Художник сделал огромную скульптуру из 70 тысяч ваз

Французский художник Грегуар Скалабр (Grégoire Scalabre) несколько месяцев мастерил креативную скульптуру. Её особенность в том, что она сделана из 70 тысяч миниатюрных керамических вазочек. Всю эту красоту он сделал вручную - и даже сами вазочки. Оцените работу!

0 Скульптура, которую художник создавал несколько месяцев, получила название "Последняя метаморфоза Фетиды" (The Final Metamorphoses of Thetis). Она посвящена морской нимфе Фетиде из древнегреческой мифологии, которая обладает необычайной способностью к перевоплощению - она может превратиться в огонь, ветер, дерево, птицу или тигра, льва, змею или каракатицу. Скульптура изображает нимфу, выходящую из морских глубин, и "облачённую в мириады миниатюрных керамических амфор".

0 Источник: Для создания скульптуры художник использовал миниатюрные керамические вазочки, которых получилось целых 70 тысяч. Около 80 процентов вазочек он создал своими руками, а созданием остальных ваз занималась креативная студия. Затем он расположил их на большой структуре из смолы и пены, сделав переходы из разных цветов. Оцените результат:

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