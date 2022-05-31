Художник сделал огромную скульптуру из 70 тысяч ваз

57
9
1
Французский художник Грегуар Скалабр (Grégoire Scalabre) несколько месяцев мастерил креативную скульптуру. Её особенность в том, что она сделана из 70 тысяч миниатюрных керамических вазочек. Всю эту красоту он сделал вручную - и даже сами вазочки. Оцените работу!
Скульптура, которую художник создавал несколько месяцев, получила название "Последняя метаморфоза Фетиды" (The Final Metamorphoses of Thetis). Она посвящена морской нимфе Фетиде из древнегреческой мифологии, которая обладает необычайной способностью к перевоплощению - она может превратиться в огонь, ветер, дерево, птицу или тигра, льва, змею или каракатицу. Скульптура изображает нимфу, выходящую из морских глубин, и "облачённую в мириады миниатюрных керамических амфор".
Для создания скульптуры художник использовал миниатюрные керамические вазочки, которых получилось целых 70 тысяч. Около 80 процентов вазочек он создал своими руками, а созданием остальных ваз занималась креативная студия. Затем он расположил их на большой структуре из смолы и пены, сделав переходы из разных цветов. Оцените результат:
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Британец делает креативные инсталляции из камней
- Японка создает сложные и удивительно детальные рисунки
- Художница мастерит огромные скульптуры из картона
- Китаец "сливается" с окружением с помощью боди-арта
- Парень делает рисунки простой ручкой и карандашом
Новости партнёров