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Художник сделал огромную скульптуру из 70 тысяч ваз

Художник сделал огромную скульптуру из 70 тысяч ваз

Автор:
31 мая 2022 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Скульптуры   искусство   красиво   креатив   необычно   скульптура   творчество   фото   художники   
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Французский художник Грегуар Скалабр (Grégoire Scalabre) несколько месяцев мастерил креативную скульптуру. Её особенность в том, что она сделана из 70 тысяч миниатюрных керамических вазочек. Всю эту красоту он сделал вручную - и даже сами вазочки. Оцените работу!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Скульптуры   искусство   красиво   креатив   необычно   скульптура   творчество   фото   художники   
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