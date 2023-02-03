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Очаровательные скульптуры «людей из мха», поселившиеся в финской глуши

Очаровательные скульптуры «людей из мха», поселившиеся в финской глуши

Автор:
03 февраля 2023 17:42
Сообщество : Искусство
Метки: арт-проект   керамика   необычно   скульптура   талантливо   фигурки   финляндия   художник   
1327
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Финский скульптор Ким Симонссон создаёт уникальную керамику. Его новый проект называется "Люди мха". Это фигурки детей в натуральную величину, выполненные из керамогранита, а затем окрашенные и покрытые нейлоновым волокном, создающим эффект лишайника или мха. Их можно увидеть не только в художественных галереях, но и на фоне сельской природы — там они смотрятся особенно убедительно.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: арт-проект   керамика   необычно   скульптура   талантливо   фигурки   финляндия   художник   
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10k
Sapsan 22 минуты назад
Куеморген куета
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6k
yahaomsk 14 минут назад
чёт морда лица у всех одинаковая, только сидят-стоят по разному
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