом.
В первую очередь это были, конечно же, потрясающие по своей яркости и выразительности поз наборы фигурок ковбоев и индейцев. Не менее интересными были и фигурки средневековых рыцарей, астронавтов, наборы домашних животных, также выпускаемых этой фирмой.
Но если все эти игрушки имели характерное фирменное клеймо W. Germany, то существовал еще один очень популярный у мальчишек набор, который считался отечественной разработкой, выпускался на Бутовском химическом заводе (в 80-е годы был переименован в ПО «Химстеклопласт»), но оказался беззастенчивой копией одной из игрушек той же фирмы Jean Hoeffler.
В СССР эта игрушка выходила под названием "Морская флотилия" и предназначалась для детей от 4 до 8 лет. Яркие разноцветные катерки в компании с небольшим гидросамолетом могли продаваться как комплектом, цена которого составляла 1 руб. 70 коп., так и поштучно. Наборы состояли из восьми элементов, среди которых иногда два судна могли быть одинаковыми, но имели разную окраску.
В наборах более позднего года выпуска каждое судно имело на палубе название, поэтому все любители игр на воде отлично разбирались в том, чем спасательный катер отличается от пассажирского, а скутер - от глиссера.
Иногда, правда, возникали проблемы с катером на воздушной подушке - многие были убеждены, что это - такая плавучая заправочная станция для остальных корабликов.
В ассортимент "флотилии" еще входило и пассажирское судно на воздушной подушке, но, как вспоминают владельцы этих игрушек, оно никогда не встречалось в наборах, и приобретать его приходилось по отдельности.
Что характерно, ближе к концу 80-х у наборов "Морская флотилия" резко упало качество сборки: все судна делали из двух частей и соединительный шов между деталями стал настолько грубым, что пропускал воду и это приводило к тому, что кораблик быстро шел ко дну.
Правда, чаще всего такой дефект встречался только у катеров, все остальные суда вели себя более прилично. Но даже несмотря на такую досадную помеху игре, ценность флотилии в глазах мальчишек все равно оставалась неизменной - игрушкой дорожили, любили ее и берегли.
Помните такие цветные суденышки, приходилось с ними играть?
Источник:
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Очень странно наличие PT в ГДРовском наборе, у нас были подобные, но тут по компоновке вопросов нет - это не наши, и не кого либо из Соц_Блока. А рыжий катер (рыжий в представленном наборе) вовсе не распознаваемый - сейчас подозреваю геодезическую службу.
Коробки не помню совсем, да и лодки не все были (вроде): вот двух, с пропеллерами - точно не было, а самол1тик - помню.