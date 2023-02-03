Очаровательные скульптуры «людей из мха», поселившиеся в финской глуши

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Финский скульптор Ким Симонссон создаёт уникальную керамику. Его новый проект называется "Люди мха". Это фигурки детей в натуральную величину, выполненные из керамогранита, а затем окрашенные и покрытые нейлоновым волокном, создающим эффект лишайника или мха. Их можно увидеть не только в художественных галереях, но и на фоне сельской природы — там они смотрятся особенно убедительно.
Вообще эти фигурки, отдельные персонажи или целые ансамбли персонажей, задают больше вопросов, чем предлагают ответов. У каждого персонажа своя индивидуальность — нам остаётся только придумать их предысторию, понять, что означает корона из перьев или почему на моховом человечке скафандр космонавта. Интересен также язык их тела: некоторые фигуры явным образом выражают скорбь, решимость или даже негодование.
Ким Симонссон (кстати, он называет себя не скульптором, а фигуративным художником) не даёт дополнительной информации, кроме внешнего вида персонажей, но подкидывает подсказки — например, в их именах-описаниях. Скажем, ребёнок-космонавт известен как "космонавт в камуфляже".
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И дальше уже идёт собственный полёт фантазии зрителя. Этому полёту может немного помочь книга, размещенная на сайте Симонссона, которая называется "Рассказы о Людях мха". Она написана галеристом Вейкко Халметоя и погружает читателя в мир моховых человечков, у каждого из которых есть свой голос, мысли и чувства, и каждый из которых выглядит волшебным и живым, несмотря на свою неподвижность.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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