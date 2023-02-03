Очаровательные скульптуры «людей из мха», поселившиеся в финской глуши

И дальше уже идёт собственный полёт фантазии зрителя. Этому полёту может немного помочь книга, размещенная на сайте Симонссона, которая называется "Рассказы о Людях мха". Она написана галеристом Вейкко Халметоя и погружает читателя в мир моховых человечков, у каждого из которых есть свой голос, мысли и чувства, и каждый из которых выглядит волшебным и живым, несмотря на свою неподвижность.